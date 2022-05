Investissement de près de 65 M$ pour la création de 169 logements sociaux et abordables à Montréal





MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Montréal sont fiers de souligner aujourd'hui le lancement des travaux de construction de la Coopérative d'habitation laurentienne, au coeur du TOD Bois-Franc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. Il s'agit d'un immeuble de 169 logements sociaux et abordables qui seront destinés à des familles et à des personnes seules à faible revenu. Ce chantier représente un investissement totalisant près de 65 M$.

Afin de permettre la construction de cet immeuble de huit étages, la Société d'habitation du Québec (SHQ), par son programme AccèsLogis Québec, y contribue pour plus de 11,1 M$. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par la coopérative. Pour sa part, le gouvernement du Canada accorde au projet un peu plus de 6,7 M$ par l'entremise de son Fonds national de co-investissement dans le logement (FNCIL).

De son côté, la Ville de Montréal accorde une subvention de base de plus de 3,3 M$, en plus de contributions additionnelles totalisant près de 25 M$. La subvention de base de la Ville de Montréal est remboursée par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par l'entremise du Fonds du logement social, auquel contribuent 82 municipalités.

À noter qu'une cinquantaine de ces logements seront destinés à des familles ayant plusieurs enfants, puisque des appartements de trois, quatre et cinq chambres à coucher ont été prévus.

Citations :

« La Coopérative d'habitation laurentienne constitue une excellente initiative, qui permettra à des familles et à des personnes seules à faible revenu d'avoir accès à un milieu de vie sécuritaire. Pour s'assurer de l'accessibilité aux logements, notre gouvernement et la Ville de Montréal prévoient également du soutien financier pour les personnes dans le besoin qui y vivront, afin qu'elles n'aient que 25 % de leurs revenus à débourser pour le loyer. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Tout le monde au Québec mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Avec nos partenaires, nous veillons à aider d'abord et avant tout les personnes les plus vulnérables. C'est pourquoi notre gouvernement prend des mesures pour accroître l'offre de logements abordables pour les familles montréalaises grâce à des projets comme celui que nous appuyons aujourd'hui. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La métropole connait des défis particuliers en matière d'habitation. Avec l'annonce d'aujourd'hui, c'est à des familles nombreuses et à des personnes seules que l'on vient en aide pour s'assurer que tous ont un toit. Notre gouvernement s'était engagé à augmenter l'offre de logements et à rattraper le retard et c'est ce que nous faisons. C'est essentiel pour ne laisser personne derrière. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« La pandémie nous a rappelé que rien n'est plus important qu'un chez-soi. C'est pourquoi notre gouvernement continue de créer des logements abordables qui répondent aux besoins des familles ici même, à Montréal et à Saint-Laurent. Je suis très heureuse de voir ce résultat positif en réponse à un besoin reconnu de logements abordables supplémentaires dans la collectivité. »

Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent

« À chaque fois qu'on fait sortir un projet de logement social de terre, c'est toute l'abordabilité de Montréal qui en bénéficie. Et ça, c'est un ingrédient essentiel pour préserver la mixité sociale, qui est au coeur de l'identité de Montréal et des quartiers. On se réjouit du fait que ce projet d'envergure va loger une cinquantaine de familles. À l'heure de la crise du logement et de la flambée immobilière dans la métropole, il y a urgence d'agir. C'est pourquoi notre administration a pris des engagements fermes pour répondre à la crise de l'abordabilité à Montréal et que nous continuerons d'en faire une priorité avec nos partenaires des autres paliers. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Comme le soulignait récemment La Presse, Saint-Laurent est l'endroit où il se construit le plus d'habitations écologiques au Québec. C'est en tout cas notre objectif pour tout type de construction, y compris les logements sociaux. C'est pourquoi je suis d'autant plus fier de participer au lancement de la Coopérative d'habitation laurentienne sur notre territoire. En visant une certification LEED de niveau Or, ce projet établit une nouvelle référence pour l'aménagement de logements sociaux durables. C'est un signe fort envers les populations moins aisées qui éprouvent des difficultés à se loger en ce moment. Cette coopérative permet ainsi à la fois de perpétuer notre tradition d'accueil des nouvelles familles, mais aussi notre passion pour l'innovation et la qualité architecturale. »

Alan DeSousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent

« Avec ce projet qui s'inscrit dans une vision de développement durable, on démontre une fois de plus que l'habitation communautaire permet de répondre non seulement aux enjeux sociaux et économiques des ménages, mais aussi aux enjeux environnementaux. Nous sommes fiers de coordonner la réalisation de la Coopérative d'habitation laurentienne et remercions les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que la Ville de Montréal pour le financement du projet. »

Edith Cyr, directrice générale, Bâtir son quartier

Faits saillants :

Jusqu'à 135 des 169 locataires de cet immeuble pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 2,3 M$, répartie sur cinq ans, sera assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal. La partie de la Ville est remboursée par la CMM.





Le budget fédéral de 2022 propose d'avancer 2,9 G$ en financement, dans le cadre du FNCIL, afin d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.





Les ménages bénéficieront d'une salle communautaire et d'un espace vert de qualité composé d'aires de repos, d'aires de jeux pour enfants et de potagers communs.





L'édifice sera érigé à proximité de la future station Bois-Franc du Réseau express métropolitain, dans l'aire TOD Bois-Franc. Un TOD ( transit-oriented development ) est un développement immobilier de moyenne à haute densité, structuré autour d'une station de transport en commun à haute capacité, qui permet à ses résidentes et résidents d'accéder à pied à un noyau de services et de commerces, incluant le transport collectif.





Le projet vise une certification LEED de niveau Or. Le futur bâtiment sera conforme au Règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de gaz à effet de serre des grands bâtiments, adopté par la Ville de Montréal en 2021.





Le projet sera situé à l'entrée du secteur Bois-Franc sur le boulevard Marcel-Laurin, dans le prolongement de la nouvelle rue Ernest-Anctil, et sera adjacent à une future école primaire qui accueillera près de 500 élèves.





