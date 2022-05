Un investissement de plusieurs millions de dollars stimule la seconde phase du Programme de subvention nature et climat du WWF-Canada





TORONTO, 31 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Six projets de restauration à grand rendement situés entre l'ile de Vancouver et le Nouveau-Brunswick débutent leur saison de terrain en force grâce à un investissement de 1,2 millions de dollars d'Aviva Canada dans le Programme de subvention nature et climat du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada), pour un investissement total de plus de 2 millions.



Ce plus récent apport de fonds d'Aviva Canada, importante compagnie en assurance de propriétés et dommages, permet au WWF-Canada de bâtir sur les fondations de la première année du programme et ce, à un moment décisif. La perte d'habitat entraine à la fois la crise de la biodiversité et les dérèglements climatiques, et la fenêtre nous permettant de garder le réchauffement planétaire sous 1,5 °C est en train de se refermer. Accompagnées d'une décarbonation rapide, les solutions basées sur la nature peuvent fournir jusqu'à 30 % de la réduction d'émissions requise pour atteindre d'ici 2030 les objectifs de l'Accord de Paris.

Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, affirme :

« La restauration d'écosystèmes est absolument essentielle pour renverser la disparition d'espèces et atténuer les dérèglements climatiques. Les communautés locales et autochtones sont les leaders idéales pour ce travail; elles sont en première ligne pour voir ce dont leur région a besoin, et dans le cas des communautés autochtones, elles sont détentrices de droits. Nous avons le plaisir de soutenir des travaux essentiels réalisés dans tout le pays au bénéfice d'écosystèmes locaux, mais aussi du climat. Nous tenons à remercier les organisations subventionnées pour leur engagement envers la conservation, ainsi qu'Aviva Canada, dont le soutien permet d'accomplir cet important travail et dont le leadership montre un exemple de la façon par laquelle les entreprises peuvent agir significativement pour la nature. »

Jason Storah, chef de la direction d'Aviva Canada, affirme :

« Chacun.e de nous a le pouvoir et l'influence de procéder à des changements dans nos vies pour aider à lutter contre les dérèglements climatiques en utilisant la nature. Chez Aviva Canada, nous allons continuer à nous engager et à soutenir d'autres compagnies avec qui nous travaillons afin de répondre aux impacts de la perte de biodiversité et des risques associés; et à promouvoir la biodiversité à travers la restauration et les solutions basées sur la nature grâce à des initiatives comme le Programme de subvention nature et climat. »

La première année du programme, financée par un investissement d'un million de dollars d'Aviva Canada, a établi les fondements d'effets à long terme : sept groupes ont collectivement restauré plus de 160 hectares de milieux humides, de rivages, de zones agricoles et de friches, de la vallée du fleuve Wolastoq/Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, en passant par des terres agricoles au Québec et en Ontario, jusqu'aux rives du territoire de la Première Nation K'ómoks sur l'ile de Vancouver. D'un océan à l'autre, environ 4000 personnes ont planté près de 90 000 arbres et arbustes, lesquels séquestreront le carbone durant leur croissance, en plus de bénéficier à plus de 70 populations d'espèces en péril. Ces projets ont aussi rendu des communautés plus résilientes aux impacts des dérèglements climatiques, comme les inondations, bénéficiant directement à plus de 100 000 personnes.

Cet apport additionnel de 1,2 million de dollars permet à la nouvelle cohorte subventionnée d'avoir encore plus d'ambition et de travailler sur un horizon de deux ans. De plus, trois organismes subventionnés sont de retour et passeront les deux prochaines années à construire sur les bases de la première année.

Les projets appliquent des techniques de conservation traditionnelles et innovantes pour restaurer des terres et des rivages dégradés, reconstruire des habitats et capter du carbone ? des actions qui aident à lutter à la fois contre la perte de biodiversité et les dérèglements climatiques. Les organismes subventionnés pour cette seconde ronde du Programme de subvention nature et climat sont :

Le Projet de résilience climatique et de restauration du bassin versant Clayoquot , mené par la Redd Fish Restoration Society en partenariat avec les Premières Nations ?a?uuk?i?at? (Tla-o-qui-aht) et hi?k?ii?at? (Hesquiaht). Ce projet a pour but de restaurer la résilience de l'écosystème, de rebâtir les populations d'espèces et d'atténuer les dérèglements climatiques dans les bassins versants de la côte ouest de l'ile de Vancouver, en Colombie-Britannique





, mené par la en partenariat avec les Premières Nations ?a?uuk?i?at? (Tla-o-qui-aht) et hi?k?ii?at? (Hesquiaht). Ce projet a pour but de restaurer la résilience de l'écosystème, de rebâtir les populations d'espèces et d'atténuer les dérèglements climatiques dans les bassins versants de la côte ouest de l'ile de Vancouver, en Colombie-Britannique Kus-kus-sum , un partenariat entre Project Watershed , la Première Nation K'ómoks et la ville de Courtenay. Ce projet se basera sur le travail accompli durant la première année du programme et vise à restaurer les marais intertidaux et la forêt riveraine sur le site d'un ancien moulin à scie au coeur de la vallée Comox, sur la côte est de l'ile de Vancouver, en Colombie-Britannique. Restaurer la biodiversité naturelle de la zone bénéficiera aux espèces et maintiendra le stock de poisson, atténuera les impacts des dérèglements climatiques (par l'atténuation des inondations, l'adaptation à la hausse du niveau de la mer et la séquestration du carbone), et restaurera les utilisations culturelles et traditionnelles des sites de la Première Nation K'ómoks, intendante traditionnelle de l'écorégion.





, un partenariat entre , la et la Ce projet se basera sur le travail accompli durant la première année du programme et vise à restaurer les marais intertidaux et la forêt riveraine sur le site d'un ancien moulin à scie au coeur de la vallée Comox, sur la côte est de l'ile de Vancouver, en Colombie-Britannique. Restaurer la biodiversité naturelle de la zone bénéficiera aux espèces et maintiendra le stock de poisson, atténuera les impacts des dérèglements climatiques (par l'atténuation des inondations, l'adaptation à la hausse du niveau de la mer et la séquestration du carbone), et restaurera les utilisations culturelles et traditionnelles des sites de la Première Nation K'ómoks, intendante traditionnelle de l'écorégion. Le projet collectif de capture du carbone , mis en place par le Kennebecasis Watershed Restoration Committee et ses partenaires, la Hammond River Angling Association et la Belleisle Watershed Coalition. Ce projet améliorera la diversité du site et haussera la séquestration du carbone en créant une base de référence par des calculs du carbone dans le sol à des zones riveraines dégradées de Sussex, au Nouveau-Brunswick. Il a pour objectif d'augmenter les populations de trois espèces, les fonctions de la plaine inondable et la capacité générale de la zone de séquestrer le carbone par une croissance améliorée des arbres et de la santé des sols.





, mis en place par le et ses partenaires, la Hammond River Angling Association et la Belleisle Watershed Coalition. Ce projet améliorera la diversité du site et haussera la séquestration du carbone en créant une base de référence par des calculs du carbone dans le sol à des zones riveraines dégradées de Sussex, au Nouveau-Brunswick. Il a pour objectif d'augmenter les populations de trois espèces, les fonctions de la plaine inondable et la capacité générale de la zone de séquestrer le carbone par une croissance améliorée des arbres et de la santé des sols. ALUS Canada, un programme innovant développé par la collectivité et mis en oeuvre par les agriculteur.rice.s, vise à produire, améliorer et maintenir des écoservices sur les terres agricoles. ALUS, qui était aussi un groupe subventionné lors de la première ronde, travaille en collaboration avec les agriculteur.rice.s et des partenaires communautaires pour créer, améliorer, conserver et gérer des projets d'habitat sur le terrain. Leur projet actuel vise à intégrer des habitats indigènes comme les prairies herbeuses, les arbres et des milieux humides au sein des régions marginales et environnementalement vulnérables des terres agricoles dans les comtés de Norfolk, Elgin et Lambton en Ontario, ainsi que dans les régions de la Montérégie et de l'Outaouais au Québec.





un programme innovant développé par la collectivité et mis en oeuvre par les agriculteur.rice.s, vise à produire, améliorer et maintenir des écoservices sur les terres agricoles. ALUS, qui était aussi un groupe subventionné lors de la première ronde, travaille en collaboration avec les agriculteur.rice.s et des partenaires communautaires pour créer, améliorer, conserver et gérer des projets d'habitat sur le terrain. Leur projet actuel vise à intégrer des habitats indigènes comme les prairies herbeuses, les arbres et des milieux humides au sein des régions marginales et environnementalement vulnérables des terres agricoles dans les comtés de Norfolk, Elgin et Lambton en Ontario, ainsi que dans les régions de la Montérégie et de l'Outaouais au Québec. Le projet de Friends of the Rouge Watershed . Il vise à mobiliser 4000 jeunes et bénévoles de la communauté à Toronto, en Ontario, pour planter 20 000 arbres indigènes et 8000 fleurs et arbustes indigènes, contribuant ainsi à la restauration d'habitats de milieux humides forestiers riverains (ou marais), d'habitats forestiers secs, et d'habitats de champs fleuris dans des parcs municipaux du bassin versant de la rivière Rouge, près du parc urbain national de la Rouge. En plus d'améliorer la biodiversité générale et l'habitat de douzaines d'espèces en péril, ces mesures permettront de lutter contre les dérèglements climatiques et les inondations en absorbant des quantités significatives de carbone et 14 millions de litres d'eau par année.





. Il vise à mobiliser 4000 jeunes et bénévoles de la communauté à Toronto, en Ontario, pour planter 20 000 arbres indigènes et 8000 fleurs et arbustes indigènes, contribuant ainsi à la restauration d'habitats de milieux humides forestiers riverains (ou marais), d'habitats forestiers secs, et d'habitats de champs fleuris dans des parcs municipaux du bassin versant de la rivière Rouge, près du parc urbain national de la Rouge. En plus d'améliorer la biodiversité générale et l'habitat de douzaines d'espèces en péril, ces mesures permettront de lutter contre les dérèglements climatiques et les inondations en absorbant des quantités significatives de carbone et 14 millions de litres d'eau par année. La Nottawasaga Valley Conservation Authority, avec un projet qui implique les propriétaires foncier.ère.s, les agriculteur.rice.s et les bénévoles. Il a pour but d'aider les bassins versants au nord de Toronto, en Ontario, en restaurant des infrastructures naturelles, en améliorant les habitats pour la biodiversité et en augmentant la capacité des écosystèmes à séquestrer du carbone. Le travail a aussi pour objectif de réduire les inondations en augmentant le taux d'infiltration, en haussant la capacité de la plaine inondable et en protégeant et en étendant les milieux humides. Les activités incluent la restauration d'habitats de milieux humides, aquatiques, forestiers et de prairies, ainsi que des pratiques agricoles pour créer des sols sains riches en carbone. C'est la deuxième ronde de subvention de l'organisme.



Le Programme de subvention nature et climat a été lancé en 2021 comme partie intégrante du plan sur dix ans du WWF-Canada pour Régénérer le Canada, qui inclut l'objectif de restaurer un million d'hectares pour la biodiversité et le climat d'ici 2030. Pour aider à accroitre l'effet de ce programme sur la nature, notre partenaire principal Aviva Canada a contribué pour un total de plus de deux millions de dollars au financement de travaux de conservation essentiels.

Contexte :

Pour en savoir plus à propos des organisations subventionnées et de leur impact durant la première année, cliquez ici.

Pour en savoir plus à propos du plan pour Régénérer le Canada, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur le Programme de subvention nature et climat, pour planifier une entrevue avec les récipiendaires ou demander des images ou des vidéos, veuillez contacter :

Laurence Cayer-Desrosiers, gestionnaire, Communications, WWF-Canada, [email protected]

À propos du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4?000 employés ont à coeur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de deux millions et demi d'assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2019, Aviva Canada a lancé le programme Unis pour des routes plus sûres qui fait appel à des solutions fondées sur des données et des partenariats stratégiques pour que la sécurité des routes canadiennes devienne une réalité pour tous. En 2021, nous avons annoncé notre objectif de devenir une entreprise «?Zéro émissions nettes?» d'ici 2040 ? le plus exigeant fixé par une grande compagnie d'assurance dans le monde.

Pour en savoir plus, consulter le site aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn de la compagnie.

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 10:25 et diffusé par :