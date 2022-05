Le Canada invite plus de 30 chefs de file du climat en Suède afin de faire progresser les objectifs environnementaux établis dans l'Accord de Paris





STOCKHOLM, le 31 mai 2022 /CNW/ - Alors que la lutte contre les changements climatiques, la prévention de l'appauvrissement de la biodiversité et le combat contre la pollution prennent de l'ampleur à l'échelle de la planète, le Canada est à l'avant-plan avec ses partenaires internationaux afin de hausser notre ambition et de saisir les occasions favorables à un avenir prospère et prometteur.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a été l'hôte de la 6e réunion ministérielle sur l'action climatique (MoCA6) à Stockholm, en Suède, qui s'est déroulée à mi-chemin entre la COP26 qui s'est tenue à Glasgow à la fin de 2021 et la COP27 qui aura lieu en Égypte à la fin de 2022.

Le Canada a mis l'accent sur trois priorités, qui tiennent compte des grandes politiques nationales. Ces priorités sont les suivantes :

Encourager les pays à prévoir et à atteindre des cibles plus ambitieuses de réduction des gaz à effet de serre (appelées les contributions déterminées au niveau national). Les pays ont échangé des mises à jour sur les mesures concrètes qu'ils prennent chez eux pour revoir à la hausse leur ambition entourant la réduction des émissions. Le Canada a affirmé que, depuis la réunion de Glasgow , le gouvernement a publié son Plan de réduction des émissions pour 2030, une feuille de route secteur par secteur visant à réduire les émissions de 40 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 et à créer de bons emplois durables au Canada.

Depuis que le Canada a créé la première réunion ministérielle sur l'action climatique avec l'Union européenne et la Chine en 2017, ces réunions continuent d'être un important forum permettant à un groupe représentatif de parties à l'Accord de Paris de participer à la concrétisation des ambitions collectives mondiales à l'égard de l'environnement.

En engageant les grandes économies et les pays en développement sur la voie de la carboneutralité, nous pouvons faire en sorte que les biens et les services achetés par les Canadiens proviennent de pays tout aussi déterminés à réduire l'empreinte carbone mondiale.

Immédiatement après la 6e réunion ministérielle sur l'action climatique, le ministre participera à la réunion Stockholm+50 des Nations Unies pour mettre en valeur le leadership du Canada à l'égard d'une action climatique et environnementale ambitieuse, insister sur la nécessité de maintenir le dynamisme mondial à l'égard des obligations environnementales, accroître l'ambition mondiale et réitérer l'importance de la collaboration multilatérale. Le ministre participera également à plusieurs dialogues sur le leadership avec la communauté mondiale de protection de l'environnement.

Citations

« Être hôte de cette réunion en Suède a offert au Canada une formidable occasion de contribuer à hausser les ambitions des autres pays à l'égard de l'action pour le climat et de la protection de la nature et à instaurer un dynamisme entre la réunion de Glasgow et celle qui se déroulera en Égypte. Pour atteindre les objectifs adoptés dans l'Accord de Paris et le Pacte de Glasgow pour le climat, nous devons mobiliser tous les pays, des grandes nations comme l'Inde et la Chine aux pays en développement qui ont besoin d'aide pour lutter contre les changements climatiques et s'y adapter. Je le répète, les politiques ambitieuses lancées par notre gouvernement, y compris le Plan de réduction des émissions pour 2030 et nos progrès réalisés vers l'atteinte de notre objectif de protéger 30 p. 100 de nos aires naturelles d'ici 2030, nous confèrent de la crédibilité dans les discussions. Nous en avons fait beaucoup, mais il reste tant à faire. Nous devons unir nos efforts pour notre planète. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Les ministres et les chefs de file du climat de plus de 30 pays ont participé à la 6 e réunion ministérielle sur l'action climatique, y compris Antigua -et- Barbuda (présidence de l'AOSIS), l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Chili (présidence de l'AILAC - l'association indépendante de l'Amérique latine et des Caraïbes), la Chine, le Costa Rica , l'Égypte (présidence de la COP27 ), l'Éthiopie, l'Union européenne, la France (présidence de l'Union européenne), l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, le Japon, les Îles Marshall, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Pologne, la République de Corée, Singapour, l'Espagne, la Suède, la Suisse, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Zambie (présidence du Groupe des négociateurs africains), la CCNUCC, le secrétaire général des Nations Unies et la présidente du SBI (organe subsidiaire de mise en oeuvre). Ils se sont réunis pour stimuler les progrès à l'égard des objectifs énoncés dans l'Accord de Paris et le Pacte de Glasgow pour le climat.

