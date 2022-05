Dévoilement du tout nouveau tableau de Cité Mémoire - La Pointe de L'Île à Pointe-aux-Trembles - Une création de Michel Lemieux, sur un texte de Michel Marc Bouchard





MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Mme Caroline Bourgeois, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ont inauguré hier le tout nouveau tableau de Cité Mémoire intitulé La Pointe de l'Île à Pointe-aux-Trembles en présence des artistes Michel Lemieux et Michel Marc Bouchard.

Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent à la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles, ce tableau s'intègre au parcours Cité Mémoire de l'organisme Montréal en Histoires. La Pointe de l'Île est une oeuvre alliant projections au sol et ambiance sonore, une création de Michel Lemieux, sur un texte de Michel Marc Bouchard. Grâce à ce tableau, les spectateurs navigueront à travers l'histoire du Vieux-Pointe-aux-Trembles dans un parcours en constante évolution où histoire, poésie et humanité se rencontrent.

« Je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir cette oeuvre créée spécialement pour Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Il s'agit du premier tableau de Cité Mémoire dans l'Est de Montréal et j'en suis très fière! Cette création, qui sera accessible dès maintenant, et ce, tout au long de l'année, permettra aux citoyen(ne)s de RDP-PAT ainsi qu'aux visiteurs de découvrir les événements et les personnages qui ont marqué notre histoire, l'histoire du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Il s'agit d'une expérience immersive et interactive unique qui s'ajoute à notre magnifique offre culturelle à l'arrondissement! », a déclaré Mme Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

« Les tableaux de Cité Mémoire racontent des histoires aux thèmes et aux valeurs qui sont centraux à l'identité montréalaise et qui permettent de démocratiser l'histoire par le biais de projets artistiques ambitieux et accessibles. La Pointe de l'Île, imaginée et conçue par Michel Lemieux et le dramaturge québécois Michel Marc Bouchard, en est un parfait exemple! Je suis ravie de voir ce tableau prendre l'affiche dans Pointe-aux-Trembles, c'est un pas de plus pour soutenir l'essor de l'Est de Montréal », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le fait que Montréal en Histoires ait choisi Pointe-aux-Trembles pour le projet Cité Mémoire est signe de tout l'engouement que nous avons réussi à créer pour réaliser le plein potentiel de l'Est de Montréal. Avec l'expérience qui sera offerte à proximité des navettes fluviales, mêlée au projet de revitalisation de la Société de développement Angus, le secteur deviendra un pôle culturel et touristique important. Cité Mémoire est également une excellente vitrine pour notre savoir-faire en matière d'art numérique. Bienvenue dans l'Est!» a souligné, Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Riche de plus d'une vingtaine de tableaux à son actif et présent dans plusieurs secteurs de la ville dont le Vieux-Montréal, le Vieux-Port de Montréal, le Quartier des spectacles et le Centre-ville, Cité Mémoire inaugure aujourd'hui avec fierté un nouvel emplacement à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Une magnifique expérience ajoutée au plus grand parcours de projections au monde. Merci à nos partenaires de rendre possible cette réalisation. Le mariage de l'art et de l'histoire fait de Cité Mémoire une formule gagnante », souligne M. Martin Laviolette, Directeur général et producteur délégué de Montréal en Histoires.

« La place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles est un lieu mythique très inspirant, un sentier séculaire devenu une grande place publique au coeur même de la ville. Ce nouveau tableau interactif de Cité Mémoire nous plonge dans une expérience poétique et ludique pour nous faire revivre la riche histoire de ce lieu, recouvert par la mer de Champlain il y a plus de 13 000 ans jusqu'à aujourd'hui », ajoute M. Michel Lemieux, créateur du tableau.

Rappelons que la réalisation du tableau de Cité mémoire intitulé La Pointe de l'Île a été rendue possible grâce à un contrat de services d'un montant de 500 000 $ octroyé par l'arrondissement de RDP-PAT à l'organisme Montréal en Histoires afin de développer, concevoir, réaliser et diffuser l'oeuvre numérique. Montréal en Histoires peut également compter sur plusieurs partenaires, dont le gouvernement du Québec, par le biais d'un soutien accordé dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le gouvernement du Canada par le biais d'un soutien accordé par Développement économique Canada.

Accessibilité du tableau

À compter d'aujourd'hui, chaque soir dès la tombée de la nuit, les visiteurs pourront se rendre à la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles, à l'angle du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Notre-Dame Est, pour découvrir ce nouvel attrait. Pour vivre l'expérience complète et immersive, les citoyen(ne)s sont invité(e)s à télécharger l'application mobile gratuite de Montréal en Histoires. La projection du tableau est d'une durée de 22 minutes et une diffusion est prévue toutes les 30 minutes.

L'horaire des projections pour la saison estivale est la suivante : les mardis, mercredis, jeudis et dimanches, du coucher du soleil jusqu'à 22 h ainsi que les vendredis et samedis du coucher du soleil jusqu'à 23 h.

À propos de Montréal en Histoires

Montréal en Histoires a pour mission de développer et de réaliser différents projets permettant aux Montréalais et aux visiteurs de découvrir, explorer et célébrer l'histoire de la métropole. Les activités de Montréal en Histoires se déclinent en trois axes : la production de tableaux Cité Mémoire, la création de parcours alliant l'histoire, l'art, le numérique et la réalité augmentée, ainsi que l'élaboration d'une plateforme éducative sur l'histoire de la ville. Montréal en Histoires a également développé une application mobile gratuite permettant de vivre l'ensemble de ces expériences.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 14:59 et diffusé par :