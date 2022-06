EURÊKA! REMET (ENFIN!) SON NEZ DEHORS! - Les 10, 11 et 12 juin





LA GRANDE FÊTE DES SCIENCES

15e ÉDITION

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - L'île du savoir, en collaboration avec son nouveau partenaire Espace pour la vie, vous donne rendez-vous au parc Jean-Drapeau, pour célébrer la 15e édition de la grande fête des sciences. Après une longue hibernation virtuelle, le Festival Eurêka! est de retour sur un nouveau site avec une panoplie d'activités interactives en plein air, de spectacles, de démonstrations scientifiques en tous genres, et ce, au pied de la Biosphère, laquelle propose d'ailleurs une activité gratuite spécialement créée pour l'occasion!

L'EAU dans tous ses états

Cette année, Eurêka! met le cap sur la thématique de l'EAU et invitera les festivaliers et festivalières à réfléchir à des moyens de préserver ce patrimoine naturel, à en apprendre plus sur les écosystèmes, sur l'impact des changements climatiques et à découvrir une foule de technologies innovantes liées au domaine de l'eau.

Énergies vertes, modes de transport, écosystèmes aquatiques, agriculture, santé, biodiversité, consommation... l'eau s'immisce dans toutes les sphères de nos vies. Eurêka! invite les jeunes et leurs familles à étancher leur soif de connaissances en plongeant dans les activités GRATUITES offertes, et découvrir les innovations scientifiques et technologiques qui changeront à jamais leur perception de cette ressource essentielle.

Eurêka! : l'art de faire des vagues

Parmi les coups d'éclat de la programmation cette année : La Baleine Nomade nous expliquera les similitudes entre l'humain et la baleine, l'organisme Sea Shepherd nous emmènera en mission pour sauver les océans, Simon DuBois partagera son expérience comme premier Québécois à terminer une course autour du monde à la voile en équipage, et l'Université Bishop's fera des démonstrations avec un drone aquatique qui cartographie le fond des lacs et aide à prévenir la pollution des cours d'eau!

Les grands favoris des festivaliers et festivalières seront également de retour : l'entomologiste Bill Bestiole, Les Neurones atomiques et le chimiste Yannick Bergeron, qui, avec leurs prouesses scientifiques et quelques gouttes de folie feront écarquiller les yeux des petits et grands. Quant à l'illusionniste Luc Langevin, il interagira avec le public pendant la fin de semaine pour célébrer l'ingéniosité de jeunes inventeurs de l'émission Les inventifs à Unis TV. Les festivaliers et festivalières pourront également générer de l'hydro-électricité, piloter un avatar de surfeur dans un banc de requins à l'aide de l'I.A., déplacer des conteneurs à l'aide d'une grue, utiliser des appareils sophistiqués pour identifier des contaminants et explorer le patrimoine culturel enfoui dans les profondeurs du fleuve Saint-Laurent. Tout cela et beaucoup plus!

Comme un poisson dans l'eau



Stéphane Bellavance reprend la barre de cette 15e édition à titre de porte-parole! En compagnie de son complice scientifique, Martin Carli, il mettra le feu aux planches le samedi 11 juin, à 20 h, sur la Grande scène Hydro-Québec avec une mouture unique du quiz Génial! de Télé-Québec.

Grands partenaires



L'île du savoir est fière de réaliser cette édition d'Eurêka! avec son nouveau partenaire, Espace pour la vie

ainsi que la Société du parc Jean-Drapeau, site d'accueil. Le Festival bénéficie de la précieuse participation financière de plusieurs commanditaires : l'Ordre des ingénieurs du Québec, partenaire de la Zone Ingéniosité; Ubisoft, partenaire de la Zone Techno via son programme Ubisoft Éducation; Desjardins, partenaire de la zone Nature; le Port de Montréal, Canada Steamship Lines et Fednav, partenaires de la Zone Eau; les Fonds de recherche du Québec, partenaire de la Zone Humain; Hydro-Québec, commanditaire de la Grande scène et Télé-Québec, fidèle partenaire média du Festival. Nous remercions également RECYC-QUÉBEC, complice de l'écoresponsabilité de cette édition.

Eurêka! est réalisé en partenariat avec la Ville de Montréal, le Ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le Ministère du Tourisme du Québec. Grâce à leur soutien, L'île du savoir peut maintenir la récurrence, la gratuité et la qualité de cet important événement de science montréalais et offrir une vitrine unique aux institutions, entreprises et organismes de culture scientifique de chez nous.

« La Ville de Montréal est heureuse de soutenir le Festival Eurêka!, lequel représente une initiative pertinente pour non seulement valoriser la culture scientifique, mais aussi pour soutenir l'intérêt des jeunes envers les sciences et les technologies. La Biosphère, qui fait maintenant partie des institutions du complexe muséal d'Espace pour la vie, offrira à cette occasion une toute nouvelle activité, Mission Biosphère, pour découvrir toutes les facettes de ce musée consacré à l'environnement. J'invite la population à participer en grand nombre à ce festival! », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Commanditaires associés

Tourisme Montréal, Concertation Montréal, acceSciences, École de technologie supérieure, Institut national de la recherche scientifique, Polytechnique Montréal, Université Bishop's, Université de Montréal, Université du Québec à Montréal, Université de Sherbrooke, Ivado, l'Union des producteurs agricoles et Unis TV. Le projet est aussi réalisé avec le soutien financier de la Fondation familiale Trottier, de la Fondation J.A. DeSève et du Fonds Ernest Solvay géré par la Fondation Roi Baudouin (Belgique).

À PROPOS

L'ÎLE DU SAVOIR

L'île du savoir est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l'émergence d'une culture scientifique et d'une relève dynamique en science et technologie, en réunissant des partenaires issus des institutions d'enseignement et de recherche, d'organismes de culture scientifique et du milieu des affaires.

FESTIVAL EURÊKA!

Eurêka! c'est la plus grande fête de science au Québec qui rassemble, chaque année, un public de tout âge, que ce soit par passion pour la science ou simple curiosité. Au programme : trois jours de plaisir et de découvertes scientifiques et une foule d'activités interactives GRATUITES. Depuis le début de cette grande aventure, en 2007, plus d'un million de visiteurs enthousiastes, dont 50 000 élèves, ont pris part à la fête!

ESPACE POUR LA VIE

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

Pour consulter la programmation : FESTIVALEUREKA.CA

HORAIRE DE L'ÉVÉNEMENT

Vendredi 10 juin ? 9 h 30 à 15 h 30

Samedi 11 juin ? 10 h 30 à 19 h 30 + programmation de soirée dès 20 h

Dimanche 12 juin ? 10 h 30 à 17 h

