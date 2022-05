ICCPP ODM+ dévoile une solution jetable à bobine céramique et multiusage mise au point grâce à sa stratégie de R&D numérique





ICCPP a lancé une gamme complète de solutions à bobine céramique, y compris la bobine céramique jetable, à la Vaper Expo UK à Birmingham, le 27 mai 2022, une nouvelle catégorie optimisée par sa stratégie de transformation numérique et qui marque une nouvelle ère dans le secteur mondial du vapotage.

Pour la première fois, ICCPP a exposé en tant que groupe et présenté sa solution ODM+ et sa gamme complète de solutions à bobine céramique. S'appuyant sur la technologie Gene Tree, la bobine céramique d'ICCPP sera intégrée à l'activité ODM+ afin de promouvoir une évolution renforcée dans le secteur. La bobine céramique, premier produit d'ICCPP commercialisé depuis le lancement conjoint de sa stratégie numérique au côté de SAP et PwC, est en passe de devenir une référence dans le secteur mondial du vapotage.

Une avancée révolutionnaire: la solution à bobine céramique pour les catégories jetables et multiusage

Dans le secteur de la vape, la technologie de la bobine céramique est un indicateur clé du degrés d'avancement technologique d'une entreprise. ICCPP a commencé à travailler sur la technologie de bobine céramique en 2019 en mettant sur pied une équipe R&D dirigée par des talents du programme Peacock, dans l'optique d'atteindre un niveau de leader sectoriel avec la troisième ou quatrième génération de bobine céramique, et de dépasser totalement ses concurrents avec la cinquième ou sixième génération.

Avec la volonté de devenir le chef de file de la technologie d'atomisation, ICCPP propose une expérience de vapotage à la fois naturelle et agréable grâce à sa matière nanocristalline (NC) et ses innovations techniques. Du film épais au film fin, du fil chauffant et du chauffage en surface au chauffage solide, la technologie d'atomisation céramique NC d'ICCPP a sans cesse été optimisée par le modèle de données de la bobine et renforcé les capacités de l'équipe R&D pour éliminer les pierres d'achoppement du secteur de la bobine de vapotage. Récemment lancée, la technologie Gene Tree à film fin jouit de cinq avantages techniques, à savoir qu'elle est sans poudre, améliore la sécurité, affine l'atomisation, bénéficie d'une durée de vie allongée, et optimise les arômes.

Grâce aux efforts renouvelés de l'équipe R&D, ICCPP a récemment lancé la nouvelle génération de technologie de films Gene Tree et des applications de produits qui, comparé à la troisième génération de bobine céramique, améliore la saveur, augmente la durée de vie de la bobine, optimise la fiabilité du produit, apportant ainsi aux utilisateurs une expérience authentique et plaisante.

ICCPP lancera bientôt un produit jetable équipé de la technologie céramique Gene Tree, avec des avantages tels qu'un arôme plus long en bouche, un plus grand nombre de bouffées, une meilleure restitution des saveurs, et une fiabilité accrue, afin de proposer une expérience pionnière, déclencher une révolution dans le secteur, et devenir un acteur incontournable.

"Numérique + innovation technologique" fournira la solution numérique ODM +

Les avantages clés d'ICCPP au niveau technique proviennent de son investissement considérable dans l'innovation scientifique et technologique. Le 26 mai, ICCPP a annoncé le lancement officiel du "Digital Transformation Project" à son siège de Shenzhen, devenant ainsi la première grande entreprise mondiale du secteur du vapotage à coopérer avec SAP et PwC. Ce faisant, ICCPP deviendra le chef de file dans la phase de transformation numérique.

La stratégie numérique se réfère à l'innovation numérique globale de l'entreprise intégrant R&D, fabrication, exportation, marketing international, etc. À l'avenir, ICCPP créera un "circuit fermé numérique" inédit et une nouvelle compétitivité numérique en créant une R&D, une fabrication, un marketing et une expérience numériques. Le mode "numérique + innovation technologique" deviendra l'avantage compétitif sous-jacent d'ICCPP, y compris la numérisation + puces, la numérisation + fragrance, et la numérisation + fabrication intelligente. "La société stimulera le développement et créera de la valeur via la numérisation." Par le biais de la transformation numérique, la société cherche à contribuer plus en profondeur au secteur et aux consommateurs du monde entier.

Afin de développer la bobine céramique, ICCPP a rapidement simulé l'effet d'atomisation en élaborant un modèle de données et des paramètres d'entrée, comme l'interface et la taille, de manière à trouver la configuration optimale sans échantillon de production, accélérant ainsi le développement et la fourniture des produits. ICCPP s'est fixé des plans à long terme pour des produits à bobine céramique remplissables et jetables, et a fait connaître ses intentions de coopération avec au moins cinq clients internationaux majeurs.

La mission d'un leader en pleine expansion: apporter des innovations techniques aux clients du monde entier

ICCPP sait que les clients d'aujourd'hui ne recherchent plus les ODM traditionnels, mais bien plutôt les ODM+ de marque. Dès lors, la société a lancé le nouveau partenariat stratégique intégrant le positionnement de la marque, les perspectives client, la conception de produits, le développement et le SAV, afin de permettre à ses clients d'entrer dans la nouvelle ère de la personnalisation des produits.

ICCPP promet tout d'abord de fournir à ses clients les dernières applications technologiques, et de leur donner une technologie identique ou supérieure à ses propres marques. Ensuite, ICCPP partage toutes les technologies de pointe avec l'intégralité de la chaîne sectorielle dans le cadre de la coopération stratégique, y compris les laboratoires et les instituts, les sites de production automatisés, les utilisateurs internationaux et les services marketing mondiaux. ICCPP tire sa confiance de son expérience approfondie à l'international et de sa capacité à fournir à ses clients des services à guichet unique. ICCPP s'engage à fournir deux plateformes à sa clientèle: une plateforme technologique entièrement ouverte inspirée d'Android, et une plateforme de mondialisation basée sur des années d'expérience à l'international.

En tant que première catégorie stratégique après la mise à niveau numérique, la solution de bobine céramique peut s'adapter à toute la gamme de produits. Incarnant les technologies les plus avancées du secteur, elle s'apprête à créer une nouvelle catégorie de vapotage, à améliorer l'expérience utilisateur et à apporter des changements dans la structure du marché. D'un côté, l'activité ICCPP ODM+ fera l'objet de la mise à niveau numérique et d'une optimisation de l'efficience de tout le système d'exploitation en intégrant l'étude de marché, la R&D, la conception des produits, les commandes, la livraison, et le SAV; de l'autre, elle établira une coopération approfondie avec les clients mondiaux pour la solution à bobine céramique. ICCPP a déjà fait connaître ses intentions de coopération sur la technologie à bobine céramique à plusieurs clients internationaux majeurs. ICCPP projette de proposer de nouvelles surprises à ses clients mondiaux et de restructurer le marché à l'avenir.

