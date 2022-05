HAN-LOGEMENT ET LA VILLE DE EAST ANGUS INAUGURENT SEIZE NOUVEAUX LOGEMENTS ADAPTÉS POUR PERSONNES AYANT UN HANDICAP





En partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, la Société d'habitation du Québec et la Société canadienne d'hypothèque et de logement

EAST ANGUS, QC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'organisme Han-Logement a inauguré aujourd'hui deux immeubles de 8 logements chacun sur la rue Warner à East Angus. Ces logements neufs, à coûts modiques, sont adaptés et dédiés à des personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA).

La construction et l'aménagement de ces bâtiments, au coût de 3,6 millions $, ont été réalisés grâce au partenariat entre Han-Logement, le Fonds immobilier de solidarité FTQ, le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ) et le gouvernement du Canada, par le biais de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Pour l'immeuble situé au 275, rue Warner, la SHQ a versé un montant de 360 000 $. Il s'agit de fonds qui proviennent du gouvernement fédéral par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). La SHQ offre aussi à tous les locataires éligibles la possibilité de bénéficier de son Programme de supplément au loyer, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle sera assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de East Angus.

La Ville de East Angus et des gens d'affaires locaux soucieux du bien-être des membres de leur communauté ont aussi apporté une contribution substantielle. Par ailleurs, Desjardins Entreprises est un intervenant financier important de ce projet en accordant un prêt hypothécaire, appuyé par la Caisse d'économie solidaire Desjardins (Cécosol) et Investissement Québec (IQ).

« Tout le monde au Québec mérite un chez-soi sûr et abordable. Nous croyons qu'il faut donner une chance de réussir à tous, particulièrement à ceux qui vivent avec des défis uniques. C'est pourquoi nous sommes extrêmement heureux de soutenir ce merveilleux projet. Ces 16 nouveaux logements fourniront aux locataires un chez-soi inclusif et abordable dans la collectivité, près de leurs familles et amis. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton--Stanstead

« Je salue l'ensemble des partenaires pour le travail réalisé dans ces projets qui nous mènent à cette inauguration importante pour la communauté de East Angus. Notre gouvernement est fier d'avoir contribué à cette construction qui remplit parfaitement l'objectif de loger adéquatement des personnes ayant des besoins particuliers. L'habitation est une priorité pour notre gouvernement et je me réjouis du fait que ces locataires bénéficient d'une meilleure qualité grâce aux logements inaugurés aujourd'hui. »

M. François Jacques, député de Mégantic, au nom d'Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis très heureuse que East Angus puisse maintenant offrir à 16 familles dont au moins un membre a un handicap, un logement abordable et adapté à ses besoins. Je remercie Han-Logement qui a réussi à rassembler les fonds nécessaires et qui a mené les travaux de main de maître. Cette initiative contribue à améliorer grandement la qualité de vie de citoyens et citoyennes de notre communauté qui peuvent ainsi vivre autonomes et près de leur famille et amis. Ce fut un plaisir pour la Ville de East Angus de participer à ce projet et je remercie du fond du coeur, au nom des heureux locataires et de tous les citoyens et citoyennes de East Angus, les généreux donateurs qui ont contribué à sa réalisation, notamment la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François, la MRC du Haut-Saint-François et bien entendu, nos principaux donateurs, M. Daniel Desruisseaux et ses associés de Proxim-Gestion Pharma Angus. Ce soutien inestimable de notre milieu nous permet aujourd'hui d'inaugurer le tout nouveau complexe « Les habitations L'Apothicaire ».

Mme Lyne Boulanger, mairesse de East Angus

« La clé du succès d'un projet de cette envergure est la mobilisation du milieu, soit la volonté d'inclure tous les citoyens et de leur donner toutes les chances de s'épanouir. Depuis plus de 20 ans, Han-Logement réussit, logement par logement, à transformer des vies. Nous avons fait nos débuts dans le logement adapté à Magog et à Sherbrooke. Comme le concept que nous avons développé a fait ses preuves, les demandes se sont par la suite multipliées. Nous avons donc commencé à travailler dans plusieurs municipalités de l'Estrie et nous avons maintenant des projets dans plusieurs régions du Québec. Ces réalisations nous ont permis de constater l'importance de la contribution locale, autant au niveau économique que social. À East Angus, la communauté a pu bénéficier de cette implication collective. Je remercie donc tous ceux qui ont participé de près ou de loin et souhaite que les nouveaux locataires de ces logements adaptés puissent profiter pleinement de cette opportunité. »

M. Gilles Daoust, président du conseil d'administration de Han-Logement

« L'inauguration d'un projet comme celui-ci de East Angus représente une grande fierté pour le Fonds immobilier et pour tout le réseau du Fonds de solidarité FTQ. Notre partenariat avec Han-Logement a débuté en 2017 et c'est inspirant de constater son évolution. Ensemble, nous visons à réaliser 500 unités adaptées dans une quarantaine de villes au Québec. Ce modèle d'affaires unique et rentable qui réunit des acteurs financiers, gouvernementaux, municipaux et des donateurs autour d'une même mission a un réel impact dans la société. »

M. Martin Raymond, vice-président principal aux investissements immobiliers, Fonds immobilier de solidarité FTQ.

PARTENAIRES DU PROJET

Grands donateurs locaux

Groupe de pharmaciens de M. Desruisseaux (Proxim pharmacie affiliée - Gestion Pharma Angus Inc.)

Partenaires locaux de soutien

Ville de East Angus (don des terrains)

(don des terrains) Caisse Desjardins du Haut-Saint-François

MRC du Haut-Saint-François

Partenaires locaux de services

Les étincelles de Bonheur

Office régional d'habitation du Haut-Saint-François (OMH)

Grands partenaires financiers

Fonds immobilier de solidarité FTQ

Société d'habitation du Québec (SHQ)

Société canadienne d'hypothèque et de logement

Desjardins entreprises - Estrie

Caisse d'économie solidaire Desjardins (Cécosol)

À propos de Han-Logement

Fondé en 2002, Han-Logement est un organisme dont la mission est de développer et de proposer des logements complètement adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), dont les revenus modestes ne permettent pas de se loger adéquatement. L'organisme compte aujourd'hui plus d'une vingtaine d'immeubles totalisant près de 160 logements adaptés répartis à Magog, Sherbrooke, Richmond. East Angus et Cowansville.

Pour en savoir plus sur Han-Logement, nous vous invitons à visiter le site à l'adresse, hanlogement.org

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2021, il comptait 54 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars qui créeront quelque 40 000 emplois, 84 immeubles en gestion d'actifs, 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 146 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca, http://www.twitter.com/HabitationSHQ

