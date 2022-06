La plateforme d'expérience d'apprentissage de Degreed est désormais disponible sur la boutique SAP®





Degreed, Inc., société pionnière dans le domaine de l'expérience d'apprentissage pour huit millions d'utilisateurs, a annoncé aujourd'hui que sa Degreed Learning Experience Platform (LXP) était désormais disponible sur la boutique SAP®, la place de marché en ligne pour SAP et les offres de partenaires. Degreed LXP s'intègre avec SAP® SuccessFactors® Learning afin de permettre aux clients professionnels de sélectionner des expériences d'apprentissage personnalisées, de suivre tous les éléments qu'un effectif utilise pour apprendre, et de croître pour améliorer l'enrichissement des compétences et la planification des effectifs, le tout en un seul et même endroit. La plateforme Degreed LXP est exploitée par plus de huit millions d'utilisateurs, dans plus de 200 pays, et est l'une des seules plateformes d'expérience d'apprentissage (LXP) ouvertes et indépendantes sur le marché.

« Degreed travaille avec des dizaines de sociétés du classement Forbes Global 2000 (2022), qui utilisent également la technologie SAP, et qui recourent à ces solutions pour créer de meilleures expériences d'apprentissage axées sur les besoins de chaque employé et chaque entreprise », a déclaré Sanjay Advani, vice-président mondial en charge des alliances et partenariats stratégiques chez Degreed. « L'entrée dans la boutique SAP est une évolution naturelle du travail que nous avons effectué ces dernières années, et renforce la robustesse de Degreed LXP ainsi que son caractère adapté aux entreprises, dans la mesure où toutes les solutions sur la boutique SAP sont tenues de répondre à certaines exigences et certains critères de conformité de SAP concernant leur architecture, les technologies tierces, les interfaces utilisateurs, et les API d'intégration. »

Depuis sa création il y a dix ans, Degreed LXP transforme le travail des équipes mondiales d'apprentissage et de développement (L&D), et impacte positivement la vie des employés en transformant l'apprentissage d'entreprise d'un simple exercice de cases à remplir, fondé sur la conformité, en une démarche motivante permettant aux individus d'apprendre sous tous les formats qui les inspirent. Plus de 130 000 parcours d'apprentissage (sélections en ligne de contenus d'apprentissage axés sur des compétences spécifiques) et plus de 17 millions de notations de compétences ont été réalisées à ce jour sur la plateforme (tel qu'indiqué par les individus, homologues, directeurs, ou par l'évaluation du niveau de compétence individuel). Degreed LXP figurant désormais dans la boutique SAP, la plateforme est disponible sous licence pour les entreprises qui utilisent les solutions SAP SuccessFactors.

La boutique SAP, accessible sur store.sap.com, offre une expérience simplifiée et connectée aux clients numériques, leur permettant de rechercher, tester, acheter et renouveler plus de 2 000 solutions issues de SAP et de ses partenaires. Sur cette boutique, les clients peuvent trouver les solutions SAP et les solutions validées par SAP dont ils ont besoin pour faire croître leur entreprise. De plus, un arbre est planté par SAP pour chaque achat effectué sur la boutique SAP.

Degreed est un partenaire du programme SAP PartnerEdge®. Intégrée avec SAP SuccessFactors, la plateforme Degreed Learning Experience permet aux clients de devenir des entreprises intelligentes. Le programme SAP PartnerEdge fournit les outils d'enrichissement, les avantages et le soutien qui facilitent la création d'applications de rupture de haute qualité axées sur les besoins spécifiques des entreprises, de manière rapide et rentable.

Degreed favorise la croissance et l'innovation grâce à l'apprentissage tout au long de la vie. En tant qu'acteur du changement à l'échelle mondiale, nous servons plus de 100 entreprises du Forbes Global 2000 et une entreprise du Fortune 50 sur trois, suscitant une culture de l'apprentissage dans l'ensemble de l'entreprise. Grâce à une expérience fluide, nous vous aidons à identifier vos compétences acquises et à développer les compétences dont vous avez besoin ? par le biais de modes d'apprentissage individuels, collaboratifs et expérientiels ? pour stimuler la croissance des carrières personnelles et les résultats commerciaux. Fondée en 2012, la plateforme Degreed est traduite en 28 langues pour des utilisateurs couvrant plus de 200 pays.

