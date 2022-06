En 2022, la Jamaïque s'attache à attirer des investissements plus durables et innovants





À l'heure où la Jamaïque poursuit son plan de développement Vision 2030 qui vise à transformer l'économie de l'île, le gouvernement du pays continue de développer et de rechercher des investissements innovants susceptibles d'accélérer la croissance économique et sociale.

Non seulement ces projets d'investissement auront des retombées économiques positives, mais ils seront également durables, créeront de nouvelles avenues de développement dans les communautés, les villes et les cités, et conduiront à une amélioration significative de l'environnement commercial global de la Jamaïque.

Le sénateur et ministre jamaïcain de l'Industrie, de l'Investissement et du Commerce, l'honorable Aubyn Hill, a fait savoir que son gouvernement avait débloqué d'importantes ressources pour favoriser un environnement propice à la croissance économique. « Notre objectif à long terme est de proposer des produits d'investissement et des partenariats durables qui dynamiseront notre économie et entraîneront des changements positifs à tous les niveaux de la société », a souligné le ministre.

« Nous considérons que les investissements innovants doivent être entièrement axés sur la durabilité, la transformation et l'expansion », a expliqué Norman Naar, vice-président des ventes et des promotions de la JAMPRO, l'agence de promotion des investissements et des exportations de la Jamaïque. « Ces investissements contribueront à protéger notre environnement, à relever le défi du changement climatique et à créer des opportunités d'emploi dans toute la société. Ils vont faire de la Jamaïque un pays plus compétitif et renforcer les liens entre investisseurs et fournisseurs. »

À terme, l'objectif est d'encourager et de faciliter le développement de produits et de services qui amélioreront la vie de la population de l'île. Ces produits et services s'appuieront également sur la technologie pour faire progresser divers secteurs comme l'agriculture, l'industrie et le tourisme, entre autres.

Des projets d'investissement innovants déjà en cours - et d'autres sont à venir

Un certain nombre de projets d'investissement innovants et durables sont déjà en cours au sein de l'économie jamaïcaine.

Dans le secteur de l'énergie, il existe trois importants projets d'énergie solaire et éolienne générant 115 MW kWh d'énergie renouvelable, soit environ 14 % du total de la production d'énergie. L'énergie renouvelable est une partie importante de l'Integrated Resource Plan de la Jamaïque, qui vise à ce que 30 % de l'électricité soit produite à partir d'énergies renouvelables d'ici 2030.

Ces projets comprennent la centrale de production d'électricité à énergie solaire de 20 mégawatts (MW) Content Solar Ltd. détenue par WRB Energy Company ; le parc éolien de Wigton avec une centrale de 20,7 MW et une extension de 18 MW, la plus grande centrale éolienne des Caraïbes anglophones ; et la plus grande centrale photovoltaïque de la Jamaïque, la ferme solaire Paradise Park de 51 MWc (mégawatts-crêtes), l'un des producteurs d'énergie les moins chers du pays.

Dans le secteur manufacturier, le gouvernement a mis l'accent sur le secteur de la « beauté propre » de l'île, où les investisseurs ont la possibilité de travailler en partenariat avec des fabricants locaux de produits de beauté qui utilisent des ingrédients d'origine éthique comme de l'huile de ricin locale. Aider ces entreprises locales à augmenter leur production et à trouver de nouveaux marchés permettra d'augmenter l'emploi dans les communautés d'où elles tirent leurs travailleurs et de stimuler le secteur manufacturier.

Un autre domaine d'intérêt pour le secteur manufacturier est la transformation de plantes comme le bambou pour créer des matières premières et des produits à valeur ajoutée. À titre d'exemple, le projet Bamboo Bioproducts (BBP) sera la première usine de pâte de bambou entièrement intégrée au monde à utiliser un modèle agro-écologique-industriel durable. Le bambou cultivé localement sur des terres appartenant à l'entreprise et dans des fermes gérées à travers l'île sera utilisé pour fabriquer de la pâte de bambou, qui sera exportée vers les marchés mondiaux.

Dans le tourisme, il existe des opportunités de créer des projets de bien-être et d'écotourisme qui protégeront l'environnement de la Jamaïque, tout en mettant en valeur la forte identité du pays en tant que destination pour les voyageurs.

En ce qui concerne l'agriculture, M. Naar a révélé : « Nous recherchons des investissements innovants dans l'agro-industrie, capables d'améliorer la résilience, la rentabilité et la production du secteur. En tirant parti de la technologie agricole, nous cherchons à réduire le risque de vol, à améliorer la cohérence et à augmenter considérablement le rendement ou l'échelle de production. Par conséquent, notre volonté la plus profonde est d'augmenter l'utilisation de la technologie agricole ou l'Agtech comme on l'appelle également. »

Cela inclut la création de projets ayant des éléments d'Agtech comme l'agriculture en environnement contrôlé, l'automatisation des serres commerciales et l'agriculture de précision. Une agriculture intelligente face au climat et des cultures résilientes au changement climatique sont également nécessaires.

L'investissement dans les plantes médicinales et l'industrie du cannabis va permettre de stimuler la recherche médicale et conduire au développement de produits pharmaceutiques et nutraceutiques.

L'initiative Priority Investment Project facilitera davantage d'investissements

Pour augmenter le niveau de ces investissements innovants et durables, créer des avantages économiques et impliquer les entreprises et les communautés locales, le gouvernement a lancé l'initiative Priority Investment Project dans le cadre de la Politique nationale d'investissement (National Investment Policy) de la Jamaïque.

L'initiative donne la priorité aux projets dont les performances seront élevées, notamment en termes d'impact économique, d'innovation, de liens, d'investissement dans des industries concurrentielles au niveau international, et d'impact sur le développement de l'économie locale. Une fois qu'un projet répondra aux normes requises et sera approuvé par le Cabinet jamaïcain, les investisseurs recevront des avantages non fiscaux pour les aider à surmonter les défis auxquels ils pourraient être confrontés.

Au sujet de l'initiative, le ministre Aubyn Hill a déclaré : « Nous souhaitons sérieusement encourager les investissements qui apportent de l'innovation à l'économie jamaïcaine, et cela implique de travailler en partenariat avec des investisseurs afin de réaliser leurs objectifs. Cette initiative Priority Investment va nous permettre de soutenir encore plus ces projets ; dans le même temps, cela va nous aider à atteindre les objectifs de notre plan Vision 2030 grâce à des projets qui donneront une impulsion majeure à notre économie et à notre société. »

À PROPOS DE LA JAMPRO

La mission de la Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) est de stimuler le développement économique par le biais d'une croissance des investissements et des exportations. La JAMPRO est une agence du ministère de l'Industrie, de l'Investissement et du Commerce. Pour en savoir plus sur la JAMPRO, veuillez visiter https://dobusinessjamaica.com/.

Suivez-nous sur :

Twitter

Facebook

Instagram

LinkedIn

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 05:35 et diffusé par :