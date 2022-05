Manchester City FC et Xylem renforcent leur partenariat mondial pluriannuel pour relever les défis liés à l'approvisionnement en eau





Le vainqueur de la Ligue des Champions Manchester City a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son partenariat mondial pluriannuel avec le chef de file de la technologie de traitement de l'eau, Xylem (NYSE:XYL). Ce partenariat renouvelé inclut les équipes masculine et féminine de Manchester City, de MLS Champions New York City FC et de Mumbai City, membres du City Football Group (CFG). Grâce à ce partenariat, les clubs de football et Xylem ont déjà touché à ce jour plus d'un milliard de personnes par le biais d'initiatives de sensibilisation, de formation et de bénévolat liées à l'eau, qui font progresser leur mission commune visant à créer un monde plus durable. Au cours de cette prochaine phase, le partenariat vise à accélérer les mesures prises face aux défis critiques d'approvisionnement en eau, en encourageant 100 millions de personnes de plus à prendre part à ce type d'initiatives au sein de leurs communautés.

Roel de Vries, Chef de l'exploitation du City Football Group, a déclaré: "Nous sommes ravis d'être en mesure d'annoncer aujourd'hui l'extension du partenariat avec Xylem. Au cours des quatre dernières années, nous avons pu allier avec succès notre position dans le domaine du football et l'expertise de Xylem en termes d'éducation à l'eau, pour exercer un impact sur un nombre élevé de personnes, dans le monde entier. Utilisant la voix et l'influence du Manchester City, du NYCFC et du Mumbai City, nous allons continuer de sensibiliser les personnes et de changer les comportements à l'égard des approches durables. Nous sommes impatients de poursuivre cette tâche au cours des prochaines années."

"Quand il s'agit de relever des défis majeurs, nos voix sont plus puissantes ensemble," a affirmé Patrick Decker, président-directeur général de Xylem. "C'est la raison pour laquelle l'une des nombreuses façons qu'a Xylem de faire progresser la sécurité de l'eau est de solliciter des parties prenantes externes pour placer l'eau au coeur des priorités, de diverses façons et en divers lieux. Par le biais de ce partenariat, nous créons une puissante plateforme unique nous permettant de communiquer avec des millions de fans du monde entier, de susciter des conversations sur les défis liés à l'eau et la façon dont les relever - et d'inciter à agir à grande échelle. Nous sommes stimulés par les opportunités qui nous attendent et par le potentiel d'accélération des progrès dans le cadre de notre mission visant à résoudre les problèmes liés à l'eau" a-t-il ajouté.

Les Nations unies estiment que, d'ici 2050, 3,2 milliards de personnes vivront dans des zones où l'eau potable est rare, si le réchauffement climatique se poursuit selon les prévisions actuelles1. Les trois clubs de football et Xylem portent la question de l'eau au coeur de la conversation mondiale sur le changement climatique par le biais d'activités et d'un dialogue de sensibilisation des communautés à la valeur de l'eau, et de projets visant l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement.

Ces quatre dernières années, le partenariat a permis la création d'un réseau mondial de plus de 500 jeunes leaders communautaires dans le domaine du football, capables de sensibiliser et de former aux questions liées à l'eau plus de 20.000 enfants originaires de 8 pays de l'ensemble des continents, et de leur assurer l'accès à l'eau potable, leur sauvant ainsi la vie. Ces projets, réalisés conjointement dans le cadre de l'action mondiale de bienfaisance "Cityzens Giving" de CFG, associent le football et l'approche WASH (eau, assainissement et hygiène) ainsi que des mises à jour des infrastructures grâce à la technologie et à l'expertise de Xylem.

En 2021, Xylem et Manchester City se sont associés à PUMA pour lancer le premier maillot de sport au monde voué à sensibiliser les personnes aux défis liés à l'eau. Ce maillot a été fabriqué selon un processus spécial de teinture dans la masse (Dope dye) nécessitant une quantité moindre d'eau. Cette initiative a réuni différentes catégories d'athlètes des équipes masculine et féminine du Manchester City et universitaires, pour soutenir le football et les projets d'approvisionnement en eau potable dans le monde entier.

Xylem jouera également un rôle majeur en réalisant l'ambition de durabilité des projets du City Football Group au sens large: rendre ses opérations internationales neutres en carbone et atteindre le "Water positive" d'ici 2030. Grâce à un support technologique et consultatif, Xylem soutiendra le développement des stratégies d'utilisation et de déversement des eaux, pour en renforcer l'efficacité et réduire les déchets dans le cadre des développements immobiliers existants et futurs.

À propos du Manchester City Football Club

Fondé en 1880 sous le nom de St Mark's West Gorton, le Manchester City FC est un club anglais de la Premier League. Devenu officiellement le Manchester City FC en 1894, il a depuis remporté la Coupe européenne des vainqueurs de coupe, sept titres de la Ligue des champions, dont six titres de Premier League (2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022) et six coupes de la FA (Coupe d'Angleterre de football). Le Manchester City FC est l'un des dix clubs du City Football Group et compte parmi ses clubs frères le New York City FC et le Melbourne City FC.

Sous la conduite de Pep Guardiola, l'un des managers les plus décorés du football mondial, le Club disputera ses matches nationaux et de Ligue des champions de l'UEFA au stade Etihad, un stade spectaculaire de 55 000 places où City a élu domicile depuis 2003. Aujourd'hui, le stade est situé sur le Campus d'Etihad, qui comprend également la City Football Academy, un centre d'entraînement et de développement des jeunes à la pointe de la technologie situé au coeur de Manchester Est. Dotée d'un stade d'une capacité de 7 000 places, la City Football Academy est également l'endroit où le Manchester City Women's Football Club et l'Elite Development Squad s'entraînent quotidiennement et disputent leurs matches à domicile.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.mancity.com

À propos de Xylem

Leader dans le domaine des technologies de l'eau, Xylem (XYL) est une entreprise internationale dédiée à la résolution par l'innovation des problèmes critiques liés à l'eau et aux infrastructures. Nos 17.000 employés aux talents diversifiés ont généré un chiffre d'affaires de 5,2 milliards USD en 2021. Nous créons un monde plus durable en aidant nos clients à optimiser la gestion de l'eau et des ressources et nous aidons les communautés de plus de 150 pays à assurer leur approvisionnement en eau. Rejoignez-nous sur www.xylem.com.

