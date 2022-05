AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de Janie C. Béïque - Faire bouger l'aiguille du Québec, une responsabilité collective





MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de solidarité FTQ invite les représentants des médias à assister à la conférence de Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, le mercredi 1er juin de 11 h 30 à 13 h 30, et à la rencontrer à l'issue de sa présentation.

Après un an à la direction du Fonds de solidarité FTQ, Janie C. Béïque a rapidement pris la mesure de l'impact que peut avoir le Fonds sur les grands enjeux du Québec.

C'est à la tribune de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qu'elle dévoilera les grands pans de la planification stratégique du Fonds de solidarité FTQ pour les cinq années à venir et la vision.

Date : Mercredi 1er juin 2022



Lieu : 900, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec H3B 4A5



Heure : De 11h30 à 13h30



Mêlée de presse : vers 13h45

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 734 580 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 18,3 milliards de dollars au 30 novembre 2021, le Fonds appuyait plus de 3 400 entreprises partenaires et plus de 247 000 emplois.

