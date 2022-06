VisionNav présente ses chariots élévateurs autonomes au salon LOGIMAT 2022





STUTTGART, Allemagne, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- L'intralogistique automatique est souvent confrontée à des défis tels que la recherche d'une efficacité maximale, la capacité d'adaptation des situations et la collaboration entre plusieurs appareils. VisionNav est impatient de prouver que ses chariots élévateurs autonomes peuvent résoudre ces problèmes au salon LogiMAT2022.

« Cette fois-ci, nous nous sommes concentrés sur deux questions principales : la collaboration efficace entre plusieurs véhicules et la manutention dans les espaces restreints », a déclaré Jason Zhang, responsable des ventes en Europe. Les deux véhicules à guidage automatique (VGA) VisionNav présentés sont le VNP15, un gerbeur à contrepoids, et le VNSL14, un gerbeur de palettes plus petit format. Équipés de technologies exclusives de positionnement, de détection et de contrôle, ces robots excellent dans la réalisation d'opérations logistiques de haute précision et de haute efficacité et ont suscité un vif intérêt lors du salon.

Dans un espace de moins de 45 mètres carrés, le VNP15 et le VNSL14 communiquent via le système de contrôle des robots (robot control system, RCS) de VisionNav pour transporter en douceur les palettes du périmètre à la zone d'empilement. Le RCS s'intègre facilement aux systèmes de gestion d'entrepôt (warehouse management systems, WMS) ou aux systèmes d'exécution de la fabrication (manufacturing execution systems, MES), et assure une association fluide de l'information et de la logistique en temps réel. « La collaboration entre robots est courante dans le secteur de la fabrication et permet à nos clients d'améliorer leur gestion de l'espace », a ajouté M. Zhang.

Le VNP15 est l'un des produits les plus populaires de VisionNav, qui propose un large éventail de fonctionnalités et une manipulation optimale des matériaux, du quai à la ligne de production ou à l'entrepôt. Avec une capacité de charge de 1 500 kg, une hauteur de levage standard de 3 m et un mât optionnel de 4,5 m, le VNP15 couvre 70 % des besoins de déplacement de palettes et d'accès aux rayonnages. Ce VGA peut également être équipé de diverses brides pour la manipulation de matériaux de forme irrégulière, telles que des brides pour rouleaux de papier, des brides en mousse, des longerons, des brides pour cartons et bien plus.

VisionNav présente également le VNSL14 parfait pour les allées étroites, qui allie la capacité de levage élevée d'un chariot élévateur à fourche et la flexibilité d'un robot mobile autonome. Le VNSL14 a une capacité de charge nominale de 1 400 kg, une hauteur de levage standard de 1,6 m et un mât optionnel de 3 m. Surtout, le VNSL14 peut fonctionner dans des allées de seulement 2,2 m de large. Les clients de VisionNav choisissent le VNSL4 pour maximiser leur retour sur investissement sans avoir à modifier leurs installations.

À propos de VisionNav Robotics

VisionNav Robotics est un fournisseur mondial de véhicules industriels autonomes et de solutions d'automatisation intralogistiques. Les VGA VisionNav sont utilisés dans des centaines d'installations à travers le monde, pour le stockage de palettes de plus de 9 mètres, les opérations en allées étroites, le chargement automatisé de camions, l'empilement de cages multicouches et d'autres opérations entièrement autonomes. Des dizaines d'entreprises du Fortune 500 dans les secteurs de l'automobile, de l'alimentation, de la pétrochimie, du commerce électronique, de la logistique de tierce partie, de la pharmaceutique et d'autres industries clés utilisent les robots VisionNav pour rendre leurs opérations plus sûres, moins coûteuses et durables.

