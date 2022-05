BRP annonce des nominations au sein de sa haute direction pour appuyer sa croissance future





VALCOURT, QC, le 31 mai 2022 /CNW/ - BRP Inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) annonce aujourd'hui des nominations au sein de sa haute direction dans le but d'appuyer ses plans de croissance future, bâtir une entreprise encore plus résiliente et créer de la valeur de façon durable. Cette évolution de la structure de la haute direction permettra à BRP de continuer à se centrer sur ses objectifs à long terme et d'atteindre ses cibles de croissance ambitieuses. Toutes ces promotions internes entrent en vigueur immédiatement.

« Au cours des cinq dernières années seulement, nos revenus ont augmenté de 80 % et le nombre de nos employés a plus que doublé. Notre entreprise est également devenue plus complexe qu'avant, entre autres en ce qui concerne la technologie et les produits. Je suis très heureux d'annoncer ces changements et ces promotions qui joueront un rôle essentiel dans la réalisation de nos priorités stratégiques et dans le positionnement de notre entreprise pour sa croissance à long terme, a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction. »

Chef de la direction technologique

Thomas Uhr est nommé au poste nouvellement créé de chef de la direction technologique. M. Uhr et son équipe se tourneront vers l'avenir et dirigeront la mise en oeuvre de toutes les nouvelles technologies de produits et de fabrication utilisées dans le Groupe sports motorisés et le Groupe marin, incluant le programme de véhicules électriques. Il continuera également de diriger le développement de nouveaux systèmes manufacturiers et de superviser BRP-Rotax en Autriche, qui représente un pôle technologique pour la Société.

Président, Groupe sports motorisés

Sandy Scullion est nommé président, Groupe sports motorisés. En plus de conserver ses responsabilités actuelles au chapitre du commerce de détail, des ventes et de l'expérience consommateur, M. Scullion supervisera maintenant toutes les opérations manufacturières pour les sports motorisés au Canada, au Mexique et en Finlande. Ce rôle de leader dévoué à la tête du Groupe sports motorisés permettra une plus grande harmonisation entre les activités de production et de commercialisation, tout en maximisant les résultats au quotidien.

Président, Groupe marin

Karim Donnez est nommé au poste de président, Groupe marin. À la suite de trois acquisitions d'entreprises de bateaux depuis 2018, BRP a des plans ambitieux pour transformer l'industrie des bateaux de plaisance et offrir aux clients une expérience de navigation supérieure. BRP vise à devenir un acteur de premier plan dans cette industrie, qui est aussi grande que celle des sports motorisés. Il s'agit ainsi d'une occasion de croissance importante pour la Société.

Vice-président principal, Stratégie et développement de la Société

Minh Thanh Tran est promu au poste de vice-président principal, Stratégie et développement de la Société. M. Thanh demeure responsable de l'élaboration de la stratégie d'entreprise. De plus, il se concentrera davantage sur les projets de croissance interne ou par le biais d'activités de fusion et d'acquisition, notamment pour renforcer le savoir-faire de BRP en matière de véhicules électriques et augmenter son avantage concurrentiel grâce à l'innovation commerciale.

Chef de la direction des technologies de l'information

Un nouveau poste de chef de la direction des technologies de l'information est créé. La Société est activement à la recherche d'une ou d'un leader chevronné pour diriger ses technologies de l'information et faire évoluer ses systèmes pour soutenir la transformation et la vision de l'entreprise.

Ces nouveaux rôles, combinés à la forte demande des consommateurs dans toutes les gammes de produits et à des dépenses d'investissement clés, permettront à BRP de mieux se positionner pour continuer à générer de solides résultats.

