Tournée du président 2022 - L'UMQ s'arrête dans la région de Chaudière-Appalaches





SAINT-GEORGES, QC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, s'est arrêté aujourd'hui à Saint-Georges, dans le cadre de sa tournée du Québec 2022, ayant pour thème « Municipal d'abord ». En présence du président du caucus régional de Chaudière-Appalaches et maire de Saint-Georges, monsieur Claude Morin, monsieur Côté a profité de l'occasion pour rencontrer les élues et élus municipaux et échanger sur leurs priorités locales et régionales.

Cette tournée du Québec vise à identifier les grandes priorités municipales en prévision des prochaines élections québécoises, qui auront lieu le 3 octobre prochain.

« Je suis très heureux d'aller sur le terrain et d'échanger avec mes collègues de la magnifique région du Chaudière-Appalaches. Cette étape s'avère essentielle afin que la plateforme électorale que nous sommes à élaborer soit le reflet des préoccupations de chaque milieu. Dans le cadre du Sommet du 16 septembre prochain, les différentes formations politiques seront invitées à se positionner sur les priorités municipales », a déclaré monsieur Côté.

Lors des consultations, la mise à niveau des infrastructures pour le sport et les activités physiques a été au coeur des discussions. La nécessité de reconduire le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, communément appelé le PAFIRS, a été préconisé par les élues et élus municipaux.

« Les infrastructures de loisirs municipales, qu'elles soient récréatives ou sportives, sont des incontournables dans les communautés pour assurer la santé mentale et physique de nos citoyennes et citoyens. C'est pourquoi les municipalités investissent chaque année au moins 15 % de leur budget pour les loisirs et la culture. Cependant, à l'heure actuelle, le soutien financier des autres paliers de gouvernement est insuffisant pour assurer la pérennité et la qualité des installations. Le PAFIRS, mis en place en 2018, n'a pas été suffisant pour répondre aux besoins. Ce sont près de cinq projets sur six qui ont été rejetés », a soutenu pour sa part monsieur Morin.

Notons que la tournée du président 2022 s'arrêtera dans les 17 régions administratives du Québec, dans les municipalités suivantes : Gaspé, Baie-Comeau, Alma, Saguenay, Rouyn-Noranda, Chapais, Rimouski, Québec, Lévis, Saint-Georges-de-Beauce, Drummondville, Nicolet, Trois-Rivières, Shawinigan, Saint-Colomban, Mascouche, Gatineau, Montréal, Laval, Longueuil, Chambly, Salaberry-de-Valleyfield, Windsor et Sherbrooke.

Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2022, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

