Wipro adopte RISE avec SAP, accentuant ainsi la priorité sur l'adoption du cloud en tant que moyen de transformation pour les clients

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), société mondiale de premier plan, dans le domaine des technologies de l'information, du conseil et des services de processus métier, a annoncé aujourd'hui avoir adopté RISE avec SAP S/4HANA® édition privée, pour engager une nouvelle étape visant à stimuler l'innovation dans le cadre de ses opérations d'entreprise.

L'adoption de la solution RISE avec SAP souligne l'engagement de Wipro en faveur de la transformation numérique, dans un contexte où la société a établi un plan de croissance particulièrement ambitieux. Cette démarche simplifiera les processus de Wipro, et les consolidera dans une plateforme unifiée. L'extensibilité, la stabilité et l'automatisation accrue de la plateforme permettront d'harmoniser les opérations, et de réduire le coût total de propriété.

À l'avenir, en tant que partenaire stratégique SAP mondial, Wipro tirera parti de son expérience concernant RISE avec SAP S/4HANA Cloud, tout en utilisant son cadre exclusif de transformation, Wipro eSymphony, et son investissement de 1 milliard USD dans Wipro FullStride Cloud Services, pour permettre à ses clients de devenir des entreprises plus intelligentes.

« Nous continuons d'investir dans des systèmes internes évolutifs, qui favorisent la productivité, l'agilité et l'efficience, à la fois pour notre société et pour nos clients », a déclaré Thierry Delaporte, président-directeur général de Wipro Limited. « Notre décision d'adopter RISE avec SAP S/4HANA Cloud constitue la plus récente illustration de l'accent que nous plaçons sur la simplification des processus. Ceci renforcera par ailleurs considérablement notre savoir-faire en matière de mise en oeuvre de logiciels SAP, nous permettant ainsi d'accélérer substantiellement les parcours de transformation de nos clients. »

« RISE avec SAP attire les sociétés de toutes tailles, qui souhaitent bénéficier d'une aide pour transformer leur entreprise tout en se dirigeant vers le cloud », a ajouté Christian Klein, PDG et membre du conseil d'administration de SAP SE. « L'adoption de RISE avec SAP, par Wipro, combinée à l'expérience de plus de 25 ans, de la société, concernant SAP, ainsi qu'à son cadre de transformation eSymphony, renforcera encore davantage sa capacité à soutenir les clients dans leurs parcours unique de transformation. Nous sommes impatients de nous associer avec Wipro pour assurer la croissance continue de nos clients conjoints, alimentée par l'innovation. »

La stratégie de commercialisation partagée par SAP et Wipro allie le meilleur des deux univers pour les clients, les offres combinées guidant les entreprises mondiales dans leur transformation, via l'adoption du cloud.

Wipro eSymphony intègre la découverte, l'évaluation, la conception et l'orchestration des transformations numériques dans une seule plateforme unifiée, permettant ainsi aux clients d'accélérer l'innovation, et de libérer la valeur non réalisée de leurs investissements. La plateforme allie une multitude de capacités concernant les principes d'approche de conception, des renseignements centrés sur le secteur, une veille économique liée aux processus, et des intégrations de plateforme, dans un état d'esprit avant tout axé sur le cloud. Pour les clients SAP, Wipro eSymphony permet une adoption plus rapide de RISE avec SAP, réduisant ainsi le coût total de propriété jusqu'à 20 %, tout en leur permettant de se transformer en entreprise intelligente grâce à SAP S/4HANA.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est un leader mondial des technologies de l'information, du conseil et des services de processus métier. Nous tirons parti du pouvoir de l'informatique cognitive, de l'hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l'analytique et des technologies émergentes pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur du développement durable, et sa forte responsabilité citoyenne, nous comptons un effectif dévoué de plus de 240 000 employés, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont par nature, intrinsèquement incertains, et échappent au contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, sans y être limitées, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d'exploitation financiers, de même que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs, que les déclarations prévisionnelles contenues dans les présentes sous-entendent des risques et des incertitudes qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels des résultats anticipés par de telles déclarations. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans limitation, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices ; notre capacité à générer et à gérer la croissance, à mener à bien les actions d'entreprise proposées ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre capacité à conserver notre avantage concurrentiel en termes de coûts ; l'augmentation des salaires en Inde ; notre capacité à attirer et fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l'immigration ; notre capacité à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines d'intérêt clés ; les perturbations des réseaux de télécommunications ; notre capacité à mener à bien et intégrer nos acquisitions potentielles ; notre responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous faisons des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l'instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques sur la levée de capitaux ou l'acquisition d'entreprises en dehors de l'Inde ; l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale défavorable pour notre entreprise et notre industrie.

Les autres risques susceptibles d'avoir des répercussions sur nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, notamment, et sans y être limités, nos rapports annuels sur Formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites et orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans les présentes, ainsi que leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Pour obtenir des informations complémentaires et découvrir les actualités sur la marque, veuillez consulter le site https://www.sap.com/copyright.

