INVITATION AUX MÉDIAS - LE MINISTRE LAMONTAGNE RENCONTRERA LA PRESSE À LA SUITE DE LA PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES AGRONOMES





QUÉBEC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, rencontrera les médias pour présenter les principales modifications contenues au projet de loi qu'il a présenté à l'Assemblée nationale et qui modifieraient la Loi sur les agronomes.

Ce point de presse est sous réserve que les membres de l'Assemblée acceptent d'être saisis du projet de loi

Date : Mercredi 1er juin 2022



Heure : (Vers 11 h 20) Après la période de questions et de réponses orales



Lieu : Hall principal de l'hôtel du parlement





Les médias qui souhaitent assister à l'activité et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse par téléphone au 418 643-1357 ou à l'adresse [email protected].

Le port du masque lors de cette activité est à la discrétion des participantes et des participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes présentant des symptômes ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consultez : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19 pour connaître les mesures à prendre en fonction de la situation.

Source et information :

Alexandra Houde

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2525

Cell. : 418 456-1461

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 15:30 et diffusé par :