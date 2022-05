Montréal en haut du palmarès ICCA pour la 6e année consécutive





MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec un plaisir immense que les équipes de Tourisme Montréal et du Palais des congrès de Montréal ont appris la nomination récente de la métropole en haut du palmarès 2022 de l'association internationale des conférences et congrès (ICCA). Le récent rapport, publié en mai 2022, classe une fois de plus notre ville en 1re place pour l'accueil d'événements associatifs internationaux dans les Amériques. Ceci nous positionne à la tête du palmarès pour une 6e année consécutive. De plus, la métropole arrive en 1re place pour l'estimation du nombre de participants dans les Amériques, une première historique !

Cette publication vient officialiser d'excellents résultats pour Montréal malgré la dernière année d'incertitude et de contraintes liées à la pandémie, qui a durement touché notre industrie localement et internationalement. La clef de ce succès répété d'année en année ? Une collaboration aussi étroite que solide entre les équipes de Tourisme Montréal et du Palais des congrès et de tout l'écosystème du tourisme d'affaires. Nous sommes extrêmement fiers de cette constance de notre métropole qui se démarque à l'échelle internationale en tant que ville hôte de choix.

Avec des solutions créatives, novatrices et dynamiques pour tous nos visiteurs et clients, nous sommes heureux d'avoir pu poursuivre nos activités, sur place, à distance et sous forme hybride. Une nouvelle preuve de l'excellence montréalaise, et surtout de sa signature distinctive sur le marché mondial des événements d'affaires et des événements associatifs.

Citations

« Quelle excellente nouvelle pour notre ville et pour le Québec ! Je suis fière du travail accompli par les équipes du Palais et de Tourisme Montréal, qui ont démontré une fois de plus leur savoir-faire, leur expertise et leur créativité au service de notre clientèle. Montréal, avec sa personnalité haute en couleur, mérite amplement cette première place qui la distingue parmi les destinations du monde entier. » - Emmanuelle Legault, PDG du Palais des congrès de Montréal

« Bien que les dernières années aient été parsemées d'embûches, Montréal est une ville où l'esprit d'équipe se démarque et cette nomination illustre parfaitement combien le travail inlassable de notre personnel, de concert avec nos partenaires, a réussi. Notre ville continue de rayonner comme destination de renommée mondiale pour les réunions d'associations internationales et son avenir se montre très prometteur. Nous comptons maintenir fermement cet élan d'excellence. » - Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Accueillant plus de 350 événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez http://congresmtl.com.

À propos d'Événements d'affaires Montréal

Événements d'affaires Montréal (EAM) est une équipe spécialisée, au sein de Tourisme Montréal, dont la tâche consiste à promouvoir Montréal comme destination de choix pour un éventail d'événements et de congrès et de faciliter la tenue de ceux-ci dans la métropole. EAM travaille étroitement avec Équipe Montréal, un regroupement de chefs de file de l'industrie des réunions et congrès, pour mettre en valeur les lieux de réunion et les hôtels, proposer des plans de subventions, créer des liens avec des personnes influentes de Montréal et organiser des événements culturels pour les responsables des réunions d'affaires, d'associations et de motivation. Grâce à son approche personnalisée et collaborative, l'équipe EAM accompagne les clientes et clients tout au long du processus afin que chaque réunion tenue à Montréal soit réussie, enrichissante et mémorable.

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui oeuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. Visitez le site https://meetings.mtl.org/fr.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 11:37 et diffusé par :