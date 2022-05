Servotronix et Hiconics, marques de Midea Industrial Technology, favorisent la numérisation et le développement durable dans tous les secteurs d'activité à l'échelle mondiale et ont été présentées à la Hannover Messe 2022





HANOVRE, Allemagne, 31 mai 2022 /CNW/ - Midea Industrial Technology, a présenté les produits novateurs d'automatisation et d'énergie verte de ses deux marques d'automatisation industrielle, Servotronix et Hiconics, au stand B38/3, Hall 11.

« Nous espérons que la Hannover Messe sera l'occasion d'échanger de manière plus approfondie avec des partenaires et des clients de la communauté industrielle mondiale, a déclaré Diego Fu, vice-président de Midea Group et président de Midea Industrial Technology. L'objectif de Midea est d'aider les industries verticales à transformer et à réduire leurs émissions de dioxyde de carbone grâce à nos technologies et solutions de pointe. »

Servotronix a présenté quatre types de produits qui offrent aux entreprises de nouvelles options personnalisées de contrôle de mouvement :

Contrôleurs de mouvement : Avec leurs logiciels de programmation et systèmes E/S connexes, les contrôleurs de mouvement haute performance à axes multiples, dont le meilleur représentant est le softMC703, offrent des fonctions de programmation avancées et ont été utilisés avec succès dans de nombreux domaines d'automatisation et de robotique. Le contrôleur softMC amélioré s'intègre parfaitement aux systèmes de servomoteur et de moteur Servotronix, offrant une solution de mouvement complète aux neuf principales industries verticales.

Hiconics accompagne les entreprises des secteurs de l'acier, de la pétrochimie, de l'industrie chimique, des mines, des matériaux de construction, du textile et du papier à tendre vers le développement durable :

Variateur de fréquence refroidi à l'eau de la série Hivert : La conception modulaire et les fonctions logicielles avancées de la série HIVERT permettent au variateur de fréquence refroidi à l'eau de s'adapter à une variété d'applications, y compris dans des environnements hostiles.

Jusqu'à présent, Midea Industrial Technology a établi 27 centres de recherche et de développement dans le monde, et cumule plus de 5 500 brevets autorisés.

