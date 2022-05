SHUTTERSTOCK ACQUIERT SPLASH NEWS, L'UN DES PRINCIPAUX RÉSEAUX DE NOUVELLES DU SECTEUR DES DIVERTISSEMENTS AU MONDE





Cette acquisition renforce l'offre des rédactions de Shutterstock Editorial avec un réseau mondial de photographes comptant plus de 4 000 contributeurs et des archives de plus de 27 millions d'images de célébrités, de tapis rouges et d'événements en direct

NEW YORK, 31 mai 2022 /CNW/ - Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), la principale plateforme de création mondiale pour les marques et les sociétés de médias transformatrices, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Splash News, l'un des principaux réseaux mondiaux de nouvelles du secteur des divertissements pour les rédactions et les sociétés de médias. Depuis plus de trois décennies, Splash News est une source majeure de contenu d'images et de vidéos sur les célébrités, les tapis rouges et les événements en direct. Splash News est un chef de file du secteur avec des clients dont E! News, People, Daily Mail, TMZ, Dow Jones, Reach et News UK. La collection complète de Splash comprend des archives de plus de 27 millions d'images et un réseau de contributeurs de plus de 4 000 photographes.

Cette acquisition consolide l'offre de rédaction de Shutterstock Editorial en tant que destination de premier choix pour ses clients internationaux pour un accès inégalé à du contenu exclusif de qualité supérieure. La salle de nouvelles hébergera désormais des archives de plus de 30 millions d'images, avec un fil en direct de 40 000 images téléversées chaque jour à partir d'un réseau de plus de 4 000 photographes. Cela vient s'ajouter à The Vault, les archives de Shutterstock comprenant plus de 60 millions de ressources photographiques et vidéo, ce qui en fait l'une des plus grandes collections d'archives au monde. Le travail des contributeurs sera désormais présenté aux millions de clients de Shutterstock dans le monde entier. En outre, la plateforme Splash est un outil facile à utiliser et auquel les contributeurs peuvent participer, offrant ainsi de la transparence et améliorant la rapidité de mise en marché dans le cadre d'une expérience complète de bout en bout.

La vaste collection de Splash fournit une chronique de certains moments les plus emblématiques des trois dernières décennies - des images du mariage de George Clooney et d'Amal Alamuddin à Venise en 2014, aux photographies de « Bennifer » lorsqu'ils sortaient ensemble en 2002. Des archives florissantes de plus de 27 millions d'images s'ajoutent aux archives de Shutterstock Editorial, qui comptent plus de 60 millions de ressources, ce qui en fait l'une des plus grandes archives de photos et de vidéos éditoriales de l'industrie. Ces archives sont combinées à un service hors pair fourni par une équipe d'experts du marché, afin de rassembler les histoires clés, les archives et le contenu des CGU, pour aider nos clients internationaux à raconter l'histoire cachée derrière l'histoire.

Depuis sa création en 1990, Splash a acquis une solide reconnaissance de la marque et a gagné une forte confiance au sein de l'industrie du divertissement. Sur plus de trente ans, Splash a développé un réseau de contributeurs fidèles et en pleine expansion, composé de plus de 4 000 photographes dans le monde, qui téléversent plus de 20 000 ressources chaque jour. Ceci est combiné à plus de 20 000 images téléversées chaque jour dans Shutterstock Editorial.

« Cela fait des décennies que Splash est considérée comme étant a meilleure entreprise dans le domaine du contenu de qualité relatif aux célébrités et au divertissement, et grâce à cette acquisition, Shutterstock sera propriétaire de la catégorie du divertissement », a déclaré Jamie Elden, directeur des revenus chez Shutterstock. « L'ajout de Splash à la rédaction permettra à nos clients du monde entier d'acquérir une expérience inégalée grâce à notre service de guide expert unique, à notre couverture complète des événements et à l'une des plus grandes collections d'archives au monde. »

« Splash est une marque bien établie et respectée qui a mis en valeur certains des plus importants moments de la culture populaire, et nous sommes ravis de les accueillir dans la famille de Shutterstock », a affirmé Candice Murray, vice-présidente de la rédaction chez Shutterstock. « La fusion de Splash, une marque traditionnelle respectée, et de la rédaction Shutterstock, une offre de services de qualité supérieure, nous permettra d'élargir notre marché vertical du divertissement. Avec cette acquisition, nous positionnons Shutterstock comme le chef de file du marché du divertissement, fournissant ainsi à notre clientèle mondiale le meilleur contenu éditorial de sa catégorie. »

Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

À propos de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), est la principale plateforme créative mondiale pour les marques et les entreprises de médias transformatrices. Directement et par l'intermédiaire des filiales de son groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies autorisées de haute qualité, des images vectorielles, des illustrations, des modèles 3D, des vidéos et de la musique. En collaboration avec sa communauté croissante de plus de 2 millions de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine, et dispose actuellement de plus de 405 millions d'images et de plus de 25 millions de vidéoclips.

Basé à New York, Shutterstock possède des bureaux dans le monde entier et des clients dans plus de 150 pays. L'entreprise possède également Splash News, l'agence de presse qui est un chef de file dans le domaine du divertissement pour les rédactions et les entreprises de médias du monde entier, Pond5, le plus grand marché vidéo en ligne au monde, TurboSquid, le plus grand marché en ligne de contenu 3D au monde, PicMonkey, la principale plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne; Offset, une collection d'images de première qualité; Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée de bout en bout; PremiumBeat, une bibliothèque musicale libre de droits; Shutterstock Editorial, une source de premier plan d'images et de vidéos éditoriales pour les médias du monde entier; Amper Music, une plateforme musicale dirigée par l'IA; et Bigstock, une banque d'images centrée sur la valeur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.shutterstock.com

