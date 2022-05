Le gouvernement du Canada investit dans l'amélioration de la diversité du Canada agricole





OTTAWA, ON, le 31 mai 2022 /CNW/ - La diversité et l'inclusion sont essentielles si l'on souhaite créer une économie universelle. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement pouvant atteindre 734 806 $ pour aider cinq organismes à accroître la participation de groupes sous?représentés dans le secteur agricole et agroalimentaire canadien.

Grâce au financement du programme Agri-diversité du Partenariat canadien pour l'agriculture, les organisations recenseront les obstacles et s'attaqueront aux problèmes afin d'aider davantage de personnes issues de milieux divers à s'intégrer au secteur et à faire carrière comme entrepreneurs agricoles.

Voici les bénéficiaires :

Agricultrices du Québec recevra jusqu'à 315 301 $;

L'Association des femmes autochtones du Canada recevra jusqu'à 136 954 $;

recevra jusqu'à 136 954 $; Indigenous Works recevra jusqu'à 123 406 $;

La Fédération canadienne de l'agriculture recevra jusqu'à 82 389 $;

The Do More Agriculture Foundation recevra jusqu'à 76 756 $.

Les projets entrepris par ces organisations créeront des possibilités dans le secteur agricole et agroalimentaire au Canada pour les Canadiens et les Canadiennes de tous les horizons. De plus, les organisations vont aussi aider à sensibiliser les gens du secteur à propos des obstacles au démarrage et à la croissance d'une entreprise agricole et agroalimentaire. Le travail touche entre autres un projet national visant à éliminer les obstacles systémiques auxquels sont confrontées les femmes qui tentent de réussir dans l'agriculture, des initiatives locales visant à donner aux peuples autochtones les moyens de créer des débouchés commerciaux par le biais de l'alimentation et de la médecine traditionnelles, et une recherche nationale visant à combler les lacunes en matière de soutien à la santé mentale pour les groupes sous-représentés travaillant dans l'agriculture.

Le gouvernement du Canada croit fermement que chacun doit avoir la possibilité de contribuer pleinement à l'économie canadienne pour que celle-ci atteigne son plein potentiel. Il est essentiel que tous les Canadiens et Canadiennes, dans toutes les régions du pays, se sentent représentés dans le secteur agricole. La diversité de la population canadienne est une force qui aide à améliorer la compétitivité et la prospérité du secteur.

Citations

« Les entreprises et organisations réussisent mieux lorsqu'elles rassemblent des personnes compétentes et talentueuses de différents genres, générations et cultures. Le secteur de l'agriculture a donc tout à gagner de s'ouvrir à la diversité alors que les opportunités de carrières et d'affaires se multiplient, de la ferme au laboratoire, en passant par les nouvelles technologies.»

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ce financement nous permettra de faire rayonner notre programme Dimension E à l'échelle canadienne en développant de nouveaux partenariats d'affaires et en offrant des services concrets aux productrices agricoles francophones vivant à l'extérieur du Québec et à la clientèle anglophone de notre province. Ce projet vise à renforcer les capacités entrepreneuriales de 270 agricultrices par l'entremise de formations et de cellules de codéveloppement professionnel. Ces activités cadrent parfaitement avec notre nouvelle mission organisationnelle qui est d'offrir aux femmes oeuvrant en milieux agricoles et forestiers un réseau dédié au développement de leur plein potentiel. »

- Jeanine Messier, présidente, Fédération des agricultrices du Québec

« L'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) est heureuse de recevoir ce financement. Nous nous sommes engagées à donner aux femmes, aux filles et aux personnes bispirituelles, transgenres et de diverses identités de genre des Inuits, des Métis et des Premières Nations les moyens de cultiver des aliments et des médicaments traditionnels, et ce financement nous permettra de le faire. L'AFAC aménage actuellement une serre toutes saisons sur le toit de ses locaux à Gatineau pour explorer les possibilités de l'horticulture urbaine. Les fruits et légumes que nous cultivons sont utilisés dans la cuisine ultramoderne du bâtiment et entrent dans la composition des repas autochtones pour les clients, ajoutant un nouveau type de cuisine à l'expérience culinaire urbaine de Gatineau. De plus, l'AFAC possède deux zones de culture rurales satellites qui fournissent des stratégies de croissance intelligentes assurant la sécurité alimentaire dans les petites villes autochtones et les communautés rurales. »

- Lynne Groulx, présidente-directrice générale, Association des femmes autochtones du Canada

« Le secteur agricole et agroalimentaire autochtone est très prometteur pour les membres des collectivités autochtones, tant sur le plan de l'emploi que du développement d'entreprise. Ce projet, qui consiste à cerner les lacunes, les difficultés et les possibilités relatives aux peuples et aux organisations autochtones qui contribuent au secteur agricole et agroalimentaire, tombe au moment où la sécurité et la souveraineté alimentaires constituent des questions primordiales. L'innovation sera importante pour le développement du secteur. »

- Kelly J. Lendsay, présidente-directrice générale, Indigenous Works

« La Fédération canadienne de l'agriculture est reconnaissante de recevoir ces fonds à l'appui de son projet Participation et avancement des femmes en agriculture, qui contribuera à fournir aux organisations agricoles du Canada un cadre permettant aux femmes de surmonter systématiquement les obstacles auxquels elles sont confrontées lorsqu'elles veulent participer à l'agriculture et de célébrer les femmes devenues des chefs de file dans notre secteur. Je crois que toute personne souhaitant faire carrière en agriculture devrait être ouvertement encouragée et invitée à contribuer à cette industrie qui offre tant de potentiel et de possibilités. »

- Mary Robinson, présidente, Fédération canadienne de l'agriculture

« Nous sommes très reconnaissants envers la ministre Bibeau pour son engagement relatif à la santé mentale dans le secteur de l'agriculture et nous sommes impatients d'aller de l'avant avec notre projet de recherche dans le cadre du programme Agri?diversité. Bien que nous ayons commencé à soutenir la santé mentale dans le secteur agricole et à en parler, nous n'avons pas précisément exploré les sources d'aide offertes aux groupes minoritaires de l'industrie. Ce projet de recherche permettra de cerner les lacunes en matière de soutien et de déterminer les prochaines étapes qui nous permettront de collaborer, en tant qu'industrie, pour aller de l'avant. »

- Megz Reynolds, directrice exécutive, Fondation Do More Agriculture

En bref

Le programme Agri-diversité est un programme quinquennal de 5 millions de dollars du Partenariat canadien pour l'agriculture qui vise à aider les groupes sous-représentés dans le secteur agricole canadien, y compris les jeunes, les femmes, les Autochtones et les personnes handicapées. Le programme aide les membres de ces groupes à surmonter les principaux problèmes et obstacles auxquels ils font souvent face pour qu'ils puissent participer pleinement au secteur. À ce jour, un montant de 3,7 millions de dollars a été approuvé pour 20 projets.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

En 2020, les productrices et les producteurs agricoles du Canada ont généré sur le marché agricole des recettes de 68,7 milliards de dollars, et les ventes des secteurs de l'alimentation et de la transformation ont atteint 122,1 milliards de dollars. Ces secteurs emploient plus de 550 000 personnes.

Document d'information

Le gouvernement du Canada investit dans le renforcement de la diversité de l'agriculture canadienne

Les cinq projets annoncés aujourd'hui totalisent jusqu'à 734 806 $ et visent à aider les organisations à accroître la participation des groupes sous-représentés dans l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne.

Bénéficiaire : Fédération des Agricultrices du Québec

La Fédération des Agricultrices du Québec est un réseau d'agricultrices qui se consacre au développement du potentiel des femmes dans le secteur et au lobbying sur les questions qui touchent directement les agricultrices et leurs familles. Lieu : Longueuil, Québec Financement fédéral : jusqu'à 315 301 $. Projet : Grâce à ce projet, l'organisation renforcera les compétences entrepreneuriales de 270 agricultrices, tout en intégrant des minorités linguistiques dans tout le Canada. Elle fera également la promotion du programme de formation à l'entrepreneuriat Dimension E et développera de nouveaux partenariats commerciaux pour aider les agricultrices à développer leurs compétences commerciales.



Bénéficiaire : Association des femmes autochtones du Canada

L'Association des femmes autochtones du Canada représente la voix politique des femmes, des filles et des personnes autochtones de diverses identités de genre au Canada, et vise à promouvoir et à améliorer le bien-être social, économique, culturel et politique des femmes autochtones au Canada. Lieu : Ottawa, Ontario Financement fédéral : jusqu'à 136 954 $. Projet : Le financement permettra à l'association d'habiliter les femmes, les filles, les personnes bispirituelles, transgenres et de diverses identités de genre métisses, inuites et des Premières nations à cultiver des aliments et des plantes médicinales traditionnels, tout en acquérant une meilleure connaissance de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans une optique autochtone. L'association installe une serre sur le toit de son établissement de Gatineau afin d'explorer les possibilités de l'horticulture urbaine. Les produits cultivés seront utilisés dans la cuisine ultramoderne de l'immeuble pour préparer des plats autochtones à l'intention des clients, ajoutant ainsi un nouveau type de cuisine à l'expérience culinaire urbaine de Gatineau. De plus, l'association utilisera deux zones de culture rurales satellites afin de proposer des stratégies intelligentes de croissance pour la sécurité alimentaire des petites villes et communautés rurales autochtones.



Bénéficiaire : Indigenous Works

Indigenous Works, anciennement le Conseil des ressources humaines autochtones, travaille depuis plus de 20 ans avec des entreprises et des organisations pour renforcer leur rendement et leurs résultats en matière d'emploi pour les Autochtones, de participation et d'inclusion dans le lieu de travail. Lieu : Saskatoon, Saskatchewan Financement fédéral : jusqu'à 123 406 $. Projet : L'objectif de ce projet est de relever les lacunes, les difficultés et les occasions pour les peuples et les organisations autochtones qui contribuent à l'industrie agricole et agroalimentaire. Indigenous Works s'engagera auprès des organisations du secteur et des intervenants autochtones pour élaborer une stratégie visant à accroître la participation et l'innovation des Autochtones dans l'industrie.



Bénéficiaire : Fédération canadienne de l'agriculture

La Fédération canadienne de l'agriculture a été créée en 1935 pour permettre aux agriculteurs canadiens de se faire entendre d'une seule voix et représente aujourd'hui environ 200 000 familles agricoles dans tout le pays. Lieu : Ottawa, Ontario Financement fédéral : jusqu'à 82 389 $. Projet : Le financement soutiendra le projet Engaging and Advancing Women in Agriculture de l'organisation, qui contribuera à fournir aux organisations agricoles de tout le Canada un cadre permettant de s'attaquer systématiquement aux obstacles que rencontrent les femmes qui souhaitent oeuvrer en agriculture. Il permettra également de rendre hommage aux femmes qui sont devenues des leaders dans le secteur.



Bénéficiaire : La Fondation Do More Agriculture

La Fondation Do More Agriculture est un porte-parole national et le champion de la santé mentale dans l'agriculture canadienne. Lieu : Saskatoon, Saskatchewan Financement fédéral : jusqu'à 76 756 $. Projet : L'objectif de ce projet est de faire participer les intervenants nationaux à l'élaboration d'un rapport de recherche visant à relever les lacunes en matière de soutien en santé mentale pour les femmes et les jeunes travaillant dans l'industrie agricole et à diffuser des recommandations pour une action collective dans l'industrie afin de combler ces lacunes.

