Indice de BMO sur l'amélioration des finances : La confiance financière des Canadiens diminue alors que l'inflation continue d'augmenter





Soixante et un pour cent des Canadiens affirment que l'inflation a eu un impact notable sur leur situation financière personnelle

BMO propose des façons intelligentes d'utiliser le remboursement d'impôt que trois adultes canadiens sur quatre s'attendent à recevoir

MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW/ - Après plus d'un an de confiance constante dans leur situation financière personnelle, les Canadiens commencent maintenant à afficher une baisse d'optimisme financier, selon l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances. L'indice fournit une mesure trimestrielle de l'opinion des consommateurs à l'égard de leurs finances personnelles. Près du quart (23 pour cent) des Canadiens se considèrent moins en sécurité financièrement qu'il y a un an, un recul important de l'optimisme par rapport à il y a seulement trois mois (18 pour cent), les répondants indiquant que la hausse de l'inflation et des coûts de consommation a un impact majeur.

Impact de l'inflation

En cette période d'inflation record dans tout le pays, près des deux tiers des adultes canadiens (61 pour cent) déclarent que l'inflation a eu un impact notable sur leurs finances personnelles. Près de la moitié des adultes canadiens (49 pour cent) ont déclaré avoir réduit leur épargne en raison de la hausse des coûts.

L'indice a également mis en lumière les réalités suivantes :

les Canadiens sont plus susceptibles de réduire leur épargne générale (36 pour cent) que leurs cotisations de retraite (22 pour cent);

les membres de la génération Z (56 pour cent) et les milléniaux (62 pour cent) sont plus susceptibles de réduire leur épargne que les générations plus âgées;

les hommes (24 pour cent) ont déclaré être plus susceptibles de réduire leurs cotisations de retraite que les femmes (21 pour cent);

les jeunes milléniaux (de 25 à 34 ans) sont particulièrement enclins à réduire leur épargne générale (48 pour cent).

« Comme le coût des achats quotidiens, de l'épicerie à l'essence, continue d'augmenter dans tout le pays, il est important pour les consommateurs de revoir et d'ajuster leur plan financier, a suggéré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants et accroissement de la clientèle, BMO. C'est maintenant le moment idéal pour demander conseil à un expert financier sur les moyens de traverser cette période de forte inflation, de vous préparer à faire face aux imprévus et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers, qu'il s'agisse d'épargner pour un versement initial ou de planifier votre retraite. »

Augmentation du coût de la vie

Bien que les coûts de logement demeurent le principal obstacle à l'amélioration des finances (37 pour cent), un nombre beaucoup plus élevé d'adultes canadiens qu'au dernier trimestre considèrent également que les factures mensuelles (en hausse de 4 points, à 30 pour cent) et les dettes de cartes de crédit (en hausse de 2 points par rapport au dernier trimestre, à 23 pour cent) les empêchent d'améliorer leurs finances.

« L'inflation la plus rapide et la plus généralisée depuis trois décennies oblige les ménages canadiens non seulement à réduire leurs dépenses discrétionnaires, comme les vacances, mais aussi à modifier leurs achats de produits de première nécessité, en particulier l'alimentation », a ajouté Sal Guatieri, économiste principal, BMO.

Comment les Canadiens compensent l'augmentation du coût de la vie

L'indice de BMO sur l'amélioration des finances a révélé que huit adultes canadiens sur dix (81 pour cent) prévoient de modifier leur style de vie en raison de l'augmentation des coûts :

52 pour cent des Canadiens changent leur façon de faire l'épicerie. Cela inclut d'opter pour des articles moins chers, d'éviter les marques et de n'acheter que l'essentiel;

52 pour cent sortent moins au restaurant ou dépensent consciemment moins au restaurant;

34 pour cent conduisent moins pour compenser la flambée des coûts de l'essence;

29 pour cent dépensent moins en vacances ou les annulent carrément;

23 pour cent prennent des mesures telles que l'annulation des abonnements à la salle de sport, au câble, etc.



En plus des changements que les Canadiens font déjà, BMO propose les conseils suivants pour faire face à la hausse des taux d'inflation :

Passez en revue et ajustez votre budget pour y intégrer les prix inflationnistes.

Passez en revue vos dépenses courantes telles que les services de diffusion en continue, les abonnements au câble, etc. pour déterminer si elles peuvent être réduites ou éliminées. Utilisez des outils comme la fonction Mon info BMO de notre application mobile qui facilite la gestion des abonnements - cette fonction met en évidence si vous avez un nouvel abonnement ou des frais d'abonnement plus élevés, et permet de revoir et de comparer très facilement vos dépenses mensuelles.

Reportez les achats importants. Certaines augmentations de prix peuvent être transitoires, auquel cas il peut être intéressant d'attendre.

Examinez vos paiements mensuels tels que la police d'assurance des propriétaires ou la police d'assurance automobile pour vous assurer qu'ils sont appropriés et que vous en avez pour votre argent.

Pour en savoir plus sur la façon dont les produits et services de BMO peuvent aider les consommateurs à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

Le sondage dont il est question dans le présent document a été mené par Ipsos au Canada et aux États-Unis du 30 mars au 25 avril 2022. Un échantillon de 3 403 adultes âgés de 18 ans et plus a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,04 billion de dollars au 30 avril 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

