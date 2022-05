Andersen Global intègre un nouveau cabinet membre aux Pays-Bas





Andersen Global renforce sa plateforme en Europe du Nord, à l'heure où Taxture, cabinet collaborateur depuis 2019, devient membre de l'organisation mondiale. S'appuyant sur son engagement de fournir aux clients des solutions intégrées, en toute transparence et de manière homogène, Taxture fait partie des 11 cabinets collaborateurs qui rejoindront officiellement Andersen Global en 2022, en tant que cabinets membres.

Créé en 2009, le cabinet basé à Amsterdam est un cabinet international spécialisé dans le conseil fiscal et juridique, ainsi que dans les services de conformité et de prix de transfert. Dirigée par l'associé directeur Ferruh Tarik Tigli, l'équipe du cabinet comprend plus de 45 professionnels hautement qualifiés qui travaillent en étroite collaboration avec des clients du monde entier, pour fournir des services fiscaux et juridiques complets.

« Étant moi-même ancien élève d'Arthur Andersen, les valeurs et la vision de notre cabinet s'alignent parfaitement avec celles de l'organisation mondiale, et nous restons déterminés à fournir des solutions de premier ordre pour répondre aux besoins commerciaux de nos clients domestiques et multinationaux », a déclaré Ferruh Tarik Tigli. « Le fait de devenir un cabinet membre d'Andersen Global marque une nouvelle étape permettant au cabinet de développer ses ressources mondiales et conserver une solide implantation sur le marché régional. »

« L'équipe de Taxture ne cesse d'impressionner les clients et les professionnels, par son engagement en faveur de la qualité de service », a souligné pour sa part Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « La prestation haut de gamme du cabinet reflète parfaitement les valeurs de notre organisation, et le distingue en tant que cabinet compétitif dans la région. L'intégration de Taxture en tant que cabinet membre de notre organisation constitue une étape clé dans le cadre de nos efforts visant à établir une organisation de référence, pourvue d'une couverture mondiale complète. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd'hui plus de 10 000 professionnels à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 343 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

