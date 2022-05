Monument Re acquiert un portefeuille appartenant à Zurich International Life Limited





Monument Re a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec Zurich International Life Limited (« ZILL ») pour acquérir son portefeuille fermé (« closed book portfolio ») consacré à l'activité d'assurance-vie à long terme de Zurich International Life Limited à Singapour. Faisant suite à l'obtention réussie par Monument International Life Assurance Company Limited (« MILAC ») d'une licence d'assurance à Singapour le 27 mai 2022, le portefeuille et les employés de la succursale singapourienne de ZILL vont être transférés dans la nouvelle succursale singapourienne de MILAC dès réception de l'approbation du tribunal et des approbations réglementaires pour l'île de Man et Singapour.

Reginald Peacock, PDG de Zurich Singapour, a déclaré : « Comme toute entreprise, nous chercherons toujours des moyens de nous améliorer ainsi que des opportunités d'optimiser nos activités d'une manière qui soit respectueuse pour nos clients, partenaires et employés. Le public peut être assuré qu'aucune autre activité en dehors de notre portefeuille d'assurance-vie à long terme de Singapour ne sera matériellement affectée, et que nous restons déterminés à servir l'ensemble de nos clients et partenaires existants. »

Manfred Maske, PDG de Monument Re, a confié pour sa part : « Nous sommes ravis d'avoir conclu un accord avec ZILL pour acquérir ce bloc de polices et il s'agit de notre seconde transaction avec le groupe zurichois au sens large. Cette transaction représente une étape importante dans la stratégie de croissance et de consolidation de Monument, car elle renforce notre présence sur l'île de Man tout en établissant notre présence sur le marché de Singapour. »

« Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord avec ZILL. L'acquisition de ce portefeuille permet à MILAC de s'assurer pour la première fois une présence sur le marché asiatique et de mettre en oeuvre sa stratégie de croissance et de consolidation. Nous sommes impatients d'accueillir le personnel transféré à Singapour au sein de MILAC et du Monument Re Group au sens large à compter de la date de transfert », a déclaré Jeffrey More, PDG de MILAC.

Monument Re Limited est une société de réassurance et holding d'assurance, présente aux Bermudes, en Irlande, en Belgique, au Luxembourg, sur l'île de Man et à Guernesey, avec des filiales en Espagne, en Italie et en Allemagne. Monument Re exerce ses activités en tant que réassureur et acquéreur de portefeuilles européens à forte intensité d'actifs. Grâce à cette stratégie, Monument Re assume les risques liés aux actifs et exploite efficacement ces entreprises ou portefeuilles avec des risques calculés.

Monument Re fait l'objet d'une Surveillance de groupe de la part de l'Autorité monétaire des Bermudes (Bermuda Monetary Authority).

Monument International Life Assurance Company Limited est une compagnie d'assurance de l'île de Man réglementée par la Isle of Man Financial Services Authority et est détenue à 100 % par Monument Re Limited. La compagnie possède une succursale à Singapour pour ses activités sur l'île de Man (et est donc soumise aux réglementations de l'île de Man et de Singapour).

Zurich International Life Limited propose des produits d'assurance-vie, d'investissement et de protection, et fait partie du Zurich Insurance Group. Zurich International Life Limited est pleinement autorisée en vertu de la loi Insurance Act 2008 de l'île de Man et est réglementée par la Isle of Man Financial Services Authority.

Enregistrée dans l'île de Man sous le numéro 20126C.

Siège social : Zurich House, Isle of Man Business Park, Douglas, Île de Man, IM2 2QZ, Îles britanniques.

Téléphone +44 1624 662266

Fax +44 1624 662038

www.zurich.com

Zurich International Life Limited, succursale de Singapour, qui est inscrite comme société étrangère enregistrée à Singapour (numéro d'enregistrement : T05FC6754E).

Adresse de la succursale : Singapore Land Tower, #29-05, 50 Raffles Place, Singapour 048623.

Téléphone : +65 6876 6750

Fax : +65 6876 6751

Zurich Insurance Group (Zurich) est l'un des plus grands assureurs multibranches, travaillant au service de plus de 55 millions de clients, particuliers et entreprises, dans plus de 210 pays et territoires. Fondée il y a 150 ans, Zurich transforme l'assurance. En plus de fournir une protection d'assurance, Zurich propose toujours plus de services de prévention, notamment des services favorisant le bien-être et améliorant la résilience climatique.

Reflétant son objectif de « créer ensemble un avenir meilleur », Zurich aspire à devenir l'une des compagnies les plus responsables et les plus influentes au monde. Elle vise la neutralité carbone d'ici 2050 et est l'un des assureurs les plus durables au monde, comme le montre le rapport S&P Global Corporate Sustainability Assessment. En 2020, Zurich a lancé le projet Zurich Forest pour soutenir le reboisement du Brésil et la restauration de sa biodiversité.

Le groupe compte environ 56 000 employés et a son siège social à Zurich, en Suisse. Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), est cotée à la bourse SIX Swiss Exchange et a un programme American Depositary Receipt (ZURVY) de niveau I qui est négocié de gré à gré sur OTCQX. Un complément d'information est disponible à l'adresse www.zurich.com.

Pour plus de renseignements :

Pour en savoir plus, consultez le site www.monumentregroup.com, ou contactez Fiona Davies à l'adresse [email protected].

