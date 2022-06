Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 31 mai 2022

Mardi 31/05/2022 POKER LOTTO Main gagnante: 3-C, 6-D, 6-H, J-S, 10-C. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO3, 14, 20, 21, 23 & 37 No comp. 1. PICK-2: 2 9 PICK-3: 6 7 0 PICK-4: 1 8...

BRP Inc. annonce aujourd'hui des nominations au sein de sa haute direction dans le but d'appuyer ses plans de croissance future, bâtir une entreprise encore plus résiliente et créer de la valeur de façon durable. Cette évolution de la structure de...