Programme d'accès aérien aux régions - Des billets d'avion abordables et accessibles dès demain!

QUÉBEC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du dévoilement du Plan québécois de transport aérien régional le 19 avril dernier, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce la mise en place, dès demain, du nouveau Programme d'accès aérien aux régions (PAAR).

Le programme, dont le but est de permettre des déplacements par avion à un prix abordable, se divise en deux volets.

Volet 1 : Remboursement des tarifs aériens pour les résidentes et résidents des régions éloignées et isolées

Les personnes résidant dans les régions de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi-Témiscamingue et de Eeyou Istchee Baie-James sont admissibles.



Les remboursements varient de 30 % à 60 % selon la région de résidence.



Il n'y a aucun montant maximal annuel de remboursement.

Volet 2 : Offre de billets d'avion à prix maximal déterminé

Ce volet vise à soutenir les transporteurs aériens afin qu'ils puissent offrir des billets à un prix maximal de 500 $ aller-retour ou 250 $ par aller simple sur certaines liaisons ciblées. Ces billets subventionnés seront mis en vente sur les plateformes des transporteurs adhérant au programme et seront clairement identifiés.



Le nombre de billets offerts à un prix abordable est limité à six billets aller simple par personne pour une année financière, soit du 1 er avril au 31 mars. Un aller-retour équivaut à deux allers simples.

Afin de stimuler l'économie régionale et la reprise des activités touristiques, l'offre est également accessible aux voyageurs non résidents du Québec et aux étudiants étrangers.

Le PAAR sera en vigueur jusqu'au 31 mars 2024. Il est doté d'une enveloppe de 38 M$ pour 2022-2023 et de 48 M$ pour 2023-2024.

« Une desserte aérienne abordable joue un rôle déterminant dans la mise en valeur de notre vaste territoire, en plus d'être parfois essentielle pour assurer un accès de base aux soins de santé, à l'éducation et à la mobilité des personnes. Avec le PAAR, on facilite les déplacements des citoyennes et citoyens vers nos régions et on soutient du même coup la reprise des industries touristiques et aériennes. Nous avions promis d'être le gouvernement des régions, et avec ce programme, nous prouvons une fois de plus que nous le sommes. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La relance du tourisme au Québec repose entre autres sur une plus grande accessibilité à notre territoire et à ses attraits. Le programme mis en place par mon collègue François Bonnardel permettra aux Québécoises et aux Québécois d'explorer nos régions à prix abordable et de profiter d'une offre touristique toujours plus attrayante. Il favorisera aussi le rayonnement du Québec en tant que destination touristique incontournable, ce dont nous pouvons être fiers! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« C'est un grand jour pour le Québec et il est évident que le gouvernement a pris les devants à l'échelle nationale pour assurer un transport aérien sécuritaire et abordable à sa population. Avec l'annonce aujourd'hui du PAAR, je crois fermement que ce projet contribuera à stimuler les déplacements au Québec ainsi qu'à renforcer son économie en offrant un accès abordable aux régions et aux centres-villes. Nous sommes très fiers d'être partenaire du gouvernement du Québec et de ses régions dans ce programme novateur. »

Julian Roberts, président et chef de la direction de Pascan Aviation

« Alors que la relance s'accélère et que les gens ont le goût de voyager, ce programme tombe à point pour celles et ceux qui souhaitent découvrir le Québec ou revoir leurs proches. Nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement afin de mettre en oeuvre le PAAR, qui offrira de nouvelles options tarifaires avantageuses pour les déplacements entre les différentes régions du Québec. »

David Rheault, vice-président, Relations gouvernementales et avec les collectivités, Air Canada

« Nous sommes heureux de faire équipe avec le gouvernement du Québec afin de rendre l'accès aux belles régions du Québec plus abordable pour toutes et tous. Ce programme aura pour effet non seulement de favoriser le tourisme, mais aussi de permettre aux gens des régions d'avoir un meilleur accès aux services essentiels. »

Calvin Ash, président de PAL Airlines

« Air Creebec aimerait encourager tous les voyageurs à profiter de cette excellente occasion de tarification offerte par le gouvernement du Québec. La seule façon qui permettra à ce programme d'être couronné de succès, c'est que toutes et tous y participent et profitent de son plein potentiel. »

Matthew A. Happyjack, président d'Air Creebec

« Air Inuit est heureuse de collaborer au PAAR afin de permettre à la communauté de Schefferville de profiter davantage du transport aérien régional, un service essentiel pour la région. »

Christian Busch, président et chef de la direction d'Air Inuit

« Air Liaison est très heureuse d'être partie prenante du PAAR et de collaborer, avec le gouvernement du Québec, à la mise en place d'un projet de desserte abordable qui bénéficiera aux voyageurs et aux régions desservies par le programme. Je me réjouis de l'augmentation des déplacements interrégionaux qui découleront de ces réductions de prix pour les voyageurs et des perspectives économiques et sociales d'un tel programme pour les communautés de la Basse-Côte-Nord et de l'Abitibi, que nous sommes très fiers de desservir au quotidien. »

Mathieu Gingras, président d'Air Liaison

Le budget 2022-2023 prévoit le financement du PAAR jusqu'au 31 mars 2027.

Le Programme de réduction des tarifs aériens (PRTA) est remplacé par le volet 1 du PAAR.

Les résidente et résidents admissibles pourront continuer de déposer leurs demandes d'aide financière de la même façon que dans le cadre du PRTA.



Dans l'objectif de favoriser les déplacements sur des vols réguliers, les vols nolisés ne sont désormais plus admissibles à un remboursement de la part du gouvernement.

En ce qui concerne le volet 2, les déplacements admissibles sont ceux reliant l'aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal, l'aéroport de Saint-Hubert ou l'aéroport international Jean-Lesage de Québec à l'une des destinations suivantes :

ou l'aéroport international Jean-Lesage de Québec à l'une des destinations suivantes : Baie-Comeau ;

la Basse-Côte-Nord (de Kegaska à Lourdes-de-Blanc-Sablon );

Bonaventure ;

Chibougamau ;

Gaspé;



Havre-Saint-Pierre ;

Îles-de-la-Madeleine;



Mont-Joli ;

Natashquan ;

Port-Menier ;

Rouyn-Noranda ;

Saguenay-Bagotville;



Schefferville ;

Sept-Îles;



Val-d'Or ;

Wabush ( Fermont ).

