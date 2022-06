Groupe OKwind annonce l'approbation de son Document d'Enregistrement par l'autorité des marchés financiers, première étape dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sur Euronext Growth® à Paris





9h00 CEST ? Groupe OKwind (la « Société »), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération d'énergie dédiés à l'autoconsommation, annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le numéro I. 22 ? 023 en date du 31 mai 2022 (le « Document d'Enregistrement »).

L'approbation du Document d'Enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en bourse du Groupe OKwind sur le système multilatéral de négociation d'Euronext Growth® à Paris. La réalisation de l'introduction en bourse demeure soumise à l'obtention de l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération, ainsi qu'à des conditions de marché favorables.

Louis Maurice, Fondateur et Président du Groupe OKwind, déclare : « C'est avec fierté que nous annonçons aujourd'hui le projet d'introduction en bourse du Groupe OKwind sur Euronext Growth®. Depuis sa création, le Groupe OKwind est animé par la volonté d'apporter une réponse immédiate à l'urgence environnementale en limitant le recours aux énergies fossiles. Au cours des dernières années, nous avons développé des systèmes intelligents pour assurer une indépendance énergétique accrue, basés sur l'autoconsommation, et faire de chaque client du Groupe OKwind un « prosumer »1. Grâce à nos trackers photovoltaïques connectés, qui suivent le soleil du lever au coucher, nous assurons une production d'énergie stable et linéaire tout au long de la journée. En complément, notre savoir-faire nous différencie grâce à l'apport de notre offre de management de l'énergie, matérialisée par l'intégration de l'intelligence artificielle et d'algorithmes, pour une performance énergétique optimisée. Dans un environnement très fortement inflationniste et grâce à un cadre réglementaire favorable, je suis convaincu que l'énergie solaire représente la solution la plus adaptée pour répondre immédiatement aux besoins des professionnels et des particuliers. »

Mise à disposition du Document d'Enregistrement

Le Document d'Enregistrement de Groupe OKwind est disponible sur les sites Internet de la Société (www.okwind-finance.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, Le Haut Montigné, 35 370 Torcé.

Le Document d'Enregistrement contient une description détaillée de la Société, notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière et ses résultats, ainsi que des facteurs de risques correspondant. La Société attire l'attention du public sur le Chapitre 3 « Facteurs de risque » figurant dans le Document d'Enregistrement.

À propos du Groupe OKwind

Fondé en 2009 par Louis Maurice, Président Directeur Général, le Groupe OKwind développe des solutions de production et de consommation d'énergie verte en circuit court. Notre approche globale, combinant génération et management de l'énergie, vise à renforcer l'autonomie énergétique et ainsi accélérer la transition écologique. Grâce à son écosystème technologique unique, le Groupe OKwind permet à l'autoconsommation de s'affirmer comme une nouvelle voie pour l'énergie. Une solution qui est déployable rapidement, pilotable en temps réel et à un tarif compétitif, sans subvention. Chaque jour, nous oeuvrons ainsi au déploiement d'une énergie locale, bas carbone, à coût fixe au service des professionnels et des particuliers. En 2021, le Groupe OKwind a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 25 M? et compte 131 employés, avec plus de 2 000 installations sur l'ensemble du territoire français.

1 Contraction des termes « Producteur » et « Consommateur »

