GDI Services aux immeubles inc. annonce l'approbation d'une offre publique de rachat d'actions dans le cours normal de ses activités





LASALLE, QC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX: GDI) a annoncé aujourd'hui qu'une offre publique de rachat d'actions dans le cours normal de ses activités (l' « OPRCNA »), autorisée par son conseil d'administration, pour l'achat aux fins d'annulation d'un maximum de 500 000 actions à droit de vote subalterne au cours des 12 prochains mois a été approuvée par la Bourse de Toronto (« TSX »). Ce nombre d'actions représente environ 3.5 % des actions à droit de vote subalterne de la Société émises et en circulation au 20 mai 2022.

À la clôture des marchés le 20 mai 2022, il y avait 14 421 840 actions à droit de vote subalterne émises et en circulation incluant un flottant de 11 787 937 actions à droit de vote subalterne. Le nombre d'actions à droit de vote subalterne qui seront effectivement rachetées aux fins d'annulation et le calendrier des rachats seront déterminés par la Société. La direction et le conseil d'administration de GDI estiment que le rachat pour annulation des actions à droit de vote subalterne de la Société correspond à ses critères d'affectation du capital. L'OPRCNA permettra à la Société d'acheter des actions à droit de vote subalterne de temps à autre, à sa discrétion, dans le cadre de son mandat visant à accroître la valeur pour les actionnaires. Au cours de la dernière période de 12 mois, la Société n'a racheté aucune de ses actions à droit de vote subalterne.

Les rachats aux termes de l'OPRCNA se feront sur le marché libre par l'entremise de la TSX ainsi que par des systèmes de négociation parallèles au Canada. En vertu des règles de la TSX, la Société peut racheter quotidiennement un maximum de 6 257 actions à droit de vote subalterne par l'entremise de la TSX, ce qui représente 25 % du volume quotidien moyen d'actions à droit de vote subalterne transigées au cours de la période de six mois de calendrier récemment complétée, exception faite de tout achat en bloc effectué conformément aux règles de la TSX.

Dans le cadre de l'OPRCNA, la Société a conclu un programme d'achat d'actions automatique aux termes duquel son courtier désigné rachètera des actions à droit de vote subalterne de la Société. Le programme permet des rachats par la Société de ses actions à droit de vote subalterne durant certaines périodes d'interdiction prédéterminées, sous réserve de certains paramètres. En dehors de ces périodes d'interdiction prédéterminées, des actions seront rachetées à la discrétion de la direction. Le prix que paiera la Société pour les actions sera le cours du marché au moment de leur acquisition.

Les rachats d'actions à droit de vote subalterne pourront commencer le 3 juin 2022 ou vers cette date et prendront fin le 2 juin 2023, ou à une date antérieure si la Société a acquis le nombre maximum d'actions à droit de vote subalterne admissible ou si elle a décidé de ne plus effectuer de rachats.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives de GDI ou traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés, notamment sur les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. L'information prospective est également assujettie à certains facteurs, notamment à des risques et à des incertitudes (dont ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion) qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés à la COVID-19 et autre pandémie, à l'échec de la mise en oeuvre de la stratégie commerciale, les risques d'exploitation inhérents aux activités d'acquisition, l'incapacité d'intégrer les acquisitions, la baisse du taux d'occupation des immeubles commerciaux, la hausse des coûts qui ne peuvent être facturés aux clients, les pénuries de main-d'oeuvre, les interruptions des systèmes de technologies de l'information et problèmes de mise en oeuvre des projets de technologie de l'information stratégiques, l'augmentation des taux d'intérêt, la détérioration de la conjoncture économique générale, l'intensification de la concurrence, l'influence des actionnaires principaux, la perte de clients importants ou de relation de longue date avec des clients, les lois et règlements concernant les achats du secteur public, les poursuites judiciaires, l'atteinte à la réputation, les conflits de travail, le goodwill et les charges de dépréciation d'actifs à long terme, les questions fiscales, la dépendance envers des employés clés, la participation aux régimes de retraite multi-employeurs, la législation ou les autres mesures gouvernementales, les fluctuations des taux de change, les litiges avec les franchisés, la cybersécurité et la protection des données, la confidentialité des données et la perception du public à l'égard de notre empreinte environnementale, facteurs dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

SOURCE GDI Services aux immeubles inc.

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 17:30 et diffusé par :