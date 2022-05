DÉCLARATION - Le ministre des Anciens Combattants répond au rapport du Bureau du vérificateur général sur le traitement des prestations d'invalidité pour les vétérans





OTTAWA, ON, le 31 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a fait aujourd'hui la déclaration suivante en réponse au rapport du Bureau du vérificateur général sur le traitement des prestations d'invalidité pour les vétérans :

« J'accueille favorablement le rapport du vérificateur général et ses quatre recommandations. Comme je l'ai dit dans le passé, les délais de traitement actuels des prestations d'invalidité sont inacceptables et leur réduction est la priorité absolue de mon ministère. Ce rapport décrit les problèmes mêmes sur lesquels nous avons travaillé au cours des dernières années pour réduire les délais de traitement des prestations d'invalidité des vétérans.

Grâce à des changements dans notre façon de travailler et à l'embauche d'employés temporaires supplémentaires (dont le contrat a récemment été prolongé jusqu'en mars 2024), nous avons accompli des progrès réels et tangibles depuis la fin de la période de vérification. Nous avons réduit le nombre de demandes ayant dépassé la norme de service (« l'arriéré ») de plus de la moitié - il est passé de plus de 23 000 en mai 2020 à 10 664 le 17 mai 2022. Nous avons également fait d'excellents progrès pour combler l'écart dans les temps d'attente pour les femmes et nous continuons à travailler pour combler l'écart restant dans les délais de traitement entre les anglophones et les francophones. Tout écart est inacceptable et nous prenons ce problème très au sérieux.

Une partie importante de l'amélioration de l'expérience des vétérans consiste à veiller à ce que nos normes de service soient réalistes. Des initiatives sont en cours pour revoir nos normes de service ainsi que notre définition du « délai de traitement » afin que les vétérans aient une meilleure idée de ce à quoi ils peuvent s'attendre.

Encore une fois, je remercie le vérificateur général pour ce rapport. Je suis résolu à résoudre ce problème de longue date qui est si important pour la santé et le bien-être de tant de vétérans et de leur famille. »

