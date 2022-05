LA COMPAGNIE AÉRIENNE PHARE ITALIENNE, ITA AIRWAYS, FAIT LE CHOIX DU LOGICIEL D'APPROVISIONNEMENT PILOTÉ PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DE GEP POUR TRANSFORMER L'ENSEMBLE DU PROCESSUS DE L'APPROVISIONNEMENT AU CONTRAT POUR TOUTES SES DÉPENSES DIRECTES ET INDIRECTES EN ITALIE





CLARK, N.J., 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- GEP®, l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services d'approvisionnement aux entreprises Fortune 500 et Global 2000 dans le monde, a annoncé aujourd'hui qu'ITA Airways, l'une des plus grandes compagnies aériennes européennes desservant actuellement 45 destinations, a choisi GEP SOFTWAREtm, le premier logiciel d'approvisionnement et de chaîne logistique du secteur, à la suite d'une étude concurrentielle.

ITA Airways, entièrement détenue par le gouvernement italien via le ministère de l'Économie et des Finances, et membre de l'alliance SkyTeam, utilisera GEP SMARTtm pour transformer et automatiser l'ensemble de son processus de l'approvisionnement au contrat (S2C), englobant l'approvisionnement, la gestion des contrats et la gestion des fournisseurs, afin d'établir des relations plus étroites avec les fournisseurs à travers l'Europe et de générer une plus grande valeur pour les clients et toutes les parties prenantes.

En ces temps où les coûts énergétiques et l'inflation des matériaux sont élevés, GEP SOFTWARE permettra à ITA Airways de numériser ses achats, d'avoir une vision en temps réel de ses dépenses et d'offrir une valeur supérieure à ses passagers.

GEP SOFTWARE englobe GEP SMARTtm , récemment désigné meilleur logiciel d'approvisionnement au monde pour la deuxième année consécutive, et GEP NEXXEtm , la plateforme unifiée de nouvelle génération pour la chaîne logistique dans le cloud. Il permet aux clients du classement Fortune 500 et Global 2000 d'optimiser l'efficacité, l'agilité, la visibilité et les informations exploitables de toutes les fonctions d'approvisionnement, d'achat et de chaîne logistique, tout en éliminant les coûts d'infrastructure et de support excessivement onéreux pour obtenir un retour sur investissement maximal.

À propos de GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARETM propose des plateformes d'approvisionnement et de chaîne logistique numérique récompensées, qui aident les entreprises internationales à gagner en agilité, en résilience et à rester compétitives et rentables. Grâce à des interfaces au rendu magnifique et à des flux de travail flexibles, GEP® offre aux utilisateurs des espaces de travail numériques frais et intuitifs qui permettent d'obtenir des niveaux d'adoption extraordinaires et des gains significatifs en termes de productivité d'équipe et individuelle. Les produits GEP capitalisent sur l'apprentissage machine et l'informatique cognitive, les données avancées et les technologies sémantiques, l'IoT, les technologies mobiles et le cloud, et sont conçus pour intégrer des innovations technologiques permanentes. Le logiciel de GEP s'intègre rapidement et facilement à des systèmes tiers et anciens, tels que SAP, Oracle et tous les autres principaux logiciels ERP et F&A. Et grâce à un soutien et un service exceptionnels, GEP est un leader du secteur en matière de satisfaction et de fidélisation de la clientèle. Leader de plusieurs classements Magic Quadrant de Gartner, les plateformes logicielles et opérationnelles numériques dans le cloud de GEP sont régulièrement récompensées et reconnues par les analystes du secteur, les cabinets de recherche et les médias, notamment Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders et Spend Matters. GEP SOFTWARE fait partie du groupe GEP, basé à Clark dans le New Jersey - le premier fournisseur mondial de solutions qui intègrent la stratégie en matière d'approvisionnement et de chaîne logistique, les logiciels et l'infogérance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gepsoftware.com .

