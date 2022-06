Vodeno : augmentation attendue des revenus de deux tiers des détaillants européens au cours des 12 prochains mois





LONDRES, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- Une nouvelle enquête menée auprès de 753 entreprises européennes de commerce de détail et de commerce électronique révèle pourquoi la grande majorité d'entre elles investissent dans la finance intégrée :

La majorité (64 %) des détaillants européens ont mis en place une stratégie en vue d'adopter des solutions de finance intégrée au cours de l'année à venir

De nouvelles sources de revenus (41 %), la croissance du portefeuille clients (40 %) et l'amélioration de la fidélité des clients (40 %) sont les principaux facteurs qui motivent l'offre de produits de finance intégrée

66 % des détaillants s'attendent à ce que les revenus de leur organisation augmentent au cours des 12 prochains mois

Les détaillants européens s'attendent à des retours sur investissement substantiels, car la majorité d'entre eux prévoient d'adopter la finance intégrée au cours des 12 prochains mois, selon une nouvelle étude de Vodeno .

Le fournisseur de services de banque en tant que service (BaaS) a commandé une enquête indépendante auprès de 753 décideurs de haut niveau dans des entreprises de vente au détail et de commerce électronique au Royaume-Uni (251), en Allemagne (250) et en Belgique (252). L'enquête a révélé que la majorité d'entre eux (64 %) ont mis en place une stratégie en vue d'adopter des solutions de finance intégrée, le Royaume-Uni (73 %) devançant largement l'Allemagne (66 %) et la Belgique (52 %).

Vodeno a interrogé les détaillants sur les raisons qui les poussent à intégrer de nouveaux produits financiers dans le parcours client. La création de nouvelles sources de revenus (41 %), la croissance du portefeuille clients (40 %) et l'amélioration de la fidélité des clients (40 %) ont été citées comme les principaux facteurs de motivation.

Par ailleurs, 39 % des détaillants souhaitent améliorer la connaissance du client et un nombre similaire (38 %) souhaite offrir une expérience de paiement plus pratique.

Les détaillants européens prévoient de substantiels retours sur investissement. Deux tiers (66 %) s'attendent à ce que les revenus de leur organisation augmentent au cours des 12 prochains mois grâce à l'intégration de nouveaux produits, tels que les cartes de crédit et les assurances, dans leur offre.

Une proportion égale de répondants s'attend à améliorer la réputation de leur marque et à offrir un service plus personnalisé aux acheteurs, 69 % dans les deux cas. Par ailleurs, 66 % des entreprises estiment que l'intégration de nouveaux produits financiers dans leur offre réduira leurs coûts opérationnels, tandis que 64 % s'attendent à conquérir de nouveaux clients au cours des 12 prochains mois.

Un pourcentage important (66 %) a déjà travaillé avec un fournisseur de technologie au cours de l'année écoulée pour créer et intégrer des produits financiers dans leur modèle économique.

Tom Bentley, directeur commercial de Vodeno , a déclaré : « L'attrait de la finance intégrée auprès des détaillants est évident : de nouvelles sources de revenus, une meilleure fidélisation de la clientèle et une offre commerciale plus complète sont autant de priorités pour les entreprises progressistes qui cherchent à entrer dans le monde des services financiers.

« Notre étude suggère que les raisons qui expliquent l'intégration de produits bancaires dans le parcours client varient, mais sont toutes sous-tendues par le désir de rester compétitif dans le paysage numérique. Les détaillants veulent simplifier le processus d'achat pour le client et, en fin de compte, approfondir cette relation si importante entre l'acheteur et le vendeur. »

À propos de Vodeno

La mission de Vodeno est de révolutionner le secteur des services financiers. Alliant une plateforme moderne, native du cloud et basée sur des API, à une vaste expérience bancaire, nous sommes particulièrement bien placés pour aider les entités réglementées et non réglementées à proposer des produits financiers uniques et attrayants. La VODENO Cloud Platform (VCP) est l'une des premières et des plus complètes plateformes Banking-as-a-service entièrement basées sur le cloud, mise en oeuvre en partenariat avec Aion Bank, une banque agréée par la BCE, pour fournir des services financiers intégrés aux banques, aux prêteurs et aux commerçants dans de nombreux secteurs. Vodeno offre la possibilité de satisfaire aux exigences de la réglementation tout en permettant l'innovation à grande vitesse.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://vodeno.com

À propos de l'étude

L'étude de marché a été réalisée entre le 11 et le 22 février 2022 auprès de 753 décideurs de haut niveau au sein d'entreprises européennes de vente au détail par Censuswide, agence indépendante d'études de marché. Censuswide est membre du Company Partner Service de la Market Research Society (MRS), dont elle respecte strictement le code de conduite et l'engagement qualité. Son adhésion à la MRS signifie qu'elle respecte des directives strictes concernant toutes les phases de l'étude, notamment la conception de l'étude et la collecte des données, la communication avec les répondants, la réalisation du travail sur le terrain, l'analyse et l'établissement de rapports, ainsi que le stockage des données. Les 753 répondants occupent tous des postes de direction au sein de détaillants européens - 251 au Royaume-Uni, 250 en Allemagne et 252 en Belgique.

