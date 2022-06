Keyfactor dévoile une nouvelle communauté open source pour stimuler l'innovation en matière de cybersécurité.





Keyfactor, la plateforme d'identité machine et IoT pour les entreprises modernes, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle communauté Keyfactor. La communauté donnera aux développeurs et aux équipes d'exploitation et d'ingénierie les connaissances et les outils open-source nécessaires pour mettre en oeuvre les meilleures solutions de sécurité pour leur cas d'utilisation ou leur produit.

La sécurité est essentielle au succès de presque toutes les entreprises qui développent des produits connectés ou des services en ligne. Les équipes d'ingénierie et d'exploitation s'appuient de plus en plus sur l'infrastructure à clé publique (ICP) et les identités machine pour créer, fournir et exécuter des applications en toute sécurité. L'ICP fournit aux développeurs un outil de sécurité flexible et évolutif sur lequel s'appuyer et avec lequel ils peuvent s'intégrer dans l'ensemble des processus et infrastructures essentielles de l'entreprise. La communauté Keyfactor offrira les principaux produits de cryptographie, d'infrastructure à clé publique et de signature numérique de l'entreprise sous forme d'éditions communautaires open-source accessibles à tous les utilisateurs.

« La technologie open-source crée une opportunité d'innovation grâce à la collaboration et elle encourage la transparence pour établir la confiance numérique dans l'entreprise », a déclaré Tomas Gustavsson, directeur CPI chez Keyfactor. « La nouvelle communauté Keyfactor permet aux utilisateurs de travailler en étroite collaboration avec des pairs de l'industrie et offre des ressources éducatives et l'accès à des connaissances de classe mondiale dans un cadre sécurisé ». Les équipes de développeurs ont un pouvoir et une responsabilité considérables dans la prise de décisions liées à la sécurité. Notre intention, avec cette nouvelle communauté, est d'alléger une grande partie de ce fardeau en donnant accès à l'ensemble de notre pile logicielle par le biais de logiciels libres ».

Les utilisateurs de Keyfactor Community auront accès aux éditions communautaires d'EJBCA, SignServer et Bouncy Castle, ainsi qu'à des essais gratuits des éditions d'entreprise dans les clouds Azure et AWS. Le logiciel communautaire bénéficie déjà d'une large base d'utilisateurs, avec des milliers d'entre eux agissant comme des agents d'assurance qualité qui téléchargent, testent et utilisent chaque nouvelle version.

Pour de plus amples informations sur la communauté Keyfactor et pour accéder à notre logiciel libre, veuillez consulter le site à l'adresse suivante keyfactor.com/community.

À propos de Keyfactor

Keyfactor est la plateforme d'identité machine et IoT destinée aux entreprises modernes. L'entreprise aide les équipes de sécurité à gérer la cryptographie comme une infrastructure essentielle en simplifiant l'ICP, en automatisant la gestion du cycle de vie des certificats et en permettant la crypto-agilité évolutive. Les entreprises font confiance à Keyfactor pour sécuriser chaque clé numérique et chaque certificat pour les entreprises multi-cloud, les DevOps et la sécurité IoT embarquée.

