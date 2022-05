Avanci annonce un accord de licence de brevet avec Ford





Aujourd'hui, Avanci a annoncé avoir signé un accord de licence de brevet avec Ford Motor Company. Grâce à un seul accord, Ford bénéficie d'un accès à tous les brevets essentiels aux normes 4G, 3G et 2G détenus par les 49 propriétaires de brevets, qui participent actuellement au programme de licence, d'Avanci, ainsi que par tous les propriétaires de brevets qui rejoindront le programme à l'avenir, pour une utilisation dans les véhicules connectés Ford.

« Avanci accueille chaleureusement Ford, l'un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux », a déclaré Kasim Alfalahi, fondateur et président-directeur général d'Avanci. « Ford est le cinquième constructeur automobile américain à rejoindre la liste croissante d'entreprises ayant adopté la solution sectorielle proposée par notre place de marché indépendante. »

Avanci transforme la manière dont les propriétaires de technologies cellulaires brevetées et les constructeurs automobiles partagent les technologies, en offrant une licence conjointe unique à la majorité des brevets essentiels aux normes cellulaires, selon un ensemble de conditions de licence, transparentes, largement acceptées par les concédants et titulaires de licences. 41 marques automobiles et plus de 65 millions de véhicules sont désormais sous licence Avanci.

À propos d'Avanci :

Pour Avanci, le partage des technologies brevetées à l'ère de l'Internet des Objets pourrait être plus simple. En tant qu'intermédiaire indépendant travaillant à l'intersection de différents secteurs, notre solution à guichet unique est conçue pour apporter efficacité, commodité et prévisibilité au processus d'octroi de licences. Depuis 2016, Avanci fait avancer l'innovation en établissant des connexions via son marché en ligne. Les entreprises qui détiennent des brevets essentiels partagent leurs innovations avec des entreprises créant des produits connectés pour l'IdO, à partir d'un endroit unique, avec un seul accord et pour un prix forfaitaire équitable. En 2020, le Forum économique mondial a décerné à Avanci le titre de Pionnier technologique, pour ses contributions à l'accélération de l'innovation dans le domaine de l'Internet des Objets.

www.avanci.com

