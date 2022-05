Le gouvernement du Canada reçoit l'audit de performance de la vérificatrice générale du Canada sur l'accès aux prestations pour les populations difficiles à joindre





OTTAWA, ON, le 31 mai 2022 /CNW/ - À la suite de la présentation des rapports de la vérificatrice générale du Canada au printemps 2022, le gouvernement du Canada a émis la déclaration suivante en réponse au rapport Accès aux prestations pour les populations difficiles à joindre » :

En tant que gouvernement continuellement à la recherche de manières d'améliorer sa prestation de services aux Canadiens, nous accueillons les recommandations de la vérificatrice générale visant à favoriser une meilleure collaboration, de tirer parti des données de manière stratégique et de mesurer l'efficacité de nos approches.

Le gouvernement continue de concentrer son attention et ses efforts à informer les personnes difficiles à joindre et vulnérables sur les prestations et les crédits auxquels elles ont droit. Par exemple, l'Allocation canadienne pour enfants est un versement mensuel libre d'impôt qui aide les familles ayant un revenu faible ou moyen à subvenir aux besoins de leurs enfants. L'ACE donne un bon coup de main aux familles admissibles qui ont des enfants âgés de moins de 18 ans. Au cours de l'année de prestation 2020-2021 seulement, nous avons versé plus de 25 milliards de dollars à plus de 3,7 millions de familles au Canada.

Le rapport de la vérificatrice générale reconnaît que le gouvernement fait énormément d'efforts de communication qui sont dirigés vers les populations difficiles à joindre et qui visent à accroître la sensibilisation aux prestations et aux crédits disponibles. Parmi les mesures prises figurent les visites en personne, la collaboration avec les organismes de soutien locaux, le partage d'information avec les intervenants et la coopération avec les partenaires afin d'offrir des comptoirs d'impôts gratuits.

Les programmes du gouvernement aident les Canadiens, mais tous les segments de la société n'ont pas accès aux prestations et aux crédits de manière égale. C'est attribuable en grande partie aux obstacles à l'offre de services. Nous reconnaissons qu'un soutien essentiel est requis pour certaines collectivités autochtones, les personnes habitant des régions éloignées, les aînés et les familles ayant un faible revenu, et les personnes en situation de handicap, qui comptent parmi ceux qui n'ont pas accès à nos prestations.

Une des initiatives qui prend forme à l'heure actuelle est Servir tous les Canadiens. Cette approche horizontale, qui vise à améliorer l'accès aux inscriptions et à en accroître le nombre, se concentre sur la résolution des problèmes les plus communs, sur l'offre des services les plus pertinents et sur la mise en oeuvre de changements touchant la prestation de services. Cette initiative met également en priorité la communication avec les tiers les plus appropriés, y compris d'autres ministères et agences, au besoin.

Emploi et Développement social Canada et l'Agence du revenu du Canada, appuyés par Statistique Canada et Services aux Autochtones Canada, ont aussi travaillé sur plusieurs de projets conjoints, y compris l'offre de services dans les Centres de services du Nord, la mise en place de super cliniques partout au Canada et le recours à des formulaires de déclaration de revenus particuliers pour les Autochtones. On prévoit de poursuivre et d'accroître ce travail.

Ceci étant dit, le gouvernement reconnaît qu'il y a plus à faire en ce qui a trait à la mobilisation de certaines collectivités autochtones afin de les aider à accéder aux services, y compris le besoin d'avoir du personnel sur place pour aider les Autochtones dans les réserves et à l'extérieur de celles-ci à naviguer dans les processus et les outils.

En outre, le gouvernement reconnaît que ceux qui sont les plus vulnérables ou les plus difficiles à joindre ne participent pas toujours aux processus de collecte de données actuelles, comme le recensement ou la déclaration de revenus. Ainsi, nous devons trouver d'autres moyens de nous assurer qu'autant de Canadiens que possible sont capables de s'inscrire aux services, aux prestations et aux mesures de soutien.

Il y a toujours du travail à faire et nous mobilisons activement nos partenaires afin d'explorer les manières d'élargir notre collaboration afin de planifier, de mesurer et de mieux offrir nos services.

Citations

« Nous continuons à chercher d'autres manières de mesurer l'inscription de ceux à qui sont destinées nos activités. Toutefois, l'écart dans la réponse ne peut pas toujours être mesuré avec précision parce que l'admissibilité aux prestations repose sur la soumission régulière d'une déclaration de revenus, ce que bon nombre de groupes difficiles à joindre n'ont pas à faire ou ne veulent tout simplement pas faire. En ce qui a trait aux conclusions de l'audit, nous poursuivrons notre travail pour quantifier l'incidence de nos efforts à l'échelon individuel et communautaire. Et nous ferons en sorte que nos mesures du rendement soient complémentaires à celles qu'utilise l'ARC. »

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Karina Gould

« Les prestations et les crédits peuvent faire une énorme différence dans la vie des gens et l'Agence du revenu du Canada travaille fort pour fournir de l'information à ce sujet et s'assurer que la population y a accès. Nous avons reçu les recommandations de la vérificatrice générale qui visent à améliorer nos services offerts aux populations difficiles à joindre. En tant que ministre du Revenu national, ma grande priorité est d'avoir un système fiscal juste où chaque personne admissible, difficile à joindre ou non, peut recevoir les prestations et les crédits auxquels elle a droit. »

La ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier

Suivez l'ARC sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 15:59 et diffusé par :