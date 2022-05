Le plan directeur du parc national des Mille?Îles est déposé au Parlement





Le plan contribue à protéger l'environnement et à rapprocher la population canadienne de la nature de la région des Mille?Îles.

MALLORYTOWN, ON, le 31 mai 2022 /CNW/ - Les parcs nationaux sont des portes ouvertes pour découvrir, apprendre et se rapprocher de la nature. Le réseau de lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada représente ce que le Canada a de mieux à offrir et raconte des histoires sur qui nous sommes, y compris l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

Un nouveau plan directeur du parc national des Mille?Îles a été récemment déposé au Parlement. Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et orientent la gestion des parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation.

Le plan directeur pour le parc national des Mille?Îles a été élaboré à l'issue de consultations avec des communautés locales de la Première Nation mohawk d'Akwesasne, d'autres partenaires et des intervenants, des résidents locaux ainsi que des visiteurs actuels et anciens. Le nouveau plan décrit les objectifs clés suivants :

Créer des résultats positifs en matière de conservation pour le parc et pour la région grâce à des relations de collaboration avec un éventail de partenaires.

Concevoir de nouvelles expériences qui plongent les visiteurs, tant insulaires que continentaux, dans l'écologie unique de la région et les riches cultures des peuples autochtones.

Construire des installations modernes et résilientes avec des éléments de conception unifiés qui appuient les objectifs du parc en matière de conservation et d'expérience du visiteur.

Améliorer la notoriété de l'image de marque régionale de Parcs Canada et mettre en évidence son rôle dans la gestion du parc national des Mille-Îles.

Parcs Canada s'est engagé à créer un réseau de lieux patrimoniaux nationaux qui célèbrent les peuples autochtones, leur histoire et leur culture, ainsi que leur relation particulière avec les terres et les eaux. Le nouveau plan directeur du parc national des Mille-Îles reconnaît l'importance de maintenir et d'améliorer les relations avec les peuples autochtones. Grâce à ce plan, Parcs Canada renouvelle sa relation avec les Mohawks d'Akwesasne.

Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine naturel du Canada, sollicitera la participation des peuples autochtones et collaborera avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de découvrir notre histoire par des moyens nouveaux et stimulants.

Le plan directeur du parc national des Mille-Îles peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/1000/info/plan.

Pour en savoir plus sur le parc national des Mille-Îles, veuillez consulter le site suivant : Parc national des Mille-Îles.

Citations

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation appartiennent à tous les Canadiens et les Canadiennes. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, soutiennent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada sous tous ses angles. Ce sont des endroits où d'innombrables Canadiens et visiteurs du monde entier se rapprochent de l'histoire et découvrent la nature chaque jour. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration du plan directeur pour le parc national des Mille-Îles qui contribuera à façonner l'avenir de cet endroit précieux. En tant que ministre responsable pour Parcs Canada, j'applaudis cet effort collectif pour garantir que notre patrimoine national commun sera protégé et que les prochaines générations pourront profiter du parc national des Mille-Îles. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« À l'instar de la dernière décennie, les dix prochaines années apporteront des changements et des défis sans précédent, alors que le Canada s'adaptera à un intérêt croissant pour les loisirs de plein air, aux nouvelles plateformes numériques, aux changements démographiques et aux adaptations climatiques. Le nouveau plan directeur du parc national des Mille-Îles contribuera à guider l'Agence Parcs Canada alors qu'elle cherche à réimaginer les offres aux visiteurs du parc, tout en prenant des mesures pour améliorer l'écosystème et créer des corridors à travers ce paysage exceptionnel mais fragmenté. Le parc national des Mille-Îles est un chef de file en matière de conservation et offre à la population canadienne, notamment aux jeunes et aux nouveaux arrivants, un endroit où découvrir la beauté naturelle de la région et en apprendre davantage sur l'environnement et la dense histoire culturelle. »

M. Mark Gerresten

Secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes (Sénat) et Député de Kingston et les Îles

Les faits en bref

Réparti sur 120 km de territoire traditionnel Haudenosaunee et Anishinaabe, le parc national des Mille-Îles comprend plusieurs propriétés continentales, 26 îles et 89 îlots et hauts-fonds.

Il s'agit de l'un des parcs les plus diversifiés sur le plan biologique au Canada et il abrite 39 espèces en péril.

-Îles constituent le tremplin d'une flore et d'une faune riches sur un couloir de migration vital entre le Bouclier canadien et les monts Adirondacks. Le parc national des Mille-Îles accueille chaque année environ 80 000 visiteurs.

Le gouvernement du Canada célèbre les familles avec l'entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada pour les jeunes de 17 ans et moins. Les lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada constituent une excellente façon pour les jeunes de vivre des expériences de plein air et d'en apprendre davantage au sujet de leur environnement et de leur patrimoine.

