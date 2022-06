L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD DEVIENT UN CHEF DE FILE NATIONAL EN COUVRANT LE SYSTÈME DEXCOM G6 DE SURVEILLANCE DU GLUCOSE EN CONTINU POUR LES CANADIENS ATTEINTS DE DIABÈTE





Dexcom, Inc. (NASDAQ: DXCM), un chef de file mondial dans le domaine de la surveillance du glucose en continu (SGC) en temps réel, a annoncé aujourd'hui que les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 âgées de deux ans et plus qui s'administrent plusieurs injections quotidiennes d'insuline (trois ou plus) ou qui utilisent une pompe à insuline pourraient maintenant avoir droit à une couverture publique du système de SGC Dexcom G6 dans le cadre du programme de capteurs de glucose de l'Île-du-Prince-Édouard.

L'Île-du-Prince-Édouard se joint à la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec et le Yukon et le Programme des services de santé non assurés (SSNA) pour offrir une couverture d'assurance publique pour le système de SGC Dexcom, et est l'un des deux seuls programmes gouvernementaux [avec BC PharmaCare] à offrir une couverture publique aux enfants et aux adultes éligibles atteints de diabète de type 1 et de type 2.

« L'annonce d'aujourd'hui représente un progrès significatif dans l'amélioration de l'accès à la technologie de la SGC en temps réel pour toutes les personnes atteintes de diabète au Canada. Nous remercions le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard d'avoir établi le précédent selon lequel toutes les personnes qui s'administrent plusieurs injections quotidiennes d'insuline méritent d'avoir accès à cette technologie. La prise en charge du diabète peut rendre la vie quotidienne difficile, quel que soit l'âge d'une personne. Dorénavant, les personnes atteintes de diabète qui répondent aux critères d'admissibilité du programme de l'Île-du-Prince-Édouard pourront contrôler leur maladie plus efficacement, en toute liberté et en toute confiance », explique Laura Endres, première vice-présidente, Amérique du Nord chez Dexcom.

Le système de SGC Dexcom G6 est composé d'un petit capteur portable qui mesure le taux de glucose en continu et d'un émetteur qui transmet cette information par communication sans fil à un appareil intelligent compatible* ou à un récepteur qui affiche le taux de glucose en temps réel, sans avoir besoin d'effectuer un scan ou de se piquer au doigt. Le système de SGC Dexcom G6 offre aux utilisateurs des alertes en temps réel, notamment une alerte prédictive Urgence Bas imminent. De plus, il peut avertir les utilisateurs avant qu'un épisode d'hypoglycémie se produise, ce qui leur permet de prendre les mesures appropriées pour l'éviter. Lorsqu'ils utilisent l'application Dexcom Follow?, les parents et les aidants peuvent également accéder à distance aux résultats de glucose de leur enfant et recevoir des alertes lorsque leur taux de glucose n'est plus dans leur plage glycémique cible. Dans le cadre du programme de capteurs de glucose de l'Île-du-Prince-Édouard, les utilisateurs pourront maintenant se procurer leurs fournitures de SGC Dexcom auprès d'une pharmacie de leur localité.

« Nous applaudissons les efforts de l'Île-du-Prince-Édouard pour élargir l'accès à des soins qui changent du tout au tout la façon de vivre avec le diabète et qui offrent plus de choix et d'options thérapeutiques aux insulaires qui sont atteints de diabète. Un meilleur accès aux systèmes de pointe pour la surveillance du taux de glucose, comme le Dexcom G6, est essentiel pour améliorer l'état de santé et la qualité de vie des personnes atteintes de diabète de type 1 », a déclaré Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada.

En 2021, le comité d'examen des Lignes directrices de pratique clinique de Diabète Canada a mis à jour ses recommandations pour la surveillance de la glycémie, indiquant que la SGC en temps réel (SGCtr), comme le système Dexcom G6, devrait être utilisée par les personnes atteintes de diabète de type 1 traitées par insulinothérapie basale et bolus ou qui utilisent une pompe à insuline afin de réduire leur taux d'HbA1c, de prolonger leur temps dans la plage et de réduire la durée et l'incidence des épisodes d'hypoglycémie, chez les adultes, et d'améliorer ainsi leur qualité de vie4. Les lignes directrices indiquent également que les adultes atteints de diabète de type 2 traités par insulinothérapie basale et bolus peuvent utiliser la SGCtr pour réduire leur taux d'HbA1c et la durée des épisodes d'hypoglycémie5.

Pour de plus amples renseignements sur les critères de couverture par le programme de capteurs de glucose de l'Île-du-Prince-Édouard, veuillez consulter le site https://www.dexcom.com/fr-CA/regime-public#pei ou cette Foire aux questions sur le site Web du ministère de la Santé de l'Île-du-Prince-Édouard.

À propos de Dexcom , Inc.

Dexcom, Inc. offre des systèmes novateurs de surveillance du glucose en continu qui accordent une plus grande autonomie aux personnes touchées par le diabète. Dexcom, dont le siège social est situé à San Diego, en Californie, aux États-Unis, est présente au Canada. Dexcom est maintenant un chef de file en matière de technologie de prise en charge du diabète. En étant à l'écoute des besoins des utilisateurs, des soignants, et des prestataires de soins, Dexcom simplifie et améliore la prise en charge du diabète dans le monde entier. Pour en savoir plus au sujet du système de SGC Dexcom, consultez le site www.dexcom.com.

* Pour consulter une liste des appareils compatibles, allez à dexcom.com/compatibility.

? La fonction de suivi exige l'application Dexcom Follow et une connexion Internet. Les abonnés doivent toujours confirmer les résultats à l'aide du récepteur ou de l'application Dexcom G6 avant de prendre toute décision thérapeutique liée au diabète.

Références

1 Beck RW, Riddlesworth T, Ruedy K, et al. Effect of continuous glucose monitoring on glycemic control in adults with type 1 diabetes using insulin injections: The DIAMOND randomized clinical trial. JAMA 2017;317(4):371-8.

2 Welsh JB, Gao P, Derdzinski M, et al. Accuracy, Utilization, and Effectiveness Comparisons of Different Continuous Glucose Monitoring Systems. Diabetes Technol Ther 2019;21(3):128-32.

3 Roze S, Isitt J, Smith-Palmer J, Lynch P. Evaluation of the Long-Term Cost-Effectiveness of the Dexcom G6 Continuous Glucose Monitor Versus Self-monitoring of Blood Glucose in People with Type 1 Diabetes in Canada. CEOR. 2021; Volume 13:717-725.

4 Cheng AYY, Feig DS, Ho J, et al. Surveillance de la glycémie chez les adultes et les enfants diabétiques : mise à jour de 2021. Canadian Journal of Diabetes. 2021;45(7):580-587.

5 Cheng AYY, Feig DS, Ho J, et al. Surveillance de la glycémie chez les adultes et les enfants diabétiques : mise à jour de 2021. Canadian Journal of Diabetes. 2021;45(7):580-587.

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 06:10 et diffusé par :