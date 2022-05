Emilio B. Imbriglio reçoit le prix MBA Hommage de l'Association des MBA du Québec





Emilio B. Imbriglio, MBA, membre du conseil d'administration de HGrégoire, se voit décerner le prix MBA Hommage de l'Association des MBA du Québec dans le cadre du 40e gala annuel de l'AMBAQ, tenu le 11 mai dernier. M. Imbriglio est le premier a recevoir cet honneur, lequel souligne l'ensemble de sa carrière, son implication avec l'Association ainsi que son parcours en enseignement.

Emilio B. Imbriglio est connu pour ses succès dans le monde des affaires, ses conseils d'expert en matière de gouvernance et de stratégie, sa longue liste de réalisations et de récompenses et ses mandats au sein de conseils d'administration de multinationales, d'entreprises innovatrices et d'organismes à but non lucratif, mais aussi pour sa carrière en enseignement, ayant oeuvré pendant plus de 18 ans dans diverses grandes universités offrant le programme MBA.

« Je suis profondément touché par cette prestigieuse reconnaissance, affirme Emilio B. Imbriglio, membre du conseil d'administration de HGrégoire. Tout au long de ma carrière, j'ai pu collaborer avec des gens remarquables, dans divers milieux, et aujourd'hui je suis toujours aussi motivé d'apporter mon humble contribution à de belles entreprises québécoises. »

Visant à rendre hommage à des MBA qui se démarquent par leur travail, leurs réalisations et leur contribution professionnelle et à faire rayonner le titre, le gala annuel de l'Association des MBA du Québec est un prestigieux événement regroupant des acteurs importants de la communauté des affaires.

Rappelons qu'Emilio B. Imbriglio s'est récemment joint au conseil d'administration de HGrégoire afin de l'aider à réaliser son plan de croissance et à stimuler l'expansion de l'ambitieuse transformation numérique déjà entamée par son équipe de direction.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, HGrégoire, qui comprend à la fois HGrégoire et HGreg.com, s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe passionnée de plus de 1 700 amateurs d'auto, HGrégoire exploite 31 concessions en Amérique du Nord, dont 20 au Québec, offrant des véhicules neufs et d'occasion. Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

