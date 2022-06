Stéphane Garneau, PDG de Micro Logic, élu par ses pairs de l'industrie québécoise des technologies





GATINEAU, Québec, 01 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association québécoise des technologies (AQT) et Investissement Québec sont fiers de décerner le prestigieux prix PDG de l'année AQT ? IQ 2022 à Stéphane Garneau, PDG de Micro Logic.



Lors de la soirée Gala organisée dans le cadre du sommet Vision PDG 2022, Stéphane Garneau a remporté les honneurs de ce titre à l'issue de sa présentation effectuée devant ses pairs mais également au terme d'un processus de sélection rigoureux reposant sur des données chiffrées (20 points), la voix du jury (50 points) et le vote des PDG technos participants à Vision PDG (30 points). Comme par les années antérieures l'intégrité du processus d'élection est assurée par une firme indépendante de sondages, SOM Recherches et Sondages.



Depuis presque 20 ans, le Prix PDG de l'année AQT ? Investissement Québec vise à célébrer les accomplissements des PDG qui représentent une fierté et une source d'inspiration pour le secteur techno-numérique québécois.



Courte biographie du lauréat

La tête dans l'entrepreneuriat et le coeur sur la main, Stéphane Garneau est un visionnaire ambitieux et rassembleur. Il a propulsé Micro Logic parmi les 300 plus grandes PME au Québec, en plus d'avoir lancé Projet Cirrus en 2014, le premier cloud 100 % québécois qui se mesure désormais aux géants.



« Investissement Québec est heureux de remettre ce prix qui contribue à mettre de l'avant des dirigeants et dirigeantes d'une industrie d'une importance majeure pour notre développement économique, mentionne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. Félicitations au lauréat et aux trois autres finalistes pour votre leadership et votre apport à l'ensemble de la communauté d'affaires. Vous êtes une inspiration pour les leaders d'aujourd'hui et de demain! ?».



« Toutes nos félicitations à Stéphane Garneau qui, par sa vision, son implication sociale et son leadership, contribue au rayonnement de notre industrie et constitue une source d'inspiration pour toute la communauté techno-québécoise. Le nombre record de candidatures retenues pour cette année démontre le dynamisme et le potentiel des PDG qui arborent notre industrie, génèrent des emplois et hissent notre économie », a conclu Nicole Martel, présidente-directrice générale de l'AQT.

Les participant(e)s à la soirée ont également applaudi les accomplissements des trois autres finalistes, Benoît Martel, PDG de R2i, Luc Filiatreault, PDG de mdf commerce et Sarah Legendre Bilodeau, PDG de Videns Analytics.

À PROPOS DE L'AQT



L'AQT est un réseau d'affaires qui veille au développement et au rayonnement du secteur des technologies québécoises. Nous animons et représentons la communauté techno du Québec en encourageant le virage numérique, les occasions d'affaires entre les membres et l'accès aux meilleures pratiques de l'industrie.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC



Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec ? CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

Pour tout renseignement

Information : Viviane Couto, Directrice marketing numérique et communications

Association québécoise des technologies (AQT)

Tél. 514 874-2667 #110

Courriel: [email protected]

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 00:10 et diffusé par :