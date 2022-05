Valorisation de l'éducation au Québec - Le ministre Roberge décore 44 nouveaux membres de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec





QUÉBEC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Afin de reconnaître l'engagement et le dévouement remarquables des piliers de l'éducation et de l'enseignement supérieur au Québec, 44 nouvelles personnalités ont rejoint aujourd'hui les rangs de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec.

C'est lors d'une cérémonie officielle tenue en fin de journée à Québec que le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, a décoré les 44 nouveaux membres des promotions 2019 et 2021 qui se sont illustrés par leur contribution significative dans les réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

L'Ordre, créé en 2018, compte déjà 54 membres, membres distingués et membres émérite, ainsi que 10 membres du Conseil de l'Ordre, qui ont eu la responsabilité de conseiller le ministre quant à la nomination à l'un des titres de l'Ordre des personnes choisies, et ce, après les appels de candidatures ayant eu lieu en 2019 et en 2021.

Les récipiendaires de cette deuxième et troisième promotion de l'Ordre sont présentés en annexe de ce communiqué. Rappelons que la cérémonie visant à décorer les récipiendaires de l'édition 2019 avait été reportée en raison du contexte pandémique et que l'édition 2020 n'a pas eu lieu, pour la même raison.

Citations :

« La valorisation de la profession enseignante et de tous les acteurs du réseau scolaire est l'une de mes priorités ainsi que celle de notre gouvernement. Peu importe leur domaine d'expertise, de la petite enfance jusqu'à l'université, les personnalités honorées aujourd'hui ont exercé ou exercent encore un rôle de grande importance au sein de la société québécoise. Elles sont unies par plusieurs points communs et une mission collective : édifier notre savoir, valoriser nos connaissances et les transmettre aux futures générations. Je les remercie pour leur dévouement continuel et leur engagement envers la réussite scolaire et l'éducation de l'ensemble de la population québécoise. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Nous avons, au Québec, la chance de pouvoir compter sur des personnes exceptionnelles qui font briller l'éducation et l'enseignement supérieur. Il faut le dire haut et fort pour qu'elles soient reconnues, et que le plus grand nombre possible de gens suivent leurs traces. Ces personnes constituent sans aucun doute l'énergie la plus puissante que nous ayons au Québec. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Inspiré de l'Ordre des Palmes académiques, institué en France en 1808 par Napoléon, l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec permet de souligner officiellement le mérite de celles et ceux qui ont joué ou qui jouent encore un rôle important dans le domaine de l'éducation.

en 1808 par Napoléon, l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec permet de souligner officiellement le mérite de celles et ceux qui ont joué ou qui jouent encore un rôle important dans le domaine de l'éducation. Cet événement, dont la devise est Leur réussite, notre devoir , vise à :

, vise à : reconnaître le mérite des personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation;



valoriser les contributions locales, régionales ou nationales significatives des acteurs du système éducatif;



contribuer au rayonnement du système éducatif.

L'Ordre s'adresse aux personnes de tous les ordres d'enseignement, de la petite enfance jusqu'à l'université, tant du réseau public que privé, mais également aux personnes ayant contribué significativement à l'avancement de la cause de l'éducation, et ce, dans toutes les régions. Il comprend trois grades, soit celui de membre, de membre distingué et de membre émérite.

Rappelons qu'un appel public de candidatures a été lancé à l'automne dernier, au terme duquel le Conseil de l'Ordre a recommandé aux ministres les nominations de cette troisième promotion.

Annexe

Liste des nouveaux membres

Édition 2019 Membre

Ville et région administrative Raymond Bédard Enseignant d'histoire en 4e secondaire École d'éducation internationale de McMasterville Saint-Bruno-de-Montarville Montérégie David Bowles Directeur général Collège Charles-Lemoyne Longueuil Montérégie Michael Canuel Directeur général LEARN Laval Laval Ginette Côté Présidente du conseil des commissaires Commission scolaire de l'Estuaire Baie-Comeau Côte-Nord Josée Crête Enseignante de musique École secondaire Le Boisé Saint-Christophe d'Arthabaska Centre-du-Québec Marc Deschamps Directeur du Département de musique Collège Notre-Dame Montréal Montréal Claude Gagnon Professeur de guitare classique Cégep de Sainte-Foy Lévis Chaudière-Appalaches France Henri Professeure honoraire Université TÉLUQ Montréal Montréal Sylvain Lagacé Technicien en loisirs au secondaire École secondaire De Mortagne Boucherville Montérégie Audrey Miller Directrice générale École Branchée Stoneham-et-Tewkesbury Capitale-Nationale Lori-Ann Paige Coordonnatrice des programmes en petite enfance

chez les Premières Nations et Inuit

Kahnawake Montréal Jean-François Roy Enseignant et coordonnateur du programme ASP

Lancement d'une entreprise Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau Lévis Chaudière-Appalaches Édouard Staco Président Fonds 1804 pour la persévérance scolaire Dollard-des-Ormeaux Montréal Membre distingué

Ville et région administrative Christian Bourdy Médecin de famille et professeur agrégé de clinique Université de Montréal Montréal Montréal Pierre Brouillette Enseignant (rééducation pour adolescents) Pavillon Albert-Prévost de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal Pierrefonds Montréal Monique Cormier Vice-rectrice associée à la langue française et à la francophonie Université de Montréal Mont-Royal Montréal Frank Greene Professeur retraité Université McGill Westmount Montréal Thérèse Laferrière Professeure titulaire Université Laval Québec Québec Louise Poirier Professeure titulaire Université de Montréal Outremont Montréal Louise Richer Fondatrice et directrice générale École nationale de l'humour Montréal Montréal Membre émérite

Ville et région administrative Andrée Boucher Chercheuse investigatrice et directrice médicale de l'Équipe interprofessionnelle du cancer de la thyroïde Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) Montréal Montréal Pauline Marois Première ministre et ministre de l'Éducation Gouvernement du Québec Île-Bizard Montréal

Édition 2021 Membre

Ville et région administrative Simon Gautier Hansen Éducateur spécialisé Centre de services scolaire Marie-Victorin et Centre de services scolaire des Patriotes Greenfield Park Montérégie Normand Lessard Retraité. Dernière fonction : directeur général Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin Saint-Georges Chaudière-Appalaches Édith Levasseur Enseignante, éducation préscolaire et enseignement primaire Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs Pohénégamook Bas-Saint-Laurent Josianne Moore Responsable de service de garde scolaire Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe Saint-Pie Montérégie Élourdes Pierre Enseignante, éducation préscolaire et enseignement primaire, consultante, formatrice, conférencière et bénévole

Île-Bizard Montréal Michèle Doucet Professeure titulaire, médecine vétérinaire Université de Montréal Saint-Hyacinthe Montérégie Luc Tremblay Enseignant de physique Collège Mérici (privé) Québec Capitale-Nationale Carole Lambert Professeure titulaire, radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire Université de Montréal Montréal Montréal Claude Mailhot Professeur titulaire, pharmacie Université de Montréal Montréal Montréal Marie Marquis Directrice, Département de nutrition, Université de Montréal Montréal Montréal Jacques Plante Professeur titulaire, École d'architecture Université Laval Québec Capitale-Nationale Annie Rochette Professeure titulaire École de réadaptation de l'Université de Montréal Montréal Montréal Membre distingué

Ville et région administrative Monique Brodeur Professeure titulaire, doyenne intérimaire de la Faculté de science politique et de droit Université du Québec à Montréal Montréal Montréal Bernard Charlin Professeur titulaire, chirurgie Université de Montréal Montréal Montréal Jacques Marchand Retraité. Dernière fonction : directeur général Collège privé LaSalle Saint Adolphe d'Howard Laurentides Yves Nadon Enseignant, consultant en éducation, conférencier et chargé de cours Université de Sherbrooke Sherbrooke Estrie Antoine Payot Professeur agrégé pédiatrie Université de Montréal Montréal Montréal Natalie Rinfret Professeure titulaire de la Chaire La Capitale en leadership dans le secteur public École nationale d'administration publique Québec Capitale-Nationale Lucie Sauvé Retraitée. Dernière fonction : professeure émérite, éducation à l'environnement Université du Québec à Montréal Montréal Montréal Membre émérite

Ville et région administrative Sandrine Faust Directrice générale Alloprof Montréal Montréal Égide Royer Psychologue, auteur, chercheur et conférencier, spécialiste de l'adaptation et de la réussite scolaires

Québec Capitale-Nationale Gilles Boulet À titre posthume. Dernières fonctions : directeur, Musée des arts et traditions populaires du Québec, recteur Université du Québec à Trois-Rivières Saint-Gilbert Capitale-Nationale

