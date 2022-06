Clarity AI, plateforme technologique mondiale au service de la durabilité, soutiendra le reporting SFDR de BlackRock





Clarity AI, plateforme technologique de référence mondiale au service de la durabilité, annonce aujourd'hui que ses données de durabilité, intégrées à la plateforme Aladdin de BlackRock, seront utilisées pour la préparation du reporting d'enterprise de BlackRock dans le cadre du règlement sur la finance durable, baptisé SFDR (« Sustainable Finance Disclosure Regulation »). BlackRock s'appuiera sur les capacités, les données et l'expertise de Clarity AI afin de fournir un reporting efficace et précis des indicateurs relatifs aux principales incidences négatives en matière de durabilité (ou indicateurs PAI pour « Principal Adverse Impacts » en anglais). Les indicateurs PAI sont un ensemble de mesures ESG spécifiques stipulées par l'Union Européenne dans le cadre du règlement SFDR, lequel impose une communication de durabilité granulaire aux sociétés de gestion d'actifs et aux autres acteurs des marchés financiers.

« Nous sommes ravis d'approfondir notre relation client avec BlackRock », déclare Rebeca Minguela, fondatrice et PDG de Clarity AI. « Grâce à notre plateforme technologique complète en matière de durabilité, nous bénéficions d'une position unique sur le marché pour assurer une conformité parfaite en matière de communication réglementaire, notamment pour le règlement SFDR, les taxonomies européenne et britannique, le reporting TCFD et la directive MiFID II. Les acteurs des marchés financiers de toute taille peuvent tirer parti de ces capacités par le biais d'intégrations personnalisées ou via notre application web prête à l'emploi. »

L'accompagnement leader de Clarity AI en matière de conformité SFDR couvre plus de 49 000 sociétés et ses capacités fournissent une agrégation de portefeuille et une transparence multi-actifs à plus de 220 000 fonds d'investissement, y compris les ETF. Toutes les données sont entièrement granulaires, ce qui permet une meilleure compréhension des calculs sous-jacents pour chaque indicateur PAI du règlement SFDR. S'ils le souhaitent, les acteurs des marchés financiers pourront accéder à ces capacités et données dans leur propre configuration d'Aladdin et les saisir en fonction de leurs propres besoins de portefeuille et de reporting.

« Renforcer notre partenariat avec Clarity AI est une décision ambitieuse pour BlackRock et nous permettra d'offrir aux utilisateurs d'Aladdin un reporting de qualité à l'échelle des entreprises pour le règlement SFDR », déclare Stéphane Lapiquonne, directeur général de BlackRock et responsable de la durabilité pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. « La profondeur et la transparence des données de Clarity AI aideront les utilisateurs d'Aladdin à mieux comprendre les expositions aux indicateurs PAI sur l'ensemble de leurs portefeuilles. »

À propos de Clarity AI

Clarity AI est une plateforme technologique promouvant la durabilité qui s'appuie sur la machine learning et les big data pour fournir des perspectives environnementales et sociales aux investisseurs, aux organisations et aux consommateurs. En mai 2022, la plateforme analyse plus de 49 000 sociétés, 220 000 fonds, 198 pays et 188 collectivités territoriales. Clarity AI fournit des données et des analyses pour les investissements, la recherche d'entreprise et l'élaboration de rapports. Clarity AI dispose de bureaux en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, et son réseau de clients gère des plusieurs milliers de milliards d'actifs. Les investisseurs minoritaires de Clarity AI comprennent, entre autres, Deutsche Börse, BlackRock et SoftBank. clarity.ai

