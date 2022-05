Message d'intérêt public - Hydro Ottawa rappelle aux résidents de veiller à la sécurité des équipes - MISE À JOUR DE 16 H





OTTAWA, ON, le 31 mai 2022 /CNW/ - Alors que les équipes sur le terrain franchissent les dernières étapes de rétablissement du service, Hydro Ottawa tient à rappeler aux résidents que ces personnes travaillent dans des circonstances exigeantes et difficiles, et que leur sécurité et la vôtre est primordiale.

Si vous vous trouvez à proximité de nos équipes affairées à construire et à réparer, veuillez suivre les conseils ci-après pour assurer votre sécurité et la leur :

Donnez aux équipes l'espace qu'il leur faut pour travailler en sécurité.

Suivez les consignes indiquées sur les panneaux de signalisation et les instructions des travailleurs. Il est important de respecter les panneaux même si aucun travailleur ne se trouve sur le site, car l'équipement peut quand même être dangereux.

Si vous vous déplacez à pied, marchez dans les zones désignées. Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou si vous vous sentez inconfortable à l'idée de traverser un chantier de construction, demandez de l'aide.

Si vous conduisez un véhicule, circulez dans les zones désignées et assurez-vous de circuler à une distance sécuritaire des membres de l'équipe.

Tenez-vous loin de tout matériel et surtout de l'équipement en marche.

Nos équipes travaillent jour et nuit et dans toutes les conditions météorologiques en situation d'urgence. Si vous rencontrez une de nos équipes travaillant la nuit ou dans des conditions météorologiques dangereuses, assurez-vous de prendre des précautions supplémentaires.

À l'heure actuelle, le courant a été rétabli pour 98 % des clients touchés par la tempête du 21 mai.

Les résidents qui sont encore privés d'électricité peuvent désormais consulter la carte Info-pannes pour connaître le moment estimé de rétablissement du service. Toute personne sans électricité qui ne voit pas sa rue sur la carte est incitée à signaler le problème à la ligne Info-pannes, accessible 24/7 au 613 738-0188 ou en ligne.

Au fur et à mesure que le service est rétabli, Hydro Ottawa tient à rappeler aux clients de limiter leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer tous leurs appareils électroniques et électroménagers, et ce, afin de limiter la pression sur le réseau. Nous demandons également aux résidents d'être patients; nous travaillons sans relâche pour rebrancher les personnes qui sont encore privées d'électricité à travers la ville. Dans certains cas, il est possible que le service d'électricité soit interrompu temporairement chez des clients qui ont déjà du courant afin de nous permettre de rebrancher en toute sécurité d'autres clients encore en panne dans le quartier ou les rues adjacentes.

Renseignements sur le branchement et la sécurité

Pour savoir si vous devez faire réparer des composantes électriques qui vous appartiennent à votre résidence, et ce, avant d'être rebranché, composez le 613 738-6418 ou visitez nos pages Installations électriques résidentielles et Réparations d'installations électriques.

Dans les secteurs de la ville précédemment mentionnés, si vous voyez des lignes affaissées sur votre terrain ou dans le voisinage, restez à au moins 10 mètres de distance (longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec les lignes, comme des arbres. En cas de ligne tombée au sol, veuillez la signaler à notre ligne Info-pannes, accessible 24/7 au 613 738-0188 ou en ligne.

Hydro Ottawa travaille avec la Ville d' Ottawa pour s'assurer que les personnes touchées par une panne prolongée obtiennent l'aide dont elles ont besoin. La Ville a ouvert plusieurs centres d'urgence. Visitez la page de Préparation aux urgences de la Ville d' Ottawa pour accéder à la liste à jour des centres d'urgence.

travaille avec la Ville d' pour s'assurer que les personnes touchées par une panne prolongée obtiennent l'aide dont elles ont besoin. La Ville a ouvert plusieurs centres d'urgence. Visitez la page de Préparation aux urgences de la Ville d' pour accéder à la liste à jour des centres d'urgence. En guise de rappel : si vous étiez en train de cuisiner lorsque la panne est survenue, n'oubliez pas d'éteindre le four, la cuisinière ou tout autre appareil de cuisson.

Au fur et à mesure que le service est rétabli, Hydro Ottawa tient à rappeler aux clients de limiter leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer tous leurs appareils électroniques et électroménagers, et ce, afin de limiter la pression sur l'approvisionnement en électricité.

Éteignez toutes les lumières, débranchez les appareils et le matériel électronique, et baissez le chauffage. Ces précautions permettront d'éviter une surtension de courant lorsque le courant sera rebranché.

Veuillez limiter les appels au 9-1-1 aux situations qui représentent un risque pour la sécurité du public et aux cas d'urgence vitale.

www.hydroottawa.com

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 353 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 17:00 et diffusé par :