Avis de ne pas consommer des framboises entières IQF congelées de marque Below Zero vendues par l'Épicerie Segal





MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'Épicerie Segal, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car cet aliment peut avoir été contaminé par un norovirus.

La présente mise en garde découle d'un rappel d'aliments de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour des framboises entières IQF de marque Below Zero provenant de la Chine et distribuées dans plusieurs établissements à travers le Canada.

Le produit était offert à l'état congelé. Son étiquette comporte, outre sa dénomination, les mentions « Below Zero » et «Mantab ».

Établissement Dénomination du produit Format Lot visé Épicerie Segal 4001, boul. Saint-Laurent Montréal « Framboises entières IQF » 1 kg Lot no XT21253 PO| : M14475 BB/MA : 2023-SE-09

L'entreprise désignée dans le tableau procède volontairement au rappel du produit en question. Elle a convenu avec le MAPAQ et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Même si le produit ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, il est susceptible d'être contaminé par le norovirus. Les personnes exposées à ce virus manifestent généralement des symptômes dans les 24 à 48 heures qui suivent la consommation. Les symptômes courants sont des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des crampes abdominales. Des douleurs musculaires, de la fatigue, de la fièvre, des frissons et des maux de tête peuvent aussi survenir. Des cas de maladie ont été signalés au MAPAQ et pourraient être associés à la consommation de cet aliment.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent les consulter dans la section «?Consommation des aliments?» du site Internet du MAPAQ : www.mapaq.gouv.qc.ca/consommation. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne en visitant le www.mapaq.gouv.qc.ca/rappelsaliments pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre «?MAPAQaliments?» sur Twitter à l'adresse suivante : www.twitter.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 4557

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

