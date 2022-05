Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle

XCMG (SHE:000425) a organisé son quatrième Festival international de la clientèle (le « Festival »). Il a commencé le 20 mai en ligne et s'est déroulé sur une période de 10 jours, pour prendre fin le 30 mai. Il offrait 16 sessions en ligne et des...

La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi, Mme Isabelle Melançon, et ses collègues porte-paroles en matière d'immigration, M. Saul Polo, et d'économie, M. Marc Tanguay, informent les représentantes et les représentants des médias...