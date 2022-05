LE CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL SÉLECTIONNE IMPERIAL TOBACCO CANADA AVEC TROIS PRIX D'EXCELLENCE DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL 2022





MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (ITCAN) a été sélectionnée pour sa marque VUSE par le Conseil canadien du commerce de détail pour trois prix d'Excellence dans le commerce de détail. Ce réputé programme de reconnaissance célèbre le leadership, l'innovation et la créativité dans le secteur du commerce de détail à l'échelle du pays. ITCAN a été reconnue dans trois catégories : Prix de l'Expérience et de la conception en magasin, Prix Omnicanal, ainsi que Prix de l'Expérience et du design éphémère. Les lauréats seront annoncés aujourd'hui au Centre des congrès de Toronto.

« Nous sommes honorés d'être sélectionnés pour ces récompenses prestigieuses qui célèbrent l'innovation dans le commerce de détail dans l'ensemble du Canada, explique Krzysztof Cholewa, Directeur de l'engagement des consommateurs chez ITCAN. Je suis tellement fier que l'équipe ait donné vie à ces expériences de commerce de détail. ITCAN dépasse toujours les limites pour s'engager davantage auprès des consommateurs de nicotine adultes et améliorer leur expérience d'achat. »

ITCAN vend les produits de vapotage VUSE en ligne et dans des commerces physiques au Canada, avec son magasin phare situé à Toronto, en Ontario. La marque se distingue par ses produits de grande qualité, sa créativité et sa technologie interactive à la fine pointe.

Prix de l'Expérience et du design éphémère

Cette nomination célèbre les initiatives commerciales d'ITCAN à Toronto avec l'installation de l'identité d'activation, le Cube de l'inspiration, au coeur du centre-ville afin de créer une sensibilisation à la marque et d'offrir une expérience immersive pour les consommateurs de nicotine adultes. Le cube a été construit pour piquer la curiosité, impressionner les consommateurs de nicotine adultes et mieux lier la marque VUSE avec la ville de Toronto. À travers cette conception éphémère véritablement sensorielle, les visiteurs ont pu entrer dans le cube et balayer un code QR qui lançait une expérience mobile immersive de réalité augmentée.

Prix de l'Expérience et de la conception en magasin

Arborant un style et une impression modernes, le magasin VUSE unique de Toronto surpasse les boutiques de vapotage ordinaires et permet aux visiteurs de toucher, de jouer et d'interagir. Avec une expérience véritablement immersive, ils peuvent interagir avec le cube, essayer des produits au mur d'essai, entrer dans le monde VUSE de l'Inifinity Room et plus encore. Avec un total de neuf point de contacts passifs et actifs avec les visiteurs, le magasin VUSE de Toronto est reconnu comme étant beaucoup plus qu'un point de vente physique.

Prix Omnicanal

ITCAN a été sélectionnée pour le lancement 2021 de son appareil de vapotage nouvelle génération, l'ePod 2. Cette campagne omnicanale à 360° captait l'attention des consommateurs de nicotine adultes à chaque point de contact en ligne et hors ligne. Grâce à des phases marketing stratégiques, ITCAN a maintenu une présence continue et cohérente sur tous les canaux.

Pour obtenir plus de renseignements sur les prix d'Excellence en commerce de détail, visitez le site officiel ici [en anglais seulement].

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est la principale entreprise de produits du tabac et de vapotage au Canada faisant partie du groupe international BAT. BAT est une entreprise mondiale de biens de consommation multi-catégories, présente sur plus de 180 marchés. Notre vision est de construire Un Avenir Meilleur en réduisant l'impact de notre activité sur la santé en offrant un plus grand choix de produits agréables et moins risqués à nos consommateurs. Nos solides fondations, associées à notre capacité d'innovation de pointe, constituent une plateforme qui nous permet de créer des produits plus durables pour nos consommateurs adultes et une entreprise plus durable pour nos collègues, nos actionnaires et nos communautés. Pour en savoir plus sur notre stratégie Un Avenir Meilleur, cliquez ici.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 18:40 et diffusé par :