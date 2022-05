Deenova remporte le nouvel appel d'offres public lancé par l'IRCCS Policlinico San Matteo de Pavie (Lombardie)





Deenova a annoncé aujourd'hui avoir récemment distancé ses concurrents et remporté l'appel d'offres public lancé par l' IRCCS Policlinico San Matteo intitulé «Procédure télématique ouverte pour l'acquisition d'un système informatique intégré de gestion de la pharmacothérapie et de la traçabilité des médicaments et des dispositifs médicaux». Ce succès a été entériné par l'arrêté n° 5/DG/334 du directeur général du 18 mars 2022. Deenova fournira aux nombreux cliniciens de ce nouveau client italien 100 chariots de prescription, 100 chariots d'administration, 100 lecteurs de codes-barres, 200 PC portables et 100 imprimantes d'étiquettes, y compris leur installation et les services liés à leur utilisation au lieu d'intervention.

Fulvio Rudello, directeur de l'exploitation chez Deenova, a déclaré: «Cette commande de l'IRCCS Policlinico San Matteo témoigne une fois encore du leadership européen incontesté des solutions en boucle fermée de Deenovapour le secteur de la santé. Ce nouveau succès consolide notre équilibre économique qui consiste à continuer d'ajouter de nouveaux clients nets en Europe, tout en affichant fièrement un taux de rétention de 100% de nos clients existants, des paramètres sans équivalent dans le secteur des soins de santé.»

L'IRCCS Policlinico San Matteo de Pavie compte plus d'un millier de lits agréés desservant 700 000 habitants en Lombardie, répartis en 60 unités opérationnelles comprenant des activités de soins de santé, d'enseignement et de recherche. Ces unités, qui comptent de nombreux domaines d'excellence, sont dotées d'environ 3 300 employés ? médecins, personnel infirmier, techniciens et administrateurs ? permettant 36 500 hospitalisations (dont 13,7% de patients hors région), 99 000 visites aux urgences et 2,1 millions de visites ambulatoires.

Deenova est le chef de file incontesté des solutions mécatroniques combinées (robotique et automatisation) pour la traçabilité en boucle fermée des médicaments et des dispositifs médicaux basée sur la technologie RFID dans le secteur de la santé, à tout moment et en tout lieu. Les solutions uniques, brevetées et entièrement intégrées de Deenova contribuent déjà et contribueront grandement à atténuer la pression croissante sur les prestataires de soins de santé qui doivent simultanément améliorer la sécurité des patients, réduire les erreurs de médication, réduire les déchets et le détournement de substances réglementées, contenir les coûts et diminuer l'écart entre l'augmentation du nombre et de l'acuité des besoins des patients et le manque de personnel médical. Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables/jetables avec une fourchette d'économies prévue de 15% à 25%. Rendez-vous sur www.deenova.com pour plus d'informations sur ses solutions leaders du marché.

