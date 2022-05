Début des travaux de la maison des aînés et alternative de Salaberry-de-Valleyfield





SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Beauharnois, Claude Reid, souligne, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, le début des travaux de construction de la maison des aînés et alternative de Salaberry-de-Valleyfield. Ce projet offrira à la population de la région 96 places en chambre individuelle avec toilette et douche adaptées, dans un milieu de vie à dimension humaine.

Cette maison des aînés et alternative, située à l'angle des rues Ellice et Victor-Léger, sera constituée de 8 unités de vie de 12 places chacune. De ces places, 72 seront réservées aux aînés et 24 autres aux adultes ayant des besoins spécifiques. Les travaux devraient être terminés d'ici l'automne 2023.

Un tel milieu de vie a été conçu pour rappeler davantage ce qu'est un domicile, notamment grâce à un environnement plus convivial, des espaces intérieurs et extérieurs mieux adaptés aux besoins évolutifs des résidents et de leurs proches, en plus d'être ouvert sur la communauté. Soulignons également l'aspect sécuritaire des lieux, notamment sur le plan de l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion.

Citations :

« Grâce au grand projet de construction de maisons des aînés et alternatives que nous avons développé et la création de nouvelles places d'hébergement et de soins, nos concitoyens peuvent maintenant avoir accès à des services de qualité. Je suis persuadée qu'avec son environnement convivial et adapté aux besoins des usagers et usagères, la maison des aînés et alternative de Salaberry-de-Valleyfield offrira des conditions de vie qui correspondent davantage aux aspirations des personnes âgées et des adultes ayant des besoins spécifiques. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je suis très heureux que ce projet se réalise chez nous. Cette maison des aînés et alternative favorisera l'épanouissement des personnes aînées et des adultes ayant des besoins spécifiques, dans le respect de leur besoin d'intimité et de sécurité. Elle contribuera à leur mieux-être physique et psychosocial. L'annonce d'aujourd'hui démontre que notre gouvernement fait des choix cohérents pour que ces personnes aient accès à des milieux de vie de qualité. Nous pouvons nous en réjouir pour l'ensemble de la communauté. »

Claude Reid, député de Beauharnois

Faits saillants :

Cette maison des aînés et alternative s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

Dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie de nos aînés et des adultes ayant des besoins spécifiques, le gouvernement du Québec procède à la construction de plus de 3 480 places en maisons des aînés et alternatives sur l'ensemble du territoire, autant en développement qu'en reconstruction, grâce à des investissements de 2,8 milliards $.

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

Les personnes intéressées à se joindre aux équipes de ces milieux de vie, comprenant les maisons des aînés et alternatives, sont invitées à suivre le processus de recrutement déterminé par les établissements régionaux de santé et de services sociaux. Pour obtenir toute l'information, consultez la page suivante : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ressources/maisons-des-aines-et-maisons-alternatives-information-aux-futures-equipes/.

Lien connexe :

Pour plus de détails : www.msss.gouv.qc.ca/presse

