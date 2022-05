L'internet au Canada est parmi les plus dispendieux au monde - oxio veut changer ça





Tanné de toute la bullshit des grosses télécoms, oxio (le plus récent fournisseur internet indépendant du Canada) permet enfin aux Canadiennes et Canadiens de voir d'où viennent les prix de leurs forfaits.

MONTRÉAL, le 31 mai, 2022 /CNW/ - L'internet au Canada n'est pas reconnu pour sa transparence, ou ses prix justes, ou sa concurrence. Et on dirait que ce n'est pas parti pour changer. Le 26 mai 2022, le gouvernement a refusé d'accéder aux demandes de trois pétitions l'appelant à infirmer la décision controversée du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) augmentant les prix d'internet pour les fournisseurs de service internet (FSI) indépendants.

Le 28 mai 2022, Marc-André Campagna, le PDG et co-fondateur d'oxio, parle dans LaPresse de l'appel à l'innovation lancé par le gouvernement (la seule bonne nouvelle de l'annonce du 26 mai) et explique qu'oxio utilise un système d'exploitation nuagique en plus d'une transparence totale pour réduire ses prix : « Nous sommes un joueur innovateur dans l'industrie, nous sommes probablement le seul fournisseur indépendant qui grandit en ce moment [...] Nous avons une flexibilité que les autres ne possèdent pas. »

L'opacité et le manque de concurrence du marché canadien des télécoms ont déjà forcé un des plus grands fournisseurs indépendants du pays à se vendre à Bell. Alors comment les petits joueurs peuvent-ils aider à réduire le coût d'internet quand le CRTC et le gouvernement continuent de se ranger du côté des grosses télécoms? L'éducation.

oxio a décidé de révéler d'où viennent les prix de leurs forfaits internet. Leur ventilation des coûts montre où va chacun des dollars que vous leur payez. Ce n'est pas la première fois que quelque chose du genre apparaît, mais c'est du jamais vu dans l'industrie des télécommunications.

« Faire un breakdown des prix de nos forfaits est notre façon d'éduquer les gens à propos du fonctionnement de l'internet au Canada. Nous voulons qu'ils comprennent où leur argent va et pourquoi il leur en coûte autant pour de l'internet. Le monde sombre des télécommunications nous garde dans l'obscurité, alors on a décidé de changer la donne », explique Marc-André.

La tolérance du CRTC et du Canada quant à l'oligopole des grosses télécoms, sans parler du va-et-vient de leurs politiques de prix, ne rendra pas l'internet plus abordable de si tôt. C'est pour ça que des compagnies comme oxio sont là, pour innover, garder les prix bas et assurer l'existence de la concurrence.

oxio c'est un fournisseur internet indépendant qui veut changer la façon dont les gens pensent à l'accès à l'internet. De nos jours, ça devrait être un service essentiel et non une obligation. oxio offre leurs services 100% en ligne, n'a pas de contrats, d'astérisques ambigus, ni de prix douteux. Juste des prix justes et durables. C'est ça qui est ça. Donc, pas de bullshit de grosses télécoms. oxio est là pour partager l'internet parce que l'internet est vraiment su'a coche.

