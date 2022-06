Justin Bieber montre son engagement dans sa collaboration avec Tim Hortons et le perfectionnement du Biebs Brew dans une nouvelle publicité en français tournée au Québec





La deuxième collaboration très attendue entre Justin Bieber et Tim Hortons a mené à la création d'un café infusé à froid aromatisé à la vanille française, le Biebs Brew. Cette boisson sera lancée dans les restaurants Tim Hortons au Canada et aux États-Unis le 6 juin. Comme nos invités les avaient tant aimés la première fois, les Timbiebs seront également de retour dans les restaurants Tim Hortons au Canada et aux États-Unis pour une durée limitée.





et a mené à la création d'un café infusé à froid aromatisé à la vanille française, le Biebs Brew. Cette boisson sera lancée dans les restaurants au et aux États-Unis le 6 juin. Comme nos invités les avaient tant aimés la première fois, les Timbiebs seront également de retour dans les restaurants au et aux États-Unis pour une durée limitée. Les restaurants Tim Hortons au Canada recevront également le gobelet Biebs Brew en acier inoxydable en édition limitée, créé en collaboration avec Justin Bieber , que les invités pourront se procurer à partir du 6 juin.

TORONTO, le 1er juin 2022 /CNW/ - Une nouvelle publicité de 30 secondes en français de Tim Hortons, tournée avec Justin Bieber pour le marché québécois, a été diffusée. Elle montre le dévouement de Justin pendant le co-développement du parfait Biebs Brew.

Dernier sorti du bureau de Tim Hortons, Justin a passé une nuit blanche afin d'être le premier à goûter au Biebs Brew, qui est fabriqué à 100 % de grains arabica de qualité provenant de sources éthiques et lentement infusé à froid pendant 16 heures pour en rehausser la saveur corsée et onctueuse.

La première partie de la collaboration Tim Hortons x Justin Bieber a permis à Justin d'apporter sa propre touche à ses friandises préférées chez Tim Hortons : les Timbits. Cette fois, Justin et Tim Hortons ont décidé de créer une nouvelle version du produit le plus emblématique de la marque : le café préféré des Canadiens.

Lors des séances de remue-méninges avec l'équipe Tim pour la deuxième collaboration, Justin nous a confié qu'il préférait son café sur glace. C'est ce qui l'a amené à travailler sur une nouvelle saveur de café infusé à froid Tim Hortons.

Également inspirés par son léger penchant pour le sucré et son amour pour les délicieuses touches de vanille dans son café, Justin et notre équipe d'innovation en matière de boissons ont développé une saveur crémeuse de vanille française pour accompagner notre café infusé à froid. Biebs Brew combine parfaitement ces deux saveurs bien-aimées de Tim Hortons.

« On ne pouvait pas s'arrêter aux Timbiebs; il nous fallait aussi un Biebs Brew. Nous combinerons les deux chez Tim Hortons le mois prochain », a déclaré Justin. « Collaborer avec Tim Hortons a toujours été l'un de mes rêves. Tim Hortons fait partie de ma vie depuis mon enfance, et m'a toujours tenu à coeur. »

Les trois saveurs de Timbiebs (chocolat et fudge blanc, crème sure et pépites de chocolat et gaufre au gâteau d'anniversaire) reviendront dans les restaurants Tim Hortons au Canada et aux États-Unis en même temps que le lancement du Biebs Brew le 6 juin.

Les restaurants Tim Hortons au Canada recevront également le gobelet Biebs Brew en édition limitée, créé en collaboration avec Justin Bieber, que les invités pourront se procurer. Ces gobelets en acier inoxydable sont équipés d'une paille réutilisable et conviennent autant aux boissons chaudes qu'aux boissons froides. Ils seront en vente à compter du 6 juin, jusqu'à épuisement des stocks. Certains restaurants Tim Hortons recevront également des quantités limitées d'articles Timbiebs pour les invités, notamment la tuque, le sac banane et le sac réutilisable, conçus en collaboration avec Justin.

« Timbiebs a connu un énorme succès, vraiment au-delà de toutes nos attentes! Ce qui l'a rendu si génial, c'est l'authenticité du partenariat », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Même avant la collaboration Timbiebs, Justin avait souvent mentionné avoir grandi avec Tim Hortons et fait part de son amour pour la marque. C'est son engagement à travailler avec nous pour ajouter une touche naturelle et authentique à l'expérience Tim qui explique le succès des Timbiebs. Nous savons que nos invités vont adorer sa version du café infusé à froid de Tim. »

« Worth the Wait » a été développé par les agences de création GUT Toronto et The French Shop.

LISTE DES CONTRIBUTEURS :

Tim Hortons

Axel Schwan : président régional

Hope Bagozzi : directrice du marketing

Solange Bernard : directrice principale des communications marketing

Dibba Iran-Parasti : directrice des communications marketing

Anthony Campos : gestionnaire principal des médias

Michael Oliveira : directeur des communications

Meghan Giffin : gestionnaire des communications

Ashley Hum : analyste principale des communications marketing

Jay Pritchett : directeur des communications marketing pour les États-Unis

Rebecca Eidelstein : directrice des communications marketing pour les États-Unis

Pamela Estupinan : gestionnaire principale des communications marketing pour les États-Unis

Samantha Owen : gestionnaire principale des médias et des relations avec les clients pour les États-Unis

Elizabeth Knox : gestionnaire des communications marketing pour les États-Unis

Justin Bieber

Agence SB Projects

Allison Kaye : présidente

Jules Ferree : vice-président directeur





Agence GUT

Comptes

Laura Cavalcanti : superviseure des comptes

Ryan O'Hagan : directeur commercial

Ali Joyaa : chargé de compte

Gurpriya Seth : coordonnatrice des comptes

Production

Kelly Mark : productrice principale

Athena Kouverianos : directrice de la production

Vivian Poon : productrice

Stratégie

Dino Demopoulos : directeur de la stratégie

Gvantsa Datuashvili : stratège principal

Emily Barnes : directrice de la stratégie de contenu

Chantal Legge : superviseure de contenu

Will Ramos : directeur de la stratégie sociale

Création

Brynna Aylward : directrice générale de la création, responsable de la création

Matthew Kenney : directeur de la création

Frederick Nduna : directeur de la création

Sophia Kossoski : directrice artistique principale

Laura De Santis : conceptrice-rédactrice principale

Daniel Zhang : directeur artistique

Chris Vena : concepteur-rédacteur

Monica Herrera : conceptrice

Alex Allen : directeur adjoint de la création

Andy Tamayo : directeur adjoint de la création

Beth Barnes : gestionnaire des ressources créatives

Junia Parodi : gestionnaire de la création

Agence THE FRENCH SHOP

Service à la clientèle

Thomas Dayon : directeur de compte

Gabrielle Papineau : gestionnaire de compte

Sabrina Desjardins : gestionnaire de compte

Équipe de la création

Joëlle Fournier : directrice générale de l'adaptation

Valérie Forget : directrice de l'adaptation

Brigitte Hébert-Carle : conceptrice-rédactrice de l'adaptation

Production

Julie Lorazo : productrice

Fournisseurs de MTL

Lamajeure : enregistrement et mixage du son

Denise Charest : distribution

Agence Media Monks

Christina Ho : responsable d'équipe

Daisuke Kazuya : gestionnaire de compte principal

Lajor Cole-Etti : gestionnaire de compte principal

Gustavo Manrique : responsable de projet

Luke Rocks : gestionnaire de compte

Tiffany Ko : gestionnaire de compte

Sonio Kulkarni : gestionnaire de compte adjointe

Agence Horizon

Sheri Rogers : vice-présidente directrice des solutions d'affaires

David Mear : directeur des solutions d'affaires

Tim Harris : directeur associé des solutions d'affaires

Cobi Zhang : directeur de l'investissement média et de l'activation

Tanya Cross : directrice adjointe de l'investissement média et de l'activation

Agence ABMC

Adrianna Lauricella : vice-présidente

Erika Berg Henty : superviseure des comptes

Tatum Treffeisen : chargée de compte principale

Kate Beeks : coordonnatrice des comptes

Agence Craft

Lisa Pasquin : présidente

Ali Azzopardi : vice-présidente

Brontë Wright : gestionnaire de compte

Duncan Peng : gestionnaire de compte

Kayla Mclean : chargée de compte

Robert Van Horne : chargé de compte

Emily Callahan : coordonnatrice des comptes

Daisy Kling : coordonnatrice des comptes

Agence Red Apple Creative

Nik Postinger : producteur audio

Luke McPeake : ingénieur

Holly Williams : responsable intérimaire de la réussite client

Agence Boy in the Castle

Équipe de production

Colin Tilley : directeur

Jamee Ranta : productrice déléguée/productrice

Cora Johnson : chef de la production

Clark Jackson : producteur de séquences

Elias Talbot : directeur de la photographie

David Cho : superviseur de la production

Kevin Chang : coordonnateur de la production

Nike Phillipides : 1er directeur adjoint

Mitchell Dillon : 2e directeur adjoint

Kyle Schifflett : 2e directeur adjoint

Colleen Smith : mentor en improvisation

Équipe caméra

Quaid Baca : directeur de la photographie de la 2e unité

Travis Montgomery : opérateur de caméra

Trevor Taylor : 1er aide-caméraman, Caméra A

Sharla Cipicchio : 1er aide-caméraman, Caméra B

Bryce Platz : 1er aide-caméraman, Caméra C

Seth Craven : 2e aide-caméraman, Caméra A

Andy Kennedy : 2e aide-caméraman, Caméra B

Sam Petroc : technicien en imagerie numérique

Équipe des électriciens

Brian « Red » Hickman : chef électricien

Adam Flores : second électricien

Matt Hall : électricien

Michael Koepke : électricien

Alfredo Rodriguez : électricien

Tomas Magana : coordonnateur

Équipe des machinistes

Adama Shambour : chef machiniste

Jay Lopez : second machiniste

Richie Warren : machiniste

Marissa Castrejon : machiniste

Randy Crisco : machiniste

Issac Cedano : machiniste

Équipe artistique

Brandon Mendez : concepteur de la production

Duane Russell : coordonnateur de la construction

Crystal Griego : coordonnatrice artistique

Dean Styers : directeur artistique

Robb Duncan : accessoiriste

Benjamin Minty : responsable artistique

Richard Roraback : constructeur de décors

James Enrich : constructeur de décors

Armando Nunez : constructeur de décors

Joshua Ponce : constructeur de décors

Ariana Alfonso : coordonnatrice artistique

Jevon Dismuke : assistant à la production artistique

Priscilla Medina : assistante à la production artistique

Tim Madison : spécialiste des effets spéciaux

Enregistrement vidéo et audio

Rul Yacob : perchiste

Ignacio C. Martinez : responsable de l'enregistrement vidéo

Ignacio Martinez : mixeur

Talents

Eileen O'Connell : membre d'équipe anglophone

Thomas Derasp-Verge : membre d'équipe francophone

Pierce Mayer : doublure

Mike Fishbein : représentant de Talent Solutions

Agence Grayson Music

Ryan Kondrat : directeur

Chris Masson : ingénieur

Brian Bernard : ingénieur

Kelly McCluskey : productrice déléguée

Rich Hamilton : superviseur de la musique

Agence Rooster

Paul Proulx : monteur

Jordan Giles : monteur

Mariam Fahmy : monteuse francophone

Melissa Kahn : productrice déléguée

Soch Nwakaeze : monteur adjoint

Austin Blackmore : monteur adjoint

Agence The Vanity

Andrew Exworth : coloriste

Jordan Benegbi : aide-coloriste

Brock Cruess : aide-coloriste

Michael Medeiros : responsable artistique, effets visuels

Adam Silcox-Vanwyk : responsable artistique, effets visuels

Sean Cochrane : artiste, effets visuels

Naveen Srivastava : artiste, effets visuels

Scott Olthoff : artiste, effets visuels

Noah Matikainen : artiste, effets visuels

Kalem Cahill : artiste, effets visuels

Andrew Farlow : artiste, effets visuels

Asher DiGiuseppe : artiste, effets visuels

Nicole Labbe : productrice

Stephanie Pennington : productrice déléguée

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Depuis 55 ans, Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 100 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 06:00 et diffusé par :