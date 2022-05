INVITATION AUX MÉDIAS - DISCRIMINATIONS RACIALES À L'EMPLOI - DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS D'UN VASTE PROJET DE RECHERCHE





MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Observatoire des inégalités raciales au Québec (OIRQ) et Alternatives vous invitent à la présentation des résultats de son projet de recherche qui porte sur les discriminations raciales à l'emploi au Québec. L'événement aura lieu le 1er juin 2022 de 13h à 16h au Centre St-Pierre, sis au 1212 rue Panet - Salle 200, Montréal, Québec H2L 2Y7.

Discriminations raciales à l'emploi au Québec

Entamé depuis 2020, le nouveau projet de recherche de l'ORIQ sur les discriminations raciales à l'emploi au Québec a été mené sous cinq axes :

État de la recherche sur les disparités socio-économiques et les discriminations raciales à l'emploi au Québec Étude empirique sur les expériences et les perceptions en matière de discrimination raciale dans l'emploi Étude qualitative sur les expériences et les perceptions en matière de discrimination raciale dans l'emploi Analyse du discours en ligne portant sur les travailleurs et travailleuses immigrants et racisés Évolution récente des actions collectives liées au racisme au Québec, une analyse de la presse écrite entre 1992 et 2022

Ce travail met en lumière des statistiques préoccupantes dans l'environnement de travail québécois. Selon une enquête réalisée en février 2022 auprès de 137 répondant·es, 70% d'entre eux·elles estiment qu'il existe des préjugés sur leurs performances au travail en lien avec leur condition minoritaire. En d'autres mots, une personne appartenant à un groupe racisé ou issu de l'immigration est souvent soumise à des exigences supérieures comparativement aux membres de la majorité.

Selon une autre étude réalisée durant la pandémie de la COVID-19, l'Observatoire des inégalités raciales au Québec a observé dans les pages Facebook des médias, ainsi que dans les commentaires laissés par les lecteurs, que les travailleurs immigrants ou issus des minorités racisées aient souvent été représentés comme un danger pour le Québec, ou comme des étrangers profitant de la société québécoise à ses dépens.

À cet effet, depuis 2018, le Journal de Montréal a été le média ayant diffusé le plus de textes d'opinion sur Facebook proposant des portraits défavorables au regard des travailleurs immigrants ou issus des minorités visibles. C'est d'ailleurs le seul journal parmi ceux analysés qui a plus de 50% des textes d'opinion avec des positions défavorables.

Au programme le 1er juin

Plusieurs acteurs du milieu politique, syndical et communautaire seront sur place pour prendre la parole dont Mme Bochra Manai, Commissaire au bureau de Lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à la Ville de Montréal et Élise Le Dref, directrice du volet talents et diversité à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Accueil des participants

Mot de bienvenue

Présentation de l'ORIQ

Présentation des résultats de l'étude

Échange sur les résultats et perspectives

Interventions des partenaires

Mots de clôture

Buffet et discussion ouverte

À noter qu'il y aura une traduction simultanée du français vers l'anglais et que l'événement sera enregistré pour une diffusion ultérieure.

À propos de l'ORIQ

L'Observatoire des inégalités raciales au Québec est un groupe de réflexion, d'action de production du savoir. Il réunit plusieurs acteurs issus du milieu de la recherche et de l'action communautaire et syndicale. Il a pour mission et mandat de veiller au suivi des enjeux sous-jacents au phénomène du racisme au Québec en vue de faire avancer la lutte contre le racisme systémique.

L'Observatoire des inégalités raciales au Québec (OIRQ) est une instance qui a été mise en place par Alternatives et financée par Patrimoine Canada dans le cadre de son nouveau programme d'action et de lutte contre le racisme.

Pour avoir de plus amples informations sur ce projet, nous vous invitons à consulter le site web; www.oriq.info

