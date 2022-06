HIVE FURNITURE SHOW CONTINUE DE RÉPONDRE À LA DEMANDE DE MEUBLES DE QUALITÉ, DOUBLANT LE NOMBRE D'EXPOSANTS MONDIAUX À PLUS DE 100





Hive Furniture Show, le seul événement du CCG dédié aux détaillants à grande surface et aux grossistes, se prépare à retrousser ses manches pour lancer la seconde édition, considérée deux fois plus importante que celle de l'année dernière. L'éditi on 2022 se déroulera à l'Expo Center Sharjah du 13 au 16 juin, de 10h à 17h tous les jours.

Présentant des meubles soigneusement sélectionnés du monde entier, Hive Furniture Show offrira aux visiteurs l'opportunité d'explorer les dernières tendances en matière de meubles et de communiquer avec des fabricants du monde entier sous un même toit. L'exposition accueillera plus de 100 exposants du monde qui présenteront leurs collections, de mobilier pour les bureaux, salons, salles à manger, chambres et mobilier extérieurs.

Gautam Mulani, Co-fondateur de Hive Furniture Show, a déclaré : "Nous avons été ravis de l'excellente réaction que nous avons reçue lors de l'événement de l'année dernière et nous aspirons à l'énorme potentiel régional que le secteur du meuble aura dans les années prochaines. Les Émirats Arabes Unis ont montré leur résilience et leur rétablissement à l'issue des répercussions auxquelles ils ont fait face lors de la pandémie Covid-19, et les exposants ont hâte de lancer de nouvelles collections auprès des détaillants de grande surface lors de l'événement de cette année".

"Nous sommes heureux d'accueillir Hive Furniture Show cette année à l'Expo Center Sharjah et nous sommes sûrs que cet événement continuera a se déployer au cours des prochaines années pour répondre à la demande régionale croissante de meubles de qualité", a ajouté Manish Bhatia, Co-fondateur de Hive Furniture Show.

L'industrie du meuble aux Émirats Arabes Unis est l'un des principaux secteurs soutenus par le secteur immobilier. Les activités de construction accrues - à la fois dans les propriétés résidentielles et commerciales - l'urbanisation croissante et l'augmentation des revenus disponibles sont parmi les principaux facteurs qui contribuent à la croissance du marché du meuble au CCG. Aux Émirats Arabes Unis en particulier, les gens augmentent continuellement leurs dépenses sur la rénovation des maisons, comme les salons et les cuisines, et investissent dans des produits d'ameublement de meilleure qualité.

Hive Furniture Show 2022 sera deux fois plus grand que l'édition de l'année dernière et prévoit la participation de plus de 2 000 visiteurs de 25 pays.

