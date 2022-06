Berkshire Hathaway Specialty Insurance ouvre un bureau à Lyon, France





Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) annonce avoir renforcé sa présence en Europe avec l'ouverture d'un bureau à Lyon, France.

"Alors que nous continuons à nous développer dans toute l'Europe, l'heure est venue de concrétiser cette expansion avec l'ouverture d'un bureau à Lyon", déclare François-Xavier d'Huart, responsable pays, France. "Complétant notre bureau à Paris, notre équipe à Lyon fournira une gamme exhaustive de services d'assurance IARD, de gestion des règlements et d'ingénierie assurantielle aux clients du Sud-Est de la France."

Les équipes BHSI à Paris et Lyon apportent les capacités multinationales de BHSI, couvrant 170 pays, aux entreprises locales en France. Le nouveau bureau est situé:

15 Rue des Cuirassiers

69003 Lyon, France

En Europe, Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) exerce ses activités sous les raisons sociales Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) et Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). BHEI est une société exerçant une activité désignée, domiciliée en Irlande et immatriculée sous le numéro 636883. Son siège social est situé 2nd Floor, 7 Grand Canal Street Lower, Dublin D02 KW81. Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), une société à responsabilité limitée constituée en Angleterre et au Pays de Galles, immatriculée sous le numéro 3230337, et dont le siège social est situé 8 Fenchurch Place, 4th Floor, Londres EC3M 4AJ, Royaume-Uni. BHEI et BHIIL sont des filiales de Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), une société domiciliée dans le Nebraska, aux États-Unis, qui fournit des assurances en matière de Dommages aux Biens, Marine, Responsabilité Civile, Responsabilité professionnelle, Caution, Assurance Voyages, Individuelle Accidents. BHSIC, BHIIL et BHEI sont des filiales du groupe de compagnies d'assurance National Indemnity de Berkshire Hathaway, qui bénéficie d'une notation de solidité financière A++ attribuée par AM Best et AA+ attribuée par Standard & Poor's. Basée à Boston, BHSI possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adélaïde, Auckland, Brisbane, Cologne, Dubaï, Dublin, Francfort, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londres, Macao, Madrid, Manchester, Melbourne, Munich, Paris, Perth, Singapour, Sydney et Toronto.

